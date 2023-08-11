Á hậu Diễm Châu sẵn sàng bỏ tiền tỷ thụ tinh nhân tạo nhưng không cần lấy chồng, một mình nuôi 5 con nhỏ

Hậu trường 11/08/2023 20:36

Sau những trắc trở trong tình duyên, Diễm Châu hiện tại đang làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 5 con nhỏ.

Diêm Châu không chỉ là gương mặt mẫu quen thuộc trên sàn diễn mà còn được khán giả nhớ đến ở vai trò diễn viên qua các phim: Một nửa yêu thương, Cô gái xấu xí, Ngõ vắng, Yêu từ thuở nào. 

Á hậu Diễm Châu sẵn sàng bỏ tiền tỷ thụ tinh nhân tạo nhưng không cần lấy chồng, một mình nuôi 5 con nhỏ - Ảnh 1
Diêm Châu không chỉ là gương mặt mẫu quen thuộc trên sàn diễn mà còn được khán giả nhớ đến ở vai trò diễn viên

 

Sau những trắc trở trong tình duyên, Diễm Châu hiện tại đang làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 5 con nhỏ. Cô cũng rời bỏ showbiz từ lâu để kinh doanh riêng. Tính tới thời điểm này, Á hậu Diễm Châu là mẹ của 5 đứa trẻ bao gồm 3 con đẻ và 2 con nuôi - là con của em gái cô nhưng được nàng hậu nuôi từ nhỏ đến lớn. Cô có ba con ruột: con trai đầu - bé Cool (10 tuổi) và hai bé gái song sinh Jolie - Clara (2 tuổi); hai con nuôi: cháu trai - bé Cuội (8 tuổi, cháu gái - bé Thỏ (6 tuổi).

Á hậu Diễm Châu sẵn sàng bỏ tiền tỷ thụ tinh nhân tạo nhưng không cần lấy chồng, một mình nuôi 5 con nhỏ - Ảnh 2
Diễm Châu hiện tại đang làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 5 con nhỏ

 

Diễm Châu tiết lộ thời gian trước, cô sinh con không được, cũng không ai thèm lấy nên cô đem con của em gái về nuôi cho đỡ buồn. Sau này, cô được người ta cho giống nên sinh được một đứa con. Nữ diễn viên đi bán bánh tráng trộn, cá khô có tiền nên đi mua giống rồi sinh thêm được hai đứa nữa là ba đứa.

Năm 2021, Á hậu khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chia sẻ thông tin chi tiền tỷ sang nước ngoài để mua "giống Tây" sinh cặp con gái lai: "Tôi mê con nít lắm, nhất là con gái nên đã gần 40 rồi vẫn cố sinh thêm 2 bé gái cho thỏa ước mong. Tôi tiết kiệm tiền, tích góp mấy năm trời để thụ tinh nhân tạo. Đến khi sàng lọc phôi, bác sĩ bảo có 2 phôi đạt tiêu chuẩn, nếu chỉ chọn một, tôi không đành. Tôi cũng suy nghĩ nhiều, sợ sinh ra không có tiền nuôi nhưng cuối cùng vẫn quyết định sinh cả hai bé”.

Á hậu Diễm Châu sẵn sàng bỏ tiền tỷ thụ tinh nhân tạo nhưng không cần lấy chồng, một mình nuôi 5 con nhỏ - Ảnh 3
Diễm Châu khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chi tiền tỷ sang nước ngoài để mua "giống Tây" sinh cặp con gái lai

 

Tiết lộ về lý do không lấy chồng, Diễm Châu cho biết: “Ai cũng nói tôi sao phải khổ vậy, không lấy chồng cho cuộc sống gia đình trọn vẹn. Nhưng tính tôi mạnh mẽ quá, cái gì cũng cầu toàn, nhìn người ta làm gì cũng không vừa ý, cứ muốn họ phải theo ý mình, thành ra tôi tự làm luôn cho xong, không ở với người đàn ông nào hết.

Tôi thích trẻ con lắm, nhưng lại chưa bao giờ sẵn sàng sống chung hay chịu trách nhiệm với một ai đó. Hiện tại, tôi không đi diễn nữa mà tự kinh doanh để có kinh tế nuôi các con. Tất cả là tôi tự làm hết, không có ai giúp đỡ.”

Á hậu Diễm Châu sẵn sàng bỏ tiền tỷ thụ tinh nhân tạo nhưng không cần lấy chồng, một mình nuôi 5 con nhỏ - Ảnh 4
Diễm Châu tiết lộ bản thân thích trẻ con nhưng lại chưa bao giờ sẵn sàng sống chung hay chịu trách nhiệm với một ai đó

 

Nhiều người hỏi Diễm Châu vì sao giữa lúc đang đỉnh cao sự nghiệp lại nghỉ phim, rời showbiz. Cô cho biết vì mê trẻ con và sinh con ra thì phải tập trung chăm sóc, lo lắng chu toàn cho con.

Á hậu Diễm Châu sẵn sàng bỏ tiền tỷ thụ tinh nhân tạo nhưng không cần lấy chồng, một mình nuôi 5 con nhỏ - Ảnh 5
Diễm Châu rời showbiz để tập trung chăm lo các con

 

Á hậu Diễm Châu chia sẻ thu nhập chính của cô bao năm qua để nuôi con đến từ việc livestream bán hàng online với mặt hàng là đồ ăn mà cô tự chế biến: "Tôi bán hàng để kiếm tiền mua tã sữa, đóng học phí cho con, lại có thời gian gần con hơn nên dần dần, nghề này thành nghề tay phải của tôi luôn".

Á hậu Diễm Châu sẵn sàng bỏ tiền tỷ thụ tinh nhân tạo nhưng không cần lấy chồng, một mình nuôi 5 con nhỏ - Ảnh 6
Á hậu Diễm Châu chia sẻ thu nhập chính của cô bao năm qua để nuôi con đến từ việc livestream bán hàng online

 

Hiện tại, riêng tiền học của 3 con lớn nhà Diễm Châu đã là 1 tỷ đồng/năm. Ngoài ra cô còn phải lo nhiều khoản khác nên phải cần số tiền khá lớn. Bà mẹ sẵn sàng làm tất cả các công việc để có tiền nuôi con, thậm chí sau này có sa cơ, cô không ngại làm giúp việc.

Á hậu Diễm Châu sẵn sàng bỏ tiền tỷ thụ tinh nhân tạo nhưng không cần lấy chồng, một mình nuôi 5 con nhỏ - Ảnh 7
Cô sẵn sàng làm tất cả các công việc để có tiền nuôi con

 

Được biết sau bao năm cố gắng, tháng 10 năm ngoái bà mẹ đã tậu một căn hộ penthouse đắt đỏ và đưa 5 con về sinh sống sung sướng vào đầu năm vừa qua. Ai nấy gửi lời chúc mừng cho Á hậu Diễm Châu cùng các con.

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Cuộc sống tất bật của Á hậu Diễm Châu khi trở thành mẹ bỉm của 5 thiên thần nhí luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

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