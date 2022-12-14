'Mẹ đơn thân 5 con' Diễm Châu tiết lộ chi số tiền 'khủng' để đầu tư tri thức cho con trai

Hậu trường 14/12/2022 09:54

Cuộc sống tất bật của Á hậu Diễm Châu khi trở thành mẹ bỉm của 5 thiên thần nhí luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Từng chi tiền tỷ thụ tinh nhân tạo để có cặp song sinh lai Tây, Diễm Châu hiện đang tất bật với cuộc sống làm mẹ bỉm của 5 thiên thần nhí. Cô luôn công bằng trong cách yêu thương các bé khi không ngần ngại chi tiền khủng cho con trai đầu lòng có cơ hội học thêm nhiều môn nghệ thuật khác nhau.

Mới đây, người đẹp còn tiết lộ về con số khá lớn để chi trả học phí cho con. Nầng Á hậu đã chia sẻ khoảnh khắc quý tử đầu lòng ngồi say sưa đánh đàn piano. Đáng chú ý, cậu bé lộ rõ vẻ cao lớn và nhanh nhạy khi các nhón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn một cách điêu luyện. Được mẹ đầu tư liên tiếp nhiều môn học nên nhóc tỳ khá thành thục và tỏ ra dạn dĩ trước máy quay.

Điều khiến khán giả bất ngờ "ngã ngửa" phải kể đến con số học phí khá lớn dao động hơn 500 triệu mà người đẹp TP.HCM phải chi trả. Dù từng tự tin gồng gánh nuôi các bé nhưng trước học phí không hề rẻ cũng khiến cô phiền lòng. 

'Mẹ đơn thân 5 con' Diễm Châu tiết lộ chi số tiền 'khủng' để đầu tư tri thức cho con trai - Ảnh 1
Quý tử ngồi đánh đàn hăng say, còn xin thêm mẹ cho đi học vẽ tranh - Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, con trai của Diễm Châu được khen ngợi vì tinh thần ham học hỏi và siêng năng khi còn đáng yêu xin xỏ mẹ cho học thêm bộ môn vẽ. Tuy nhiên, khi phụ huynh nói không có tiền vì con số quá lớn và vướng bận trả nợ, thiên thần nhí ngay lập tức quay ngoắt thái độ khi hiểu chuyện khiến nữ diễn viên ấm lòng.

Quý tử của Diễm Châu không chỉ có năng khiếu nghệ thuật mà còn được mệnh danh là thần đồng toán học. Thấy được mẹ bận rộn kiếm tiền "đầu tắt mặt tối" nên cậu nhóc hiểu chuyện không đòi hỏi quá nhiều. Dù một mình nuôi con nhưng Diễm Châu nuôi các nhóc tỳ khá khéo khi bé nào cũng ngoan ngoãn và vâng lời.

'Mẹ đơn thân 5 con' Diễm Châu tiết lộ chi số tiền 'khủng' để đầu tư tri thức cho con trai - Ảnh 2
Á hậu Diễm Châu bên các con - Ảnh: FBNV
'Mẹ đơn thân 5 con' Diễm Châu tiết lộ chi số tiền 'khủng' để đầu tư tri thức cho con trai - Ảnh 3
Vào dịp cuối tuần, cô dẫn các con ra ngoài vui chơi - Ảnh: FBNV

Á hậu Diễm Châu từng là nữ diễn viên quen mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám như Cô Gái Xấu Xí, Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ,... Á hậu Áo dài của cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2006, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008. Dù nổi tiếng nhưng người đẹp lại rất kín tiếng trước truyền thông, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

 

Hiện tại, Diễm Châu tập trung với công việc kinh doanh online, đồng thời cô cũng dành phần lớn thời gian chăm sóc các bé. Chính tình yêu lớn và mong muốn đông con đã giúp người đẹp vượt qua nhiều thử thách để nuôi nấng dàn thiên thần nhí một cách tốt nhất.

"Cặp đôi màn bạc" Lý Hùng - Thu Hà hội ngộ sau 15 năm, cuộc sống hiện tại của cả hai thay đổi ra sao?

"Cặp đôi màn bạc" Lý Hùng - Thu Hà hội ngộ sau 15 năm, cuộc sống hiện tại của cả hai thay đổi ra sao?

Sau khi dòng phim thương mại đầu thập niên 1990 thoái trào, Lý Hùng và Thu Hà vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, nhưng lại có những hướng đi riêng.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễm Châu con của Diễm Châu á hậu diễm châu sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 17 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 28 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 58 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 17 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang