'Mẹ đơn thân 5 con' Diễm Châu tiết lộ chi số tiền 'khủng' để đầu tư tri thức cho con trai

Cuộc sống tất bật của Á hậu Diễm Châu khi trở thành mẹ bỉm của 5 thiên thần nhí luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Từng chi tiền tỷ thụ tinh nhân tạo để có cặp song sinh lai Tây, Diễm Châu hiện đang tất bật với cuộc sống làm mẹ bỉm của 5 thiên thần nhí. Cô luôn công bằng trong cách yêu thương các bé khi không ngần ngại chi tiền khủng cho con trai đầu lòng có cơ hội học thêm nhiều môn nghệ thuật khác nhau. Mới đây, người đẹp còn tiết lộ về con số khá lớn để chi trả học phí cho con. Nầng Á hậu đã chia sẻ khoảnh khắc quý tử đầu lòng ngồi say sưa đánh đàn piano. Đáng chú ý, cậu bé lộ rõ vẻ cao lớn và nhanh nhạy khi các nhón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn một cách điêu luyện. Được mẹ đầu tư liên tiếp nhiều môn học nên nhóc tỳ khá thành thục và tỏ ra dạn dĩ trước máy quay.

Điều khiến khán giả bất ngờ "ngã ngửa" phải kể đến con số học phí khá lớn dao động hơn 500 triệu mà người đẹp TP.HCM phải chi trả. Dù từng tự tin gồng gánh nuôi các bé nhưng trước học phí không hề rẻ cũng khiến cô phiền lòng. Quý tử ngồi đánh đàn hăng say, còn xin thêm mẹ cho đi học vẽ tranh - Ảnh: Cắt từ clip Ngoài ra, con trai của Diễm Châu được khen ngợi vì tinh thần ham học hỏi và siêng năng khi còn đáng yêu xin xỏ mẹ cho học thêm bộ môn vẽ. Tuy nhiên, khi phụ huynh nói không có tiền vì con số quá lớn và vướng bận trả nợ, thiên thần nhí ngay lập tức quay ngoắt thái độ khi hiểu chuyện khiến nữ diễn viên ấm lòng.

Quý tử của Diễm Châu không chỉ có năng khiếu nghệ thuật mà còn được mệnh danh là thần đồng toán học. Thấy được mẹ bận rộn kiếm tiền "đầu tắt mặt tối" nên cậu nhóc hiểu chuyện không đòi hỏi quá nhiều. Dù một mình nuôi con nhưng Diễm Châu nuôi các nhóc tỳ khá khéo khi bé nào cũng ngoan ngoãn và vâng lời. Á hậu Diễm Châu bên các con - Ảnh: FBNV Vào dịp cuối tuần, cô dẫn các con ra ngoài vui chơi - Ảnh: FBNV Á hậu Diễm Châu từng là nữ diễn viên quen mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám như Cô Gái Xấu Xí, Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ,... Á hậu Áo dài của cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2006, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008. Dù nổi tiếng nhưng người đẹp lại rất kín tiếng trước truyền thông, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Hiện tại, Diễm Châu tập trung với công việc kinh doanh online, đồng thời cô cũng dành phần lớn thời gian chăm sóc các bé. Chính tình yêu lớn và mong muốn đông con đã giúp người đẹp vượt qua nhiều thử thách để nuôi nấng dàn thiên thần nhí một cách tốt nhất.

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