Hạnh phúc giản đơn của bà mẹ đơn thân 5 con - Á hậu Diễm Châu

Hậu trường 26/09/2022 11:45

Gác lại hào quang sân khấu, Á hậu Diễm Châu hiện toàn tâm toàn ý lo cho 5 nhóc tỳ của mình.

Á hậu Diễm Châu từng là nữ diễn viên quen mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám như Cô Gái Xấu Xí, Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ,... Á hậu Áo dài của cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2006, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008. Dù nổi tiếng nhưng người đẹp lại rất kín tiếng trước truyền thông, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Nàng Á hậu hiện là mẹ đơn thân của 5 nhóc tỳ. Và kể từ ngày có các thiên thần nhí, cô toàn tâm toàn ý lo cho gia đình khi thường xuyên đăng tải những khung hình bận rộn "một nách năm con".

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Diễm Châu đã cập nhật loạt khoảnh khắc đi chơi nghỉ ngơi cuối tuần cùng các con. Cô dẫn các bé tới một quán cafe xinh xắn để ngắm cá Koi cũng như vui chơi chạy nhảy. Các bé tỏ ra rất thích thú khi liên tục ngắm nhìn đàn cá dưới hồ. Dù còn khá nhỏ tuổi nhưng các nhóc tỳ nhà Á hậu đã vô cùng nghe lời và ngoan ngoãn.

Hạnh phúc giản đơn của bà mẹ đơn thân 5 con - Á hậu Diễm Châu - Ảnh 1
Diễm Châu dành toàn bộ thời gian cho con - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc giản đơn của bà mẹ đơn thân 5 con - Á hậu Diễm Châu - Ảnh 2
Các con tự vui chơi với nhau mà không cần mẹ nhắc nhở quá nhiều - Ảnh: FBNV

 

Qua những chi tiết trên có thể thấy dù cuộc sống mẹ đơn thân 5 con vất vả với nhiều nỗi lo toan nhưng bà mẹ bỉm sữa luôn giữ được tinh thần tích cực và vui vẻ.

 

Để nói về niềm hạnh phúc khi được tự tay chăm sóc 5 con, mỹ nhân sinh năm 1986 trải lòng: "Nhiều người hỏi tui: động lực nào mà giỏi dữ? Dạ đây ạ. Mẹ bị ho, Anh Cuội nhắc mẹ uống thuốc, nhắc chiều giờ chắc cũng cả trăm lần nhưng mẹ vẫn chưa uống vì bận. Thế là cậu chạy lên tủ thuốc lấy gói thuốc ho của ảnh cho mẹ. Mẹ nói mẹ có rồi, nhưng ảnh vẫn sợ mẹ quên nên chạy đi tìm tờ giấy, biểu mẹ cầm đọc đi, không lại quên. Động lực to lớn phải không các mẹ".

Hạnh phúc giản đơn của bà mẹ đơn thân 5 con - Á hậu Diễm Châu - Ảnh 3
Con trai hết lòng yêu thương mẹ - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc giản đơn của bà mẹ đơn thân 5 con - Á hậu Diễm Châu - Ảnh 4
Á hậu Diễm Châu đơn thân nuôi 5 con không trợ cấp - Ảnh: FBNV

Á hậu Diễm Châu lần đầu làm mẹ ở độ tuổi 30, một mình sinh con trai Cool mà không cho ba đứa trẻ biết. Thời điểm đó cô còn nhận nuôi con trai của em gái. Làm mẹ đơn thân của 2 cậu con trai, Diễm Châu quyết định chi tiền sang Thái thụ tinh nhân tạo để có thêm cặp sinh đôi con gái là Clara và Jolie. Chi phí lên đến 1,4 tỷ đồng.

Các con lớn đều học trường quốc tế, cặp sinh đôi học gia sư lên đến 15 triệu đồng/tháng. Á hậu Diễm Châu còn chuẩn bị tiền nuôi con đến khi các bé vào đại học. Để làm tốt vai trò của mẹ đơn thân, Diễm Châu có sự sắp xếp thời gian và cân đối cuộc sống. Một mình gồng gánh để nuôi dạy và đồng hành cùng 5 nhóc tỳ là điều không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên nhờ tình yêu của một người mẹ, người đẹp cố gắng thu xếp công việc kinh doanh online và chăm sóc các con. 

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