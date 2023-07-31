Á hậu Đặng Thanh Ngân chia sẻ từng rất áp lực, bị xuống tinh thần khi đối mặt với những lời bình luận chỉ trích, chê bai, thậm chí là đồn thổi cô đem tiền mua suất dự thi hoa hậu

Đặng Thanh Ngân sinh năm 1999, từng đoạt giải á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Tuy nhiên, khi công bố người đẹp sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế là Miss Supranational 2023 đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về năng lực của nàng á hậu vì cô hoạt động khá mờ nhạt sau khi đăng quang. Thậm chí, cô còn liên tục gặp những lời bình luận chỉ trích, chê bai, thậm chí là đồn thổi cô đem tiền mua suất dự thi... Nhưng với nỗ lực không ngừng, cuối cùng Thanh Ngân lại gây ấn tượng với thành tích á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023. Với nỗ lực không ngừng, cuối cùng Thanh Ngân lại gây ấn tượng với thành tích á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Mới đây, Đặng Thanh Ngân đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông để chia sẻ về hành trình vừa qua của mình. Theo đó, nhắc lại thời gian trước thềm chinh chiến quốc tế, Thanh Ngân cho biết cô khá bất ngờ khi nhận về làn sóng tiêu cực từ dư luận: "Thời điểm đó, tôi rất áp lực, đôi khi bị xuống tinh thần. Người nhà cũng hết sức lo lắng, luôn động viên tôi không xem mạng xã hội, an tâm dự thi bằng chính nỗ lực cao nhất của mình.

Đây không phải lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi sắc đẹp. Nhưng vào thời điểm được mời tham dự Miss Supranational, trước những cái tên được mọi người kỳ vọng đi thi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình sẽ nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không nghĩ là nhiều đến như vậy, thật sự không nghĩ nhiều đến thế".

Đặng Thanh Ngân và ekip tại buổi giao lưu với giới truyền thông hậu đăng quang Á hậu Siêu quốc gia 2023 tâm sự rằng đọc những bình luận đầu tiên, người đẹp chưa buồn, nhưng khi đọc quá nhiều bình luận như vậy, tràn lan trên mạng xã hội khiến Đặng Thanh Ngân bị "sốc" và hoài nghi về bản thân. Cô cho hay: 'Tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Tôi đã khóc vì có quá nhiều áp lực. Tôi hoài nghi vào bản thân rằng liệu mình có quyết định đúng đắn không, và đặt câu hỏi với anh Phúc Nguyễn là tới thời điểm hiện tại mình công bố báo chí rồi, anh tin em làm được không".

Thời điểm hiện tại, sau khi đoạt giải á hậu 4 thì có vẻ Thanh Ngân không còn chịu "bạo lực mạng" nữa. Người đẹp cho biết: "Sau những cố gắng của tôi xuyên suốt hành trình, có lẽ mọi người đã hiểu hơn về và những gì tôi có thể làm được, từ đó đặt niềm tin ở tôi nhiều hơn". Á hậu Siêu quốc gia 2023 tâm sự rằng đọc những bình luận đầu tiên, người đẹp chưa buồn, nhưng khi đọc quá nhiều bình luận như vậy, tràn lan trên mạng xã hội khiến Đặng Thanh Ngân bị "sốc" và hoài nghi về bản thân Người đẹp cũng cho biết bản thân khá đam mê với công việc diễn xuất nên đã dành suốt 3 năm "sống châm" để trau dồi, học hỏi. Cô cho biết: "Việc quyết định đi học diễn xuất với đi thi Hoa hậu Siêu quốc gia năm nay có nhiều điểm tương đồng lắm vì tôi đi học diễn xuất từ con số 0. Tôi không có năng khiếu bẩm sinh nhưng vì đam mê và muốn đi theo con đường chuyên nghiệp, muốn đầu tư chỉn chu cho nó nên em quyết định đi học. Người đẹp cũng cho biết bản thân khá đam mê với công việc diễn xuất nên đã dành suốt 3 năm "sống châm" để trau dồi, học hỏi Tôi gặp rất nhiều khó khăn trở ngại về diễn xuất, nhất là tham gia học sân khấu kịch, rất khó và yêu cầu nhiều kỹ năng. Thế nhưng nhờ trải qua những khó khăn đó mà tôi rèn luyện được sự kiên định, chịu đựng rất "khủng"… vì diễn viên sân khấu kịch phải tự làm nhiều thứ, không chỉ diễn xuất mà còn phải lên kế hoạch cho từng vai diễn của mình. Sau 3 năm học diễn xuất đã cho tôi nhiều kinh nghiệm, sự trưởng thành và nhìn cuộc sống ở nhiều góc độ hơn. Điều đó góp phần tạo nên tính cách mạnh mẽ của tôi hiện tại".

Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia Đặng Thanh Ngân xuất hiện xinh đẹp, tiết lộ lý do "ở ẩn", dành 3 năm học diễn xuất "Sau 3 năm học diễn xuất đã cho tôi nhiều kinh nghiệm, sự trưởng thành và nhìn cuộc sống ở nhiều góc độ hơn. Điều đó góp phần tạo nên tính cách mạnh mẽ của tôi ở hiện tại", á hậu Đặng Thanh Ngân nói.

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