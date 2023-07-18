Hậu đăng quang Á hậu Siêu quốc gia 2023, Đặng Thanh Ngân gặp sự cố ở sân bay khi trở về nước

Sau hành trình chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế, Á hậu Thanh Ngân đã trở về Việt Nam vào tối 17/7.

Sau khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Đại dương 2017, Đặng Thanh Ngân vẫn chưa thật sự gây được ấn tượng sâu sắc với fan sắc đẹp. Thế nên, việc cô được cử đại diện Việt Nam thi đấu trường nhan sắc quốc tế khiến nhiều người bất ngờ, xen lẫn là sự hoài nghi về khả năng giúp nhan sắc Việt tỏa sáng một lần nữa. Thời điểm Đặng Thanh Ngân lên đường sang Ba Lan tham dự cuộc thi khá lặng lẽ và cũng không nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía người hâm mộ. Chỉ khi những đoạn phỏng vấn trong phần thi SupraChat được chia sẻ, Đặng Thanh Ngân mới nhận được sự quan tâm nhiều hơn.

Đặng Thanh Ngân từng khiến người hâm mộ hoài nghi về khả năng khi đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế Thế nhưng, rạng sáng ngày 15/7 (theo giờ Việt Nam), đêm chung kết Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2023, Đặng Thanh Ngân gây bất ngờ khi giành được danh hiệu Á hậu 4. Người hâm mộ đánh giá là thành tích vượt ngoài mong đợi, lập thành tích 2 năm liên tiếp mang vươn miện Miss Supranational cho Việt Nam. Thế nhưng, rạng sáng ngày 15/7 (theo giờ Việt Nam), đêm chung kết Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2023, Đặng Thanh Ngân gây bất ngờ khi giành được danh hiệu Á hậu 4 Mới đây, trong livestream giao lưu với khán giả, Đặng Thanh Ngân tiết lộ bất ngờ về sự cố tại sân bay. Cụ thể, nàng hậu đã bỏ quên hộ chiếu trên máy bay, phải trở lại lấy nên bị chậm trong lúc ra gặp gỡ người thân, bạn bè. Á hậu 4 Hoa hậu Siêu Quốc gia 2023 chia sẻ: "Tôi nôn nóng đi về quá nên bỏ quên cái hộ chiếu trên máy bay, sau khi đi xuống và ra ngoài tìm hoài không thấy, khi đó tôi mới nhớ đã bỏ lại trên máy bay để phải quay lại lấy". Đây chỉ là một sự cố nhỏ và Đặng Thanh Ngân đã được xử lý ngay thời điểm đó nên không để xảy ra hậu quả quá nghiêm trọng.

Mới đây, trong livestream giao lưu với khán giả, Đặng Thanh Ngân tiết lộ bất ngờ về sự cố tại sân bay Chia sẻ cảm xúc sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu, Đặng Thanh Ngân cho biết: "Con đường nào cũng sẽ có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, nhưng Ngân vẫn sẽ tiếp tục cho mình cơ hội để bắt đầu một hành trình mới. Ngày 5/5/2023 - khởi điểm, Ngân đã chính thức được trao cơ hội là đại diện Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2023 để được một lần tâm huyết hết mình tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Supranational 2023. Ngân đã toàn tâm, toàn ý dành toàn bộ thời gian của Ngân để học tập, rèn luyện về các kỹ năng trình diễn, ứng xử và ngôn ngữ để bản thân có đủ sức lực chinh chiến tại Ba Lan. Nàng hậu đã bỏ quên hộ chiếu trên máy bay, phải trở lại lấy nên bị chậm trong lúc ra gặp gỡ người thân, bạn bè Hôm nay, ngày 15/7/2023 - kết điểm, Ngân đã chinh phục được mục tiêu của mình, đó chính là thể hiện được một Đặng Thanh Ngân kiên cường và dũng cảm, tự tin và nỗ lực như một người phụ nữ Việt Nam. Ngân đã chính thức đạt được vị trí Á hậu 4 Hoa hậu Siêu Quốc gia 2023 - Miss Supranational 2023. Ngân vô cùng xúc động và biết ơn những sự cố gắng của bản thân, Ngân đã rơi những giọt nước mắt tự hào và hạnh phúc đầu tiên khi nhận được thành quả xứng đáng này". Ảnh minh họa: Internet Đặng Thanh Ngân sinh năm 1999 tại Sóc Trăng. Cô sở hữu chiều cao 1,75m, có số đo lần lượt là 85-60-95. Tân á hậu được đánh giá là có nét đẹp hiện đại nhưng vẫn ngọt ngào.

Đặng Thanh Ngân đoạt Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Chung kết cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 (Miss Supranational 2023) tổ chức tại Ba Lan được diễn ra vào rạng sáng 15/7 và Đặng Thanh Ngân - đại diện đến từ Việt Nam đã xuất sắc đoạt danh hiệu Á hậu 4 của cuộc thi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ang-quang-a-hau-sieu-quoc-gia-2023-ang-thanh-ngan-gap-su-co-o-san-bay-khi-tro-ve-nuoc-603052.html