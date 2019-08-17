Bà mẹ ba con kể: "Vậy là em yêu hôm nay đã sinh ra đời được 12 ngày tuổi rồi, hôm nay mới lọ mọ tranh thủ lúc em ngủ để viết Facebook.

Sau gần 2 tuần hạ sinh con trai thứ 3 "mẹ tròn con vuông", hiện sức khỏe của bà xã Tuấn Hưng đã ổn định và được về nhà tịnh dưỡng. Mới đây, Thu Hương vừa đăng tải dòng cảm xúc nghẹn ngào.

Sau 5 năm kết hôn, Thu Hương từng trải qua 2 lần sinh mổ nhưng lần này vợ chồng cô cũng không giấu được sự lo lắng.

Nhớ mãi đêm trước hôm đi đẻ 2 vợ chồng gần như thức trắng đêm, theo lịch là sáng mùng 5 sẽ là ngày đặt lịch mổ để sinh em, bác sĩ dặn 7 giờ phải có mặt ở viện nên 5 rưỡi sáng phải dậy chuẩn bị rồi, mà cả đêm hôm đấy quay qua quay lại cả 2 vợ chồng đều thức đến tận 4 giờ sáng mới chợp mắt được, nằm cứ trằn trọc thao thức mãi cả đêm mất ngủ...".

"Thật ra em biết, chắc sau này anh cũng biết sinh mổ lần 3 lại sát nhau quá là nguy hiểm nên chắc dù anh không nói ra cho em yên tâm nhưng trong lòng anh cũng lo lắng lắm. Chồng là người thích đông con, và khi biết có thêm em Sâm hơn ai hết anh sẽ là người vui mừng nhất nên luôn khuyến khích động viên em cố gắng. Còn em vì nghén kinh khủng khiếp quá mà sợ chửa lắm, với tính em thích được điệu được đẹp và còn muốn được lo công việc nữa nên khi có bầu là lo lắng áp lực lắm nhưng vì chồng vì con mà lại cố gắng tiếp! Ai cũng nói sao mình liều thế, dũng cảm quá khi đẻ mổ mà lại còn 5 năm 3 đứa sao không lo sức khỏe à, không sợ đau à?.

Thật ra cũng hơi lo nhưng giây phút được nhìn thấy em Sâm chào đời thì nếu có phải liều gấp 10 lần như thế nữa thì mình vẫn sẽ quyết định liều để đẻ được ra em Sâm, trộm vía em đáng yêu quá. Tự cảm thấy gia đình mình vô cùng may mắn khi có được 3 đứa con đáng yêu như vậy vì con cái là tài sản vô giá của bố mẹ mà!", Thu Hương tâm sự.

Tuấn Hưng luôn túc trực tại bệnh viện để chăm vợ con - Ảnh: FB

Dù trải qua cơn đau như "chết đi sống lại” vì vết mổ rạch đi rạch lại nhưng khi chứng kiến con chào đời khỏe mạnh cô vô cùng hạnh phúc.

Vợ Tuấn Hưng nghẹn ngào: “Cả 3 lần khoảnh khắc các con chào đời mẹ đều rơi nước mắt, đến lần thứ 3 rồi mà vẫn không kiềm chế được cảm xúc! Sinh mổ lần 3 cả vết thương trên bụng bị rạch đi rạch lại và cơn co tử cung mẹ đau như chết đi sống lại, nhưng thật sự cứ nhìn thấy con là lại thấy đau cũng xứng đáng! Con heo vàng của bố mẹ, con lại còn hợp mệnh bố nữa, nên ai cũng nói khi sinh con ra gia đình mình sẽ càng thuận lợi, tốt cho bố và sẽ êm ấm hạnh phúc lắm, mà mẹ cũng thấy đúng thật”.

Hai nhóc tỳ đáng yêu nhà Tuấn Hưng và Thu Hương - Ảnh: FB

Từng được mệnh danh là chàng 'ngựa hoang' của showbiz, nhưng sau khi kết hôn nam ca sĩ thực sự trở thành người đàn ông của gia đình - Ảnh: FB

Kết thúc bài viết của mình, Thu Hương bộc bạch thêm, dù bé Sâm ra đời ngoài dự định nhưng cô xem đây là một điều may mắn lớn của gia đình. Bà xã Tuấn Hưng tin rằng, từ đây gia đình sẽ ngày càng hạnh phúc, viên mãn hơn bao giờ hết.