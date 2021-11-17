4 tháng sau ngày mẹ mất, Ngọc Sơn đội khăn tang, lần đầu 'gặp lại' đấng sinh thành, bần thần ôm di ảnh gây xúc động

Anh em ca sĩ Ngọc Sơn sắp xếp nơi an nghỉ cho mẹ ở bên cạnh bố với mong muốn ông bà có thể "bầu bạn" với nhau.

Giữa tháng 7/2021 vừa qua, bà Kim Loan - mẹ ca sĩ Ngọc Sơn trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Bà Rịa - Vũng Tàu sau thời gian chống chọi với bệnh tật, bà hưởng thọ 78 tuổi. Tại thời điểm đó, nam ca sĩ không thể về chịu tang vì đang phải thực hiện cách ly tập trung do có liên quan đến một ca mắc Covid-19. Đây có lẽ là nỗi đau và cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của Ngọc Sơn. Tang sự của bà Kim Loan đang được em trai Ngọc Sơn là cựu ca sĩ Ngọc Hải đứng ra lo liệu. Thi hài mẹ Ngọc Sơn được đưa đi hỏa thiêu, sau đó tro cốt gửi về cho gia đình.

Đến nay, Ngọc Sơn mới có thể "gặp lại" mẹ và chính thức nói lời từ biệt với thân mẫu mà anh luôn hết mực yêu thương, kính trọng. Cụ thể, hạ huyệt của bà Kim Loan đã được gia đình tổ chức. Ngoài anh em Ngọc Sơn còn có một số người học trò thân thiết nhất của anh hay tin và xin được đến viếng.

Buổi lễ diễn ra trong phạm vi gia đình Anh em ca sĩ Ngọc Sơn sắp xếp nơi an nghỉ cho mẹ ở bên cạnh bố với mong muốn ông bà có thể "bầu bạn" với nhau. Nam ca sĩ bần thần ôm di ảnh mẹ Ngọc Sơn nổi tiếng trong làng giải trí vì tấm lòng hiếu thảo và luôn tận tâm chăm lo cho đấng sinh thành. Kể từ sau khi bố qua đời, nam ca sĩ dành hết quãng đời còn lại để phụng dưỡng và chăm sóc cho mẹ. Trong một bài phỏng vấn, mẹ nam ca sĩ còn xúc động thổ lộ: "Lúc bận thì thôi, còn rảnh một tí là nấu cơm cho mẹ, Sơn làm bao nhiêu tiền cũng đưa mẹ. Đến bây giờ tôi vẫn đứng tên nhà cửa, vẫn giữ tiền. Nói cuộc đời con bây giờ chỉ có mẹ thôi, mẹ vui thì con mừng". Mỗi khi có được thành tích mới, anh lại quỳ xuống, một lòng thành kính dâng lên cha mẹ. Ngọc Sơn nổi tiếng là người con hiếu thảo Yêu thương, hiếu thuận chăm chút cho mẹ nhiều nhưng Ngọc Sơn vẫn nợ mẹ mình một nàng dâu. Nam ca sĩ từng bộc bạch, điều anh quan tâm nhất chính là sức khỏe của mẹ. "Biệt thự 100 tỷ là chuyện nhỏ, tôi chỉ mong mẹ sống khỏe với tôi". Anh còn bày tỏ tâm nguyện muốn sống độc thân cả đời để phụng dưỡng cho mẹ. Điều hối hận nhất của 'ông hoàng nhạc sến' là chưa kịp cho mẹ một nàng dâu như bà mong muốn Hiện sau biến cố lớn, nam ca sĩ đã dần lấy lại tinh thần. Điều này khiến người hâm mộ "ông hoàng nhạc sến" phần nào an tâm và hy vọng anh sớm trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Tổng hợp

Ngọc Sơn phản ứng 'gắt' khi ekip Phi Nhung bị nghi gài bẫy làm bẽ mặt chuyện từ chối nhận 500 triệu? Trước nghi vấn bị sắp đặt sẵn nhằm hạ bệ, huỷ hoại danh tiếng bản thân trong việc tặng 500 triệu trong lễ cúng 49 ngày cố ca sĩ Phi Nhung, danh ca Ngọc Sơn đã phải lên tiếng làm rõ.

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