4 năm gắn bó, Phan Như Thảo và chồng đại gia hơn 26 tuổi chưa một lần cãi nhau

Nhờ thay đổi tính cách, người mẫu Phan Như Thảo có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên đại gia Đức An. Sau 4 năm gắn bó, vợ chồng cô chưa một lần lớn tiếng với nhau.

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Phan Như Thảo vừa đăng tải status dài nói về sự thay đổi lớn của bản thân. Bà mẹ một con cho biết, ngày xưa cô là người rất thẳng thắn, bộc trực, nghĩ gì nói đó và không hề để ý đến cảm xúc của người nghe. Sau đó, cô nhận ra đó là sự ích kỷ của bản thân và quyết định thay đổi, luôn đặt bản thân mình vào vị trí người nghe.

Cô thay đổi bản thân bằng cách: "Mỗi lần thấy gì và muốn nói gì, mình thường viết ra giấy, viết xuống tất cả những gì mà mình muốn nói, thẳng toẹt hết ra giấy, xong mình sẽ đọc đi đọc lại, sửa những chỗ cần sửa, thay thế những câu từ mà mình thấy chưa phù hợp lắm hoặc chưa đủ mạnh hoặc làm nhẹ bớt gì gì đó... chỉnh sửa chán chê tới mức thuộc lòng tờ giấy là mình cũng hết muốn nói nữa".

Phan Như Thảo sống hạnh phúc bên đại gia Đức An - Ảnh: FB

Hiện tại, Phan Như Thảo vui mừng khi đến đâu cũng được khen ăn nói khéo léo, từ tốn và thông minh. Cũng nhờ sự thay đổi này mà cuộc sống hôn nhân của vợ chồng cô vô cùng bình yên và hạnh phúc.

"Nên là mình với chồng mình gặp nhau 4 năm, ở bên nhau 3 năm chưa một lần cãi nhau chưa một lần lớn tiếng, vì có nói gì đâu mà cãi, cần gì thì mình nhắn tin rồi và không bao giờ lặp lại lần thứ 2. Mình chỉ cần nhìn một cái là chồng mình biết mình muốn gì, nghĩ gì, cần gì và ngược lại", cô viết.

Nhờ thay đổi cách nói chuyện mà cô và chồng chưa một lần cãi nhau - Ảnh: FB

Sau 4 năm gắn bó, diễn viên Phan Như Thảo và đại gia Đức An có một con gái chung kháu khỉnh. Kết hôn với chồng hơn tuổi, chân dài 8x được yêu thương, cưng chiều hết nấc. Những chuyện như chăm con, bếp núc... ông xã Phan Như Thảo lo chu toàn để vợ yên tâm phát triển sự nghiệp riêng.

Lấy chồng đại gia, Phan Như Thảo vẫn cật lực kiếm 100 tỷ mới chịu về hưu Người mẫu Phan Như Thảo kể về hành trình lập nghiệp đầy khó khăn. Cô tuyên bố sẽ nghỉ việc để lo cho chồng con khi đạt được mục tiêu đã đề ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-nam-gan-bo-phan-nhu-thao-va-chong-dai-gia-hon-26-tuoi-chua-mot-lan-cai-nhau-351561.html