4 lần cưới vợ đều đẹp như hot girl, hóa ra danh hài Chiến Thắng có gia sản khủng đến mức này!

Danh hài Chiến Thắng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có kinh tế vững vàng sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz.

Danh hài Chiến Thắng được xem là một trong những nam diễn viên có con đường tình duyên lận đận nhất trong showbiz. Với số đào hoa, anh từng trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ với 3 mỹ nhân xinh đẹp. Đến lần thứ 4, Chiến Thắng quyết định cưới lại người vợ thứ 3 Thu Ngọc vì nhận ra vẫn còn yêu cô sau ít tháng chia tay.

Dù không phải là mỹ nam có ngoại hình nổi bật, song Chiến Thắng không hề gặp khó khăn khi tìm bạn gái sau mỗi lần ly hôn. Điều này, khiến nhiều người tò mò rằng anh giàu có cỡ nào mà lại có sức hút lớn đến vậy?.

Thực tế, nam diễn viên không hẳn là đại gia đếm tiền không xuể nhưng cũng là nhân vật có kinh tế vững vàng bậc nhất trong làng giải trí. Vốn là danh hài đắt show, Chiến Thắng hiện tại sở hữu khối gia sản kếch xù với vài căn biệt thự và xe hơi tiền tỷ.

Chiến Thắng và vợ hiện đang sống trong căn biệt thự rộng lớn có giá khoàng 10 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Nội thất trong nhà sử dụng toàn gỗ quý hiếm - Ảnh: Internet

Chiến Thắng rất cẩn trọng trong khâu chọn lựa các vật dụng cho tổ ấm nhỏ của mình - Ảnh: Internet

Ngoài nội thất sang trọng, Chiến Thắng rất thích sưu tập các bức tranh phong cảnh có giá vài chục đến vài trăm triệu - Ảnh: Internet

Ngoài ngôi nhà 10 tỷ hiện có, Chiến Thắng còn là chủ sở hữu một căn nhà mặt tiền ở trung tâm thị xã Vĩnh Phúc - Ảnh: Internet

Là người kiếm được nhiều tiền nhưng Chiến Thắng không tiêu xài hoang phí. Anh thường đưa hết tiền cho vợ giữ, chỉ cầm 1 đến 2 triệu phòng thân mỗi khi ra đường - Ảnh: Internet

Chiến Thắng và vợ hiện tại - Thu Ngọc. Ảnh: Internet

Chiến Thắng cát sê tiền tỉ nộp đủ cho vợ, chỉ cầm 1 triệu ra đường Nam diễn viên hài tiết lộ có những ngày anh chạy 3-4 show, tiền kiếm được bao nhiêu đều đưa vợ. Anh cũng vừa sửa lại căn nhà 10 tỷ đồng khi người vợ thứ ba có tin vui.

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