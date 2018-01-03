4 lần cưới vợ đều đẹp như hot girl, hóa ra danh hài Chiến Thắng có gia sản khủng đến mức này!

Danh hài Chiến Thắng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có kinh tế vững vàng sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz.
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Danh hài Chiến Thắng được xem là một trong những nam diễn viên có con đường tình duyên lận đận nhất trong showbiz. Với số đào hoa, anh từng trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ với 3 mỹ nhân xinh đẹp. Đến lần thứ 4, Chiến Thắng quyết định cưới lại người vợ thứ 3 Thu Ngọc vì nhận ra vẫn còn yêu cô sau ít tháng chia tay.
Dù không phải là mỹ nam có ngoại hình nổi bật, song Chiến Thắng không hề gặp khó khăn khi tìm bạn gái sau mỗi lần ly hôn. Điều này, khiến nhiều người tò mò rằng anh giàu có cỡ nào mà lại có sức hút lớn đến vậy?.
Thực tế, nam diễn viên không hẳn là đại gia đếm tiền không xuể nhưng cũng là nhân vật có kinh tế vững vàng bậc nhất trong làng giải trí. Vốn là danh hài đắt show, Chiến Thắng hiện tại sở hữu khối gia sản kếch xù với vài căn biệt thự và xe hơi tiền tỷ.