Nhói lòng tiếng khóc ngằn ngặt vì khát sữa của cặp song sinh chào đời thiếu tháng, suy dinh dưỡng nặng

“Mang thai đến tuần thứ 8 tôi vừa mừng vừa lo khi bác sĩ kết luận mang song thai. Không lâu sau đó bác sĩ lại cho biết, 1 thai nhi không hấp thụ được dẫn đến thiếu máu nặng, cần nhập viện theo dõi và truyền máu thường xuyên. Vợ chồng tôi lo lắng vô cùng. Tôi đành nghỉ việc để nhập viện điều trị, hi vọng con sẽ được bình an cho đến ngày sinh nở”, chị Hải chia sẻ.

Đến tuần 31, chị Hải có biểu hiện vỡ ối sinh non và được chỉ định mổ bắt con. Cặp song sinh chào đời thiếu tháng, đứa lớn chỉ nặng 1,4kg, đứa nhỏ chỉ nặng 900g. Vì non ngày non tháng, sức khỏe yếu nên cả hai đứa trẻ được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.

Đã 2 tháng tuổi nhưng bé Huy chỉ nặng 1,3kg, bị viêm phổi nặng, chưa được về nhà - Ảnh: Mai Mai

Sau một tháng, bé Giang (nặng 1,4kg) được xuất viện trở về. Bé Huy (nặng 900g) vì sức khỏe yếu, viêm phổi nặng, suy dinh dưỡng nặng nên vẫn được tiếp tục chăm sóc trong lồng kính tại khoa sơ sinh, bệnh viện Nhi Đồng 1. Hiện bé Huy còn phải theo dõi tim, viêm võng mạc vì di chứng sinh non.

“Từ ngày xuất viện, bé Giang được bà nội đưa về nhà trọ ở Đồng Nai chăm sóc, chờ tái khám theo định kỳ. Hiện tại, con đã tăng được 2,4kg. Tôi túc trực, chăm sóc bé Huy ở bệnh viện. Vì sức khỏe yếu nên sau 2 tháng bé chỉ tăng được 4 lạng, yếu ớt lắm. Cứ thế này không biết đến khi nào con tôi mới khỏe mạnh để trở về nhà đây?” chị Hải thở dài.

Ánh mắt cầu cứu

Vợ chồng chị Hải và anh Nguyễn Trọng Bình (32 tuổi) quê ở xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả hai rời nhà vào Đồng Nai làm thuê. Họ gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng.

Anh Bình là công nhân cơ khí với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Chị Hải là công nhân sản xuất thắng đĩa xe máy với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Chi phí sinh hoạt, thuê phòng trọ, cưới hỏi, hàng tháng, may mắn lắm hai vợ chồng cũng chỉ dư được khoảng 3 đến 4 triệu đồng. Từ ngày chị Hải mang thai, cuộc sống gia đình càng thêm vất vả.

“Để có kinh phí thăm khám và truyền máu cho vợ trong suốt thời gian mang thai, tôi đã phải nhờ anh em nội ngoại, bạn bè vay mượn hàng trăm triệu đồng. Cứ nghĩ con sẽ được chào đời bình yên, khỏe mạnh. Nào ngờ, chúng lại yếu ớt như thế này. 2 tháng rồi mà cân nặng của con chỉ 1,3kg khiến tôi lo lắng lắm. Chỉ cầu mong sao con được bình yên, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác”, anh Bình nhìn con ngậm ngùi.

Chị Hải ước con sớm khỏe mạnh để được sống những ngày tháng bình yên như bao đứa trẻ khác - Ảnh: Mai Mai

Được biết, từ ngày vợ sinh nở, anh Bình cũng xin nghỉ việc không lương để chạy tới chạy lui chăm sóc cho hai đứa con nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Chỉ tính riêng tiền tã, sữa của cặp song sinh đã hết 5 triệu đồng/tháng. Đó là chưa kể các khoản viện phí phát sinh, ăn uống, đi lại.

Nhìn con yếu ớt, da nhăn nheo, khóc lả vì khát sữa, trái tim người mẹ như thắt lại. Chị lo con sẽ phải xuất viện giữa chừng vì không còn khả năng vay mượn tiếp để lo chạy chữa.

Cảnh làm thuê xa nhà, sinh con ốm yếu khiến cuộc sống gia đình chị Hải lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Số phận của cặp song sinh đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.