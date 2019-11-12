Nhói lòng tiếng khóc ngằn ngặt vì khát sữa của cặp song sinh chào đời thiếu tháng, suy dinh dưỡng nặng

Góc nhân ái 12/11/2019 14:05

Gần 40 tuổi, chị Hải mới được làm mẹ. Thế nhưng, chưa kịp hạnh phúc thì vợ chồng chị đã phải sống trong lo lắng vì cặp song sinh chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1,4kg và 900g, ngày đêm gào khóc vì khát sữa.

Cặp song sinh thiếu tháng, suy dinh dưỡng nặng

Đã 2 tháng kể từ ngày cặp song sinh Nguyễn Trọng Huy và Nguyễn Trọng Giang cất tiếng khóc chào đời, niềm vui được làm cha mẹ chưa trọn thì vợ chồng chị Đào Thị Hải (37 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã phải sống trong lo lắng vì hai con sinh thiếu tháng, bị suy dinh dưỡng nặng.

Nhói lòng tiếng khóc ngằn ngặt vì khát sữa của cặp song sinh chào đời thiếu tháng, suy dinh dưỡng nặng - Ảnh 1
Cặp song sinh chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1,4kg và 900g, sức khỏe yếu - Ảnh: Mai Mai

2 tháng trôi qua cũng là chừng ấy thời gian, chị Hải không có một giấc ngủ yên giấc vì lo cho sức khỏe của con. Ngồi phía ngoài hành lang căn phòng dành cho trẻ sơ sinh ở bệnh viện, thỉnh thoảng, chị lại giật mình khi nghe tiếng trẻ khóc yếu ớt của trẻ từ bên trong.

“Mang thai đến tuần thứ 8 tôi vừa mừng vừa lo khi bác sĩ kết luận mang song thai. Không lâu sau đó bác sĩ lại cho biết, 1 thai nhi không hấp thụ được dẫn đến thiếu máu nặng, cần nhập viện theo dõi và truyền máu thường xuyên. Vợ chồng tôi lo lắng vô cùng. Tôi đành nghỉ việc để nhập viện điều trị, hi vọng con sẽ được bình an cho đến ngày sinh nở”, chị Hải chia sẻ.

Đến tuần 31, chị Hải có biểu hiện vỡ ối sinh non và được chỉ định mổ bắt con. Cặp song sinh chào đời thiếu tháng, đứa lớn chỉ nặng 1,4kg, đứa nhỏ chỉ nặng 900g. Vì non ngày non tháng, sức khỏe yếu nên cả hai đứa trẻ được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.

Nhói lòng tiếng khóc ngằn ngặt vì khát sữa của cặp song sinh chào đời thiếu tháng, suy dinh dưỡng nặng - Ảnh 2
Đã 2 tháng tuổi nhưng bé Huy chỉ nặng 1,3kg, bị viêm phổi nặng, chưa được về nhà - Ảnh: Mai Mai

Sau một tháng, bé Giang (nặng 1,4kg) được xuất viện trở về. Bé Huy (nặng 900g) vì sức khỏe yếu, viêm phổi nặng, suy dinh dưỡng nặng nên vẫn được tiếp tục chăm sóc trong lồng kính tại khoa sơ sinh, bệnh viện Nhi Đồng 1. Hiện bé Huy còn phải theo dõi tim, viêm võng mạc vì di chứng sinh non.

“Từ ngày xuất viện, bé Giang được bà nội đưa về nhà trọ ở Đồng Nai chăm sóc, chờ tái khám theo định kỳ. Hiện tại, con đã tăng được 2,4kg. Tôi túc trực, chăm sóc bé Huy ở bệnh viện. Vì sức khỏe yếu nên sau 2 tháng bé chỉ tăng được 4 lạng, yếu ớt lắm. Cứ thế này không biết đến khi nào con tôi mới khỏe mạnh để trở về nhà đây?” chị Hải thở dài.

Ánh mắt cầu cứu

Vợ chồng chị Hải và anh Nguyễn Trọng Bình (32 tuổi) quê ở xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả hai rời nhà vào Đồng Nai làm thuê. Họ gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng.

Anh Bình là công nhân cơ khí với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Chị Hải là công nhân sản xuất thắng đĩa xe máy với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Chi phí sinh hoạt, thuê phòng trọ, cưới hỏi, hàng tháng, may mắn lắm hai vợ chồng cũng chỉ dư được khoảng 3 đến 4 triệu đồng. Từ ngày chị Hải mang thai, cuộc sống gia đình càng thêm vất vả.

“Để có kinh phí thăm khám và truyền máu cho vợ trong suốt thời gian mang thai, tôi đã phải nhờ anh em nội ngoại, bạn bè vay mượn hàng trăm triệu đồng. Cứ nghĩ con sẽ được chào đời bình yên, khỏe mạnh. Nào ngờ, chúng lại yếu ớt như thế này. 2 tháng rồi mà cân nặng của con chỉ 1,3kg khiến tôi lo lắng lắm. Chỉ cầu mong sao con được bình yên, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác”, anh Bình nhìn con ngậm ngùi.

Nhói lòng tiếng khóc ngằn ngặt vì khát sữa của cặp song sinh chào đời thiếu tháng, suy dinh dưỡng nặng - Ảnh 3
Chị Hải ước con sớm khỏe mạnh để được sống những ngày tháng bình yên như bao đứa trẻ khác - Ảnh: Mai Mai

Được biết, từ ngày vợ sinh nở, anh Bình cũng xin nghỉ việc không lương để chạy tới chạy lui chăm sóc cho hai đứa con nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Chỉ tính riêng tiền tã, sữa của cặp song sinh đã hết 5 triệu đồng/tháng. Đó là chưa kể các khoản viện phí phát sinh, ăn uống, đi lại.

Nhìn con yếu ớt, da nhăn nheo, khóc lả vì khát sữa, trái tim người mẹ như thắt lại. Chị lo con sẽ phải xuất viện giữa chừng vì không còn khả năng vay mượn tiếp để lo chạy chữa.

Cảnh làm thuê xa nhà, sinh con ốm yếu khiến cuộc sống gia đình chị Hải lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Số phận của cặp song sinh đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Mọi giúp đỡ xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Đào Thị Hải, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Hoặc qua STK của chị Hải: 6017595001, ngân hàng IVB, chi nhánh Đồng Nai. ĐT: 0336.074.008.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ chị Hải - Mã số 81

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

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