Nghẹn lòng cảnh cô độc của cụ ông từng khuyên vợ đi bước nữa vì không thể sinh con

Góc nhân ái 01/11/2019 16:07

Biết mình không có khả năng sinh con, ông Năm nén đau thương, khuyên vợ đi lấy người khác để có cơ hội làm mẹ. Cũng từ đó, ông sống cô đơn trong ngôi nhà rách mái.

Khuyên vợ đi bước nữa vì không có khả năng sinh con

Căn nhà rách mái, hàng chục năm chưa một lần sửa sang của ông Hồ Bá Năm (65 tuổi, ngụ thôn 4, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) nằm tách biệt dưới chân một ngọn đồi. Phía trong căn nhà, chẳng có bất kỳ một vật dụng nào đáng giá ngoài một chiếc giường.

Nghẹn lòng cảnh cô độc của cụ ông từng khuyên vợ đi bước nữa vì không thể sinh con - Ảnh 1
Hàng chục năm qua, ông Năm sống côi cút một mình trong căn nhà rách mái - Ảnh: Mai Mai

Ông Năm nằm trên giường với dáng người mệt mỏi, da xanh xao. Thấy có người lạ vào, ông gượng dậy, lê từng bước ra ngồi dưới thềm nhà để tiếp khách. Đã 65 tuổi, vừa trải qua một cơn tai biến, đôi tai ông Năm bị lãng, không còn nghe rõ, sức khỏe yếu dần, đi lại khó khăn.

Anh Nguyễn Quốc Lan (cháu ruột ông Năm) cho biết, ông Năm là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Ông từng lập gia đình nhưng hôn nhân không trọn vẹn. Nghĩ mình không thể có con, ông đành nén đau khổ để vợ ra đi.

Nghẹn lòng cảnh cô độc của cụ ông từng khuyên vợ đi bước nữa vì không thể sinh con - Ảnh 2
Ông Năm từng khuyên vợ đi thêm bước nữa vì nghĩ mình không có khả năng sinh con - Ảnh: Mai Mai

“Sau nhiều năm chung sống vẫn không có con, nghĩ lỗi tại mình, ông cậu tôi (tức ông Năm- PV) khuyên vợ đi lấy người khác để có cơ hội được làm mẹ.

Rồi người phụ nữ ấy cũng buồn chán vì cảnh nghèo đói, không con cái mà rời cậu tôi đi. Cũng từ đó đến nay, cậu sống thui thủi như một cái bóng trong căn nhà rách mái. Người vợ cũ của cậu nghe nói cũng đã qua đời”, anh Lan chia sẻ.

Cô độc trong ngôi nhà rách mái

Khi còn sức khỏe, ông Năm cũng làm ruộng và mò cua bắt ốc để trang trải cuộc sống qua ngày. Vừa rồi, một người hàng xóm ngang qua nhà phát hiện ông nằm bất động bên bờ ao vội hô hoán người tới cứu. Ông Năm được chẩn đoán bị tai biến nhẹ, cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót.

Nghẹn lòng cảnh cô độc của cụ ông từng khuyên vợ đi bước nữa vì không thể sinh con - Ảnh 3
Ông Năm là hộ nghèo triền miên của xã - Ảnh: Mai Mai

Cũng từ đó, sức khỏe ông Năm yếu dần, ngày 2 buổi chỉ biết quanh quẩn trong căn nhà rách mái.

“Cuộc sống của cậu tôi trông chờ hoàn toàn vào số tiền trợ cấp ít ỏi của nhà nước hàng tháng và anh em, họ hàng. Mẹ tôi ngày hai buổi tranh thủ đến nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp cho cậu. Những người hàng xóm xung quanh thương hoàn cảnh, người cho cân gạo, người vài con cá, mớ rau để cậu có cái ăn qua ngày”, anh Lan chia sẻ thêm.

Nghẹn lòng cảnh cô độc của cụ ông từng khuyên vợ đi bước nữa vì không thể sinh con - Ảnh 4
Căn nhà xuống cấp trầm trọng nằm dưới vách núi của ông Năm - Ảnh: Mai Mai

Được biết, căn nhà ông Năm đang ở được người anh trai mua cho cách đây hàng chục năm, giờ đã xuống cấp trầm trọng. Rui, mè bị mối đục nát, tường nứt, chờ sập xuống lúc nào không hay. Đã nhiều lần người anh trai khuyên ông Năm về ở chung nhưng ông không chịu. Ông bảo sống một mình quen rồi, không muốn phiền hà đến người khác.

Dù có đến 6 anh chị em nhưng ai cũng nghèo khó, người đã qua đời nên dù thương ông Năm, họ cũng đành bất lực.

Nghẹn lòng cảnh cô độc của cụ ông từng khuyên vợ đi bước nữa vì không thể sinh con - Ảnh 5
Không vợ, không con lại bệnh tật khiến cuộc sống ông Năm càng thêm cơ cực - Ảnh: Mai Mai

Ngồi lặng trước hiên nhà, hướng đôi mắt mờ đục về phía xa xăm, ông Năm trải lòng: “Sống đến cuối đời rồi tôi vẫn chưa hết khổ. Ước mơ dành dụm tiền để sửa lại căn nhà ở cho khỏi dột nát đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Giờ đến bữa cơm qua ngày tôi còn trông chờ vào người khác thì làm sao mơ đến việc sửa nhà”.

Không vợ, không con, sống côi cút lại bệnh tật khiến cuộc sống những ngày cuối đời của ông Năm càng thêm cơ cực. Hoàn cảnh khó khăn của ông Năm cần lắm sự sẻ chia của mọi người.

Mọi giúp đỡ cho ông Năm xin vui lòng gửi về địa chỉ: Ông Hồ Bá Năm, thôn 4, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của anh Nguyễn Quốc Lan (cháu ruột ông Năm): 9704050841325199, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Quỳnh Lưu. ĐT:  0983254398.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ ông Năm - Mã số 79

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn

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