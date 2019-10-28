Số phận đáng thương của nam sinh 14 tuổi không có cha, mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn

Góc nhân ái 28/10/2019 20:26

Sinh ra Khánh đã không có cha. Mới đây, người mẹ lại đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, để một mình em côi cút, bơ vơ giữa cõi đời, tương lai mờ mịt.

Tủi phận mồ côi

Đã 2 ngày trôi qua kể từ ngày mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ của em Nguyễn Văn Khánh (14 tuổi, ngụ xóm 9, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Dáng người gầy gò, da đen nhẻm, Khánh ngồi thất thần bên bàn thờ nghi ngút khói hương của mẹ. Mỗi lần nghe ai đó động viên, thăm hỏi, Khánh lại ngoảnh mặt vào tường khóc thầm.

Số phận đáng thương của nam sinh 14 tuổi không có cha, mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn - Ảnh 1
Khánh ngồi lặng bên bàn thờ người mẹ xấu số - Ảnh: Mai Mai

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào sáng ngày 26/10, bà Nguyễn Thị Minh (50 tuổi, mẹ của Khánh) đạp xe đạp ra đồng hái mướp để mang ra chợ bán. Đi được nửa đường, bà bất ngờ tự ngã, nằm bất động.

Người dân phát hiện đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi nhanh chóng chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Tại đây, bà được kết luận bị vỡ xương sọ và gãy xương cổ.

Số phận đáng thương của nam sinh 14 tuổi không có cha, mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn - Ảnh 2
Bà Minh đột ngột qua đời để lại đứa con thơ dại, côi cút - Ảnh: Mai Mai

Vì vết thương quá nặng, không còn khả năng cứu chữa, phía bệnh viện đã trả bà về cho gia đình. Đến chiều cùng ngày thì bà Minh mất.

“Sáng đi học em còn thấy mẹ chuẩn bị ra đồng. Vậy mà giờ em không còn cơ hội gặp lại mẹ nữa rồi. Em đã không có bố, chỉ mong mẹ luôn bên cạnh, nhưng rồi mẹ cũng bỏ em lại mà đi”, Khánh nghẹn ngào.

Tương lai mịt mù

Bà Minh sinh ra đã phải gánh chịu bất hạnh vì căn bệnh tim. Trước bà còn một chị gái cũng bị thần kinh. Phần thương cha mẹ già yếu, chị gái bệnh tật, phần không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, bà Minh quyết định không lấy chồng, ở vậy thay cha mẹ chăm sóc chị gái.

Số phận đáng thương của nam sinh 14 tuổi không có cha, mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn - Ảnh 3
Khánh không có cha, giờ mồ côi mẹ, tương lai mịt mù - Ảnh: Mai Mai

Bà Trần Thị Vượng (mợ của Khánh) cho biết, năm 36 tuổi, bà Minh mới quyết định kiếm một đứa con và sinh được Khánh. Bản thân đã mang trọng bệnh, từ khi mang thai rồi sinh Khánh, sức khỏe bà Minh càng yếu hơn. Ông ngoại đã mất khi Khánh chưa kịp chào đời. Bà ngoại nay 87 tuổi, già yếu lại mù cả 2 mắt.

Dù sức khỏe yếu nhưng suốt nhiều năm qua nhưng bà Minh là chỗ dựa duy nhất cho con trai và người chị gái. Ngoài một sào ruộng, ai thuê gì bà đều nhận làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học. Giờ bà Minh mất, Khánh và người dì không biết nương tựa vào ai.

Hiện Khánh đang học lớp 9C – trường THCS Anh Xuân (xã Nam Anh). Khánh được biết đến là một học sinh ngoan, hiền lành và siêng học. Ngoài giờ lên lớp, em thường phụ giúp mẹ rất nhiều công việc nhà.

Số phận đáng thương của nam sinh 14 tuổi không có cha, mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn - Ảnh 4
Mẹ mất, Khánh lo sợ việc học dở dang - Ảnh: Mai Mai

Hỏi đến giấc mơ của mình, Khánh ngước khuôn mặt buồn đau nhìn lên di ảnh mẹ rồi chia sẻ trong nước mắt: “Em từng ước sẽ cố gắng học để sau này đi làm, kiếm tiền phụ giúp mẹ. Vì em, mẹ đã rất vất vả. Thế nhưng, giấc mơ của em chưa kịp thực hiện thì mẹ đã đi rồi. Giờ không còn mẹ, em biết phải sống thế nào đây? Em sợ phải bỏ học giữa chừng”.

Không có bố, mẹ mất khiến Khánh trở thành đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, tương lai mịt mù. Cuộc sống phía trước của em đang rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ cho em Khánh xin vui lòng gửi về địa chỉ: Em Nguyễn Văn Khánh, xóm 9, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0965.271.447.

Hoặc STK của chị Lê Thị Hoài (chị họ của Khánh): 105867611585, ngân hàng Vietinbank, chi nhánh TP Vinh. ĐT: 0584070874.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ em Khánh - Mã số 78

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn

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