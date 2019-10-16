Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 12h45 ngày 15/10. Vợ chồng anh Lô Văn Sơn (33 tuổi, trú tại bản Thung Khạng, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) chở nhau ra đường cái để bán măng rừng. Khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 48, đoạn qua địa phận ngã 3 chợ, thuộc xã Châu Bình thì bất ngờ bị một chiếc xe khách 24 chỗ tông phải. Xe khách sau đó mất lái, lao lên vỉa hè.

Vì vết thương quá nặng, ngay sau đó, chị Nga được chuyển xuống bệnh viện tỉnh điều trị.

Giữa cơn mưa tầm tã, người dân bàng hoàng chứng kiến cảnh chiếc xe máy của vợ chồng anh Sơn bị cuốn vào gầm ô tô. Anh Sơn tử vong tại chỗ. Chị Lô Thị Nga (vợ anh Sơn) được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tương lai mịt mù của 3 đứa trẻ bất hạnh

Trong ngôi nhà nhỏ tuềnh toàng, được chắp vá bằng những tấm gỗ thô, hình ảnh 3 đứa trẻ (đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ nhất mới lên 2) thẫn thờ bên bàn thờ vừa lập vội, nghi ngút khói nhang của người cha xấu số khiến ai nấy đều xót xa. Chúng còn quá nhỏ để thấu hiểu được nỗi mất mát này.

Căn nhà cũ nát, đầy tang thương của gia đình chị Nga - Ảnh: NNCC

“Cuộc sống quá khó khăn lại không có công ăn việc làm ổn định, hàng ngày, vợ chồng chị Nga vào rừng hái măng mang ra chợ bán để đổi lấy gạo, trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học. Họ vốn siêng năng, làm lụng vất vả không kể nắng mưa mà gia đình vẫn luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Giờ chồng mất, vợ thì đang nguy kịch trong bệnh viện, 3 đứa con biết sống như thế nào đây. Chỉ mong chị Nga tai qua nạn khỏi để về làm chỗ dựa cho đàn con”, chị Hà (hàng xóm chị Nga) chia sẻ.

3 đứa trẻ còn quá nhỏ để thấu hiểu được nỗi đau đang phải trải qua- Ảnh: NNCC

Ngồi bên chiếc quan tài lạnh lẽo của người cha, con trai út của chị Nga vẫn luôn miệng khóc đòi mẹ. Đứa trẻ vẫn cứ nghĩ cha mẹ đang lên rừng hái măng như mọi khi nên ngồi đợi. Rồi như đuối sức, nó ôm hai đứa chị ngủ một cách ngon lành. Chúng không biết rằng từ nay trở đi sẽ không còn gặp lại cha mình nữa.

Biết được hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Nga, các cấp ban ngành địa phương, bà con thôn xóm, cộng đồng mạng đã đứng ra kêu gọi mọi người giúp đỡ. Hi vọng phép màu sẽ đến với chị Nga để 3 đứa trẻ có chỗ nương dựa.