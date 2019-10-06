Câu hỏi nhói lòng của bé gái 4 tuổi mắc bệnh ung thư máu: 'Bao giờ con được đi học lại vậy mẹ?'

Góc nhân ái 06/10/2019 14:13

Dù mắc bệnh ung thư máu nhưng hàng ngày bé Ngọc vẫn gắng gượng chống chọi với hi vọng sẽ sớm khỏe mạnh để trở về tiếp tục được đi học.

Tuổi thơ đau đớn của bé gái 4 tuổi

Mang trong mình căn bệnh ung thư máu kèm theo biến chứng lây nhiễm thủy đậu bị nhiễm trùng khiến cơ thể của bé Hà Khánh Ngọc (4 tuổi, ngụ thôn 1 - Đức Phú, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) nổi đầy ban. Em nằm lả trên giường, cái đầu trọc lóc sau một thời gian dài điều trị hóa chất. Da bủng beo, khuôn mặt em nhăn nhó vì đau đớn.

Câu hỏi nhói lòng của bé gái 4 tuổi mắc bệnh ung thư máu: 'Bao giờ con được đi học lại vậy mẹ?' - Ảnh 1
Mới 4 tuổi, bé Ngọc đã phải gánh chịu bất hạnh khi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh: NNCC

Ngồi bên cạnh, chị Trần Thị Phương (43 tuổi, mẹ bé Ngọc) vừa đút cho con mấy thìa cháo loãng vừa động viên con cố gắng ăn mà lấy sức chống chọi với bệnh tật.

Chị kể, khi sinh ra, bé Ngọc cũng bình thường, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Tháng 2/2019 vừa rồi, thấy con thường xuyên than mỏi chân tay, da xanh xao, nhợt nhạt, bị xuất huyết ngoài da, thâm tím, gia đình đưa con đến bệnh viện tuyến huyện khám thì rụng rời chân tay khi bác sĩ giới thiệu chuyển lên tuyến trên vì nghi ngờ bị ung thư máu.

“Ôm con đi viện mà lòng tôi nặng trĩu, vừa khóc vừa cầu mong chẩn đoán của bệnh viện tuyến dưới chỉ là nhầm lẫn. Nhưng rồi, tôi ngã quỵ khi cầm kết luận tương tự. Sao số phận con tôi lại bất hạnh thế này. Giờ tôi phải làm gì để cứu con đây”, chị Phương khóc nghẹn.

Câu hỏi nhói lòng của bé gái 4 tuổi mắc bệnh ung thư máu: 'Bao giờ con được đi học lại vậy mẹ?' - Ảnh 2
Hình ảnh bé Ngọc khi còn khỏe mạnh - Ảnh: NNCC

Đang học trường mầm non, vô tư chơi đùa cùng các bạn đồng lứa thì bé Ngọc phải nghỉ học để nhập viện điều trị. Cơ thể đứa trẻ phải chịu đựng đau đớn với bao mũi kim tiên, truyền hóa chất. Bình quân mỗi tháng, em nhập viện từ 20 đến 25 ngày mới được xuất viện trở về nhà. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau đó, bệnh tình lại tái phát nên mẹ con lại vội vã ôm nhau đi viện.

“Bao giờ con được đi học lại hả mẹ?”

Vừa cố gắng uống từng thìa cháo loãng, bé Ngọc vừa hỏi mẹ: “Bao giờ con mới thôi bệnh? Bao giờ con mới được về nhà đi học với các bạn hả mẹ?”… Những câu hỏi vô tư của đứa trẻ làm lòng người mẹ thắt lại.

Vì con mắc trọng bệnh nên chị Phương chỉ biết quanh năm ôm con nằm viện, không làm được gì kiếm thu nhập. Kinh tế của cả gia đình 5 miệng ăn phụ thuộc hoàn toàn vào đồng tiền công bấp bênh ngày làm ngày nghỉ của anh Hà Thế Vĩnh (43 tuổi, bố bé Ngọc). Đó là chưa kể chi phí đi lại bệnh viện, thuốc thang cho con.

Câu hỏi nhói lòng của bé gái 4 tuổi mắc bệnh ung thư máu: 'Bao giờ con được đi học lại vậy mẹ?' - Ảnh 3
Dù đau đớn vì bệnh tật hành hạ nhưng bé Ngọc vẫn luôn cố gắng với hi vọng sớm trở về tiếp tục đi học - Ảnh: NNCC

“Thời gian gần đây, tình hình sức khỏe của con tôi rất yếu, mất sức đề kháng nên cứ lây nhiễm bệnh này qua bệnh khác. Có lần nằm viện suốt 2 tháng, bác sĩ cho xuất viện 5 ngày nhưng tôi không dám đưa con về nhà mà thuê phòng trọ gần bệnh viện để ở. Phòng khi con có mệnh hệ gì cầu cứu cho kịp”, chị Phương thở dài.

Nhìn con cái người ta cùng lứa tuổi đang đi học, vui vẻ chơi đùa, ăn ngon ngủ yên bên gia đình, nhìn lại con mình, người mẹ lại thấy tủi thân, thương xót. Chị chỉ ước giá như gánh được bệnh tật thay con, để con được sống bình yên, được đi học.

“Cháu ước nhanh khỏe mạnh để trở về nhà, tiếp tục đi học với các bạn. Cháu không muốn ở đây nữa đâu, ngày nào cũng bị tiêm, đau lắm. Cháu cũng rất nhớ nhà, đã lâu rồi cháu chưa về nhà”, cô bé 4 tuổi nói trong nước mắt.

Bệnh tật hành hạ khiến sức khỏe của bé Ngọc ngày càng yếu, cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Hoàn cảnh bé Ngọc đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người.

Độc giả hảo tâm giúp đỡ bé Ngọc xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Trần Thị Phương (mẹ bé Ngọc), thôn 1 - Đức Phú, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. ĐT: 0946.340.411.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ bé Ngọc - Mã số 71

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

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