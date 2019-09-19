Éo le cảnh đời người mẹ đơn thân 5 năm ôm di ảnh con gái xấu số, sống côi cút trong căn nhà rách mái

Góc nhân ái 19/09/2019 09:10

Không chồng, cô con gái duy nhất cũng qua đời vì bạo bệnh, để lại mình bà Bình ốm yếu, bơ vơ giữa cõi đời. Suốt 5 năm qua, bà ôm di ảnh con sống cô đơn trong căn nhà rách mái.

Nỗi đau của người phụ nữ đơn thân

1/3 tường, nóc của căn nhà nhỏ rộng khoảng 5m2 đã bị đổ sập nhưng suốt hơn một năm qua vẫn là nơi trú nắng mưa của bà Hồ Thị Bình (53 tuổi, ngụ thôn 11, xã  Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Phần nhà bị đổ sập được chắp vá bằng mấy thanh gỗ thô, tấm bạt, bao tải cho bà Bình có chỗ ở. Phía trong căn nhà, chẳng có một vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc nồi cơm điện nhỏ. Không có nổi chiếc giường để nằm, bà đành trải chiếu xuống nền nhà ẩm thấp.

Éo le cảnh đời người mẹ đơn thân 5 năm ôm di ảnh con gái xấu số, sống côi cút trong căn nhà rách mái - Ảnh 1
Bà Bình bên di ảnh người con gái xấu số không nơi thờ phụng - Ảnh: Mai Mai

Dáng người khô gầy, đen sạm, bà ngồi lặng trước hiên nhà. Đôi tay ôm chặt di ảnh của người con gái xấu số rồi khóc nghẹn khi nhắc đến cuộc đời bất hạnh của mình.

Bà kể, vốn sức khỏe yếu, ốm vặt triền miên nên bà không có khả năng lao động. Khi những người bạn cùng lứa lần lượt yên bề gia thất, bà trở thành gái quá lứa lỡ thì. Không lấy được chồng nhưng khát khao làm mẹ cháy bỏng, bà quyết định “xin” một đứa con. Em Hồ Thị Linh (SN 1999) chào đời trong hoàn cảnh không có cha, mang họ mẹ. Hai mẹ con cứ vậy sống thui thủi bên nhau trong ngôi nhà cũ của cha mẹ bà Bình để lại.

Éo le cảnh đời người mẹ đơn thân 5 năm ôm di ảnh con gái xấu số, sống côi cút trong căn nhà rách mái - Ảnh 2
Căn nhà bà Bình đã đổ sập, không chốn nương thân - Ảnh: Mai Mai

“5 năm trước, con gái tôi đang theo học lớp 9 thì lên cơn sốt cao rồi lâm vào hôn mê sâu. Tôi đã ôm con cầu cứu bệnh viện tỉnh rồi ra Hà Nội nhưng vẫn không cứu được. Bác sĩ kết luận con mắc bệnh viêm màng não. Tôi chỉ có mình nó. Vậy mà nó cũng bỏ lại tôi mà đi”, bà Bình khóc nghẹn.

Con gái qua đời, niềm hi vọng cuối cùng vụt tắt, bà Bình ngày đêm buồn đau, khóc cạn nước mắt vì nhớ thương con.

“Chị gái tôi suy sụp suốt cả năm trời, nhiều lần tìm đến cái chết với ý định đi theo con nhưng may chúng tôi phát hiện kịp thời. Từ ngày con mất, chị ấy như cái bóng không hồn, côi cút trong căn nhà rách mái”, bà Hồ Thị Lan (46 tuổi, em gái bà Bình) chia sẻ.

“Nhà sập rồi, tôi chẳng còn nơi để thờ con”

Từ ngày con mất, tinh thần suy sụp, căn bệnh viêm phổi nặng hành hạ khiến sức khỏe bà Bình ngày càng yếu. Không có tiền nhập viện điều trị, bà chỉ biết nhờ người em gái đưa đến bệnh viện xin thuốc bảo hiểm về uống cầm chừng sự sống.

Éo le cảnh đời người mẹ đơn thân 5 năm ôm di ảnh con gái xấu số, sống côi cút trong căn nhà rách mái - Ảnh 3
Bà Bình thuộc hộ khó khăn triền miên của xã - Ảnh: Mai Mai

“Gia tài được một chiếc giường, 5 năm trước cháu tôi mất, chị tôi đã đốt cho cháu. Không có tiền mua giường mới, chị ấy đành trải chiếu nằm dưới đất như thế này. Anh em tôi ai cũng nghèo khó, người thì con ốm, người lại chồng đau, dù thương chị nhưng cũng chẳng thể giúp được gì nhiều. Căn nhà trước đây được địa phương hỗ trợ sửa sang giờ đã sập nhưng chị không chịu ở chung với ai. Chị nói ở nhà cho có hơi người, để hàng ngày được nhìn thấy con”, bà Lan chia sẻ thêm.

Cuộc sống của bà Bình phụ thuộc hoàn toàn vào người thân cùng bà con lối xóm. Thương cảm số phận, người cho cân gạo, người dăm con cá trích, lạng thịt để bà ăn qua ngày. Những ngày khỏe mạnh, bà lại ra đồng mò cua bắt ốc về cải thiện bữa cơm cho mình.

Éo le cảnh đời người mẹ đơn thân 5 năm ôm di ảnh con gái xấu số, sống côi cút trong căn nhà rách mái - Ảnh 4
Bà Bình ước có gian nhà nhỏ để có chỗ thờ phụng con gái duy nhất đã qua đời - Ảnh: Mai Mai

“Hơn một năm nay nhà bị sập, tôi không còn chỗ để thờ cúng con. Những ngày mưa to gió lớn, tôi lại chạy qua nhà anh trai hoặc em gái tránh nạn.

Ở những ngày tháng cuối cuộc đời, bệnh tật hành hạ tôi không sợ, chỉ mong có gian nhà để thờ phụng con. Thân tôi giờ lo không nổi, chiếc giường nằm cũng không đủ khả năng mua, dám mơ gì đến việc xây nhà”, ôm di ảnh con vào lòng, bà Bình nức nở.

Bệnh tật hành hạ, sống cô đơn trong ngôi nhà đổ sụp khiến cuộc sống của bà Bình lâm vào đường cùng. Hoàn cảnh khó khăn của người đàn bà bất hạnh này cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Mọi giúp đỡ cho bà Bình xin vui lòng gửi về địa chỉ: bà Hồ Thị Bình, thôn 11, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

STK của bà Bình: 3624205259309, ngân hàng Agribank, chi nhánh Hoàng Mai- Nghệ An. Hoặc SĐT của bà Lan (em gái bà Bình):  0345.305.610.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ bà Bình - Mã số 67

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn

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