Bé gái 3 tuổi mồ côi mẹ, mắc bệnh ung thư tủy không tiền chữa trị: 'Cháu nhớ nhà, nhớ anh lắm'

Góc nhân ái 16/09/2019 17:27

Chào đời vừa được 8 tháng tuổi thì bé Thảo phải mồ côi mẹ. Lên 3 tuổi, số phận của em càng thêm nghiệt ngã khi mắc phải căn bệnh ung thư tủy, sự sống mong manh.

Tuổi thơ bất hạnh

Đến giờ tiêm, bé Nguyễn Thanh Thảo (3 tuổi, ngụ thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) lại nhắm nghiền mắt, úp khuôn mặt nhỏ nhắn, ngấn lệ vào lòng ông nội như để kìm nén nỗi đau đớn. Khi kim tiêm rút ra khỏi cơ thể, cơn đau dần vơi, đứa trẻ ngước mặt nhìn ông nội cầu xin trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Bé gái 3 tuổi mồ côi mẹ, mắc bệnh ung thư tủy không tiền chữa trị: 'Cháu nhớ nhà, nhớ anh lắm' - Ảnh 1
Mới 3 tuổi, bé Thảo đã phải gánh chịu bao đau đớn vì căn bệnh ung thư tủy - Ảnh: Mai Mai

“Tiêm đau lắm, cháu không muốn ở đây nữa đâu. Ông cho cháu về nhà với ạ. Cháu nhớ nhà, nhớ anh lắm”.

Nghe lời cầu xin của cháu nội, ông Nguyễn Thanh Hiền (66 tuổi) chỉ biết ôm cháu vào lòng an ủi. Sau một thời gian dài ôm cháu khắp các bệnh viện giành giật sự sống, ông chỉ mong đứa cháu bất hạnh của mình sớm khỏe mạnh để trở về nhà sống yên vui như những đứa trẻ khác.

“Khổ thân cháu tôi, mới chào đời được 3 tháng tuổi thì mẹ nó phát hiện mắc phải căn bệnh lao màng não. Nó phải bỏ bú từ đó. Lên 8 tháng tuổi thì mẹ nó qua đời. Nó phải lớn lên trong cảnh khát sữa và thiếu hơn ấm, tình thương của người mẹ.

Nửa năm trước, thấy cháu thường xuyên lên cơn sốt cao, li bì. Tôi lại ôm cháu nằm viện từ 10 đến 15 ngày nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Cách đây hơn một tháng, tôi vay mượn tiền đưa cháu ra Hà Nội kiểm tra thì ngã quỵ khi cầm kết luận bị ung thư tủy”, ông Hiền thở dài chia sẻ.

Hiện bé đang được ông nội và anh Nguyễn Văn Hòa (31 tuổi, bố bé Thảo) thay nhau chăm sóc tại phòng 1, tầng 3, khoa nhi, bệnh viện K3 - Tân Triều. Căn bệnh hiểm nghèo hành hạ khiến sức khỏe bé Thảo ngày càng suy kiệt. Đã 3 tuổi nhưng đứa trẻ chỉ nặng 9kg, ít ăn, ít ngủ, ngày đêm quấy khóc vì đau và nhớ nhà.

Cầu xin một phép màu

Từ ngày vợ mất, anh Hòa làm thân gà trống nuôi 2 đứa con thơ. Trước bé Thảo còn một anh trai năm nay 10 tuổi, đang học lớp 4. Kinh tế phụ thuộc vào hai sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, ngày hay buổi anh Hòa đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Vì cuộc sống khó khăn nên mãi đến tận bây giờ, 3 bố con bé Thảo vẫn chưa có căn nhà nhỏ để ở. Họ vẫn sống chung trong căn nhà chật chội của ông bà nội.

Bé gái 3 tuổi mồ côi mẹ, mắc bệnh ung thư tủy không tiền chữa trị: 'Cháu nhớ nhà, nhớ anh lắm' - Ảnh 2
Anh Hòa cầu xin một phép màu đến với con gái bất hạnh - Ảnh: Mai Mai

“Nửa năm trước, đang đi phụ hồ thì con tôi bị ngã giàn giáo, dù không bị thương nặng nhưng từ đó đến nay sức khỏe con yếu hẳn. Dù liên tục than đau nhức cơ thể nhưng nó vẫn ráng đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học.

Từ ngày cháu Thảo phát hiện bị ung thư tủy, vì lo cho con nên nó nghỉ việc cùng ra Hà Nội để chăm sóc. Khó khăn lại thêm chồng chất. Sao số phận của con, cháu tôi lại bất hạnh thế này”, ông Hiền ngẹn ngào.

Hơn một tháng qua, ba bố con, ông cháu nhờ vào những suất cơm, cháo từ thiện để cầm cự lại bệnh viện. Thời gian điều trị cho bé Thảo còn lâu dài, chi phí tốn kém, họ lo sợ không thể bám trụ lâu dài để cứu con.

Tôi đã sớm mất vợ, chỉ có hai đứa con là nguồn hi vọng, an ủi duy nhất. Cầu xin ông trời đừng cướp luôn con tôi. Nó mới 3 tuổi, còn cả cuộc đời phía trước. Mong vợ dưới suối vàng linh thiêng phù hộ cho con mau chóng bình phục. Cầu xin cho con tôi gặp được phép màu. Nhìn con đau mà lòng tôi thắt lại. Tôi biết làm gì để cứu con đây”, ôm con vào lòng, anh Hòa khóc nghẹn.

Mọi giúp đỡ cho bé Thảo xin vui lòng gửi về địa chỉ: ông Nguyễn Thanh Hiền (ông nội bé Thảo), thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hoặc phòng 1, tầng 3, khoa nhi, bệnh viện K3 - Tân Triều.

STK của ông Hiền: 1482205438283, ngân hàng Agribank, chi nhánh Hùng Vương - Hà Nội. ĐT: 0976.208.750.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ bé Thảo - Mã số 65

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

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Từ khóa:   Quảng Bình hoàn cảnh khó khăn ung thư tủy

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