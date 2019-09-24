Hoàn cảnh thương tâm của người phụ nữ nguy kịch vì tai nạn giao thông không tiền cứu chữa

Góc nhân ái 24/09/2019 11:24

Trên đường đi cắt cỏ cho trâu về, chị Hoa gặp tai nạn giao thông gãy 8 xương sườn, 2 đốt sống lưng, gãy đốt sống cổ, nửa thân dưới bị liệt, suy hô hấp nặng, nguy cơ bị liệt toàn thân.

Nguy kịch vì tai nạn giao thông

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 15/9/2019. Trên đường đi cắt cỏ cho trâu về, chị Nguyễn Thị Hoa (43 tuổi, ngụ thôn Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) không may bị một chiếc xe tải tông phải.

Hoàn cảnh thương tâm của người phụ nữ nguy kịch vì tai nạn giao thông không tiền cứu chữa - Ảnh 1
Chị Hoa nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông - Ảnh: NNCC

Vì bị thương quá nặng nên ngay sau khi cấp cứu tại tuyến huyện, nạn nhân nhanh chóng được chuyển thẳng ra Bệnh viện Việt Đức. Bác sĩ kết luận chị bị gãy đốt sống cổ, gãy 8 xương sườn, 2 đốt sống lưng, nửa thân dưới bị liệt, suy hô hấp, nguy kịch tính mạng.

“Bác sĩ cho biết vì vợ tôi bị thương nhiều nơi, rất nặng nên không thể phẫu thuật ngay mà cần phải nghiên cứu kỹ trước đưa ra chỉ định phẫu thuật để không ảnh hưởng đến tính mạng. 4 ngày sau vợ tôi mới được phẫu thuật. Hiện cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn đang rất yếu, chưa thể nói trước được điều gì”, anh Lương Văn Sơn (52 tuổi, chồng chị Hoa) thở dài chia sẻ.

Hoàn cảnh thương tâm của người phụ nữ nguy kịch vì tai nạn giao thông không tiền cứu chữa - Ảnh 2
Gia đình đã vay mượn hàng trăm triệu đồng để trang trải viện phí cho chị Hoa - Ảnh: NNCC

Đã 9 ngày trôi qua là chừng ấy thời gian, chị Hoa gồng mình chống chọi với những cơn đau hành hạ thân xác. Chị chỉ uống được chút sữa để duy trì sự sống. Hiện chị Hoa đang được chăm sóc và điều trị tại phòng hồi sức, Khoa Chấn thương cột sống, Bệnh viện Việt Đức.

“Tôi sợ vợ phải xuất viện giữa chừng vì không tiền chữa trị"

2 ngày nay, sau khi ca phẫu thuật thành công, nhận thấy vợ đã dần tỉnh táo, uống được chút sữa, anh Sơn nhờ người thân ở lại bệnh viện túc trực để về quê vay mượn tiền bạc tiếp tục chạy chữa cho vợ.

Hoàn cảnh thương tâm của người phụ nữ nguy kịch vì tai nạn giao thông không tiền cứu chữa - Ảnh 3
Căn nhà nhỏ không vật dụng gì đáng giá của gia đình chị Hoa - Ảnh: NNCC

“Từ ngay vợ gặp nạn đến nay, tôi đã chi phí hết 170 triệu rồi. Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn lắm, để có số tiền trên, tôi đã nhờ anh em nội ngoại vay mượn khắp nơi mới có được. Giờ tiền hết, tôi không biết xoay xở như thế nào đây”, anh Sơn lo lắng.

Được biết, vợ chồng chị Hoa thuần nông nghèo khó, kinh tế phụ thuộc vào hai sào ruộng cùng nghề phụ hồ bấp bênh anh Sơn nhận được hàng ngày. Từ ngày chị Hoa gặp nạn, tài sản duy nhất là con trâu chưa kịp lớn cũng phải bán tống bán tháo để lấy tiền trang trải viện phí.

Hoàn cảnh thương tâm của người phụ nữ nguy kịch vì tai nạn giao thông không tiền cứu chữa - Ảnh 4
Người chồng sợ vợ phải xuất viện giữa chừng vì không vay được tiền để tiếp tục cứu chữa - Ảnh: NNCC

“Bác sĩ cho biết thời gian điều trị của vợ tôi là rất dài, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, chi phí rất tốn kém. Nếu không cứu chữa, cô ấy sẽ có nguy cơ bị liệt toàn thân. Tôi lo vợ phải xuất viện giữa chừng lắm. Gia đình khó khăn, kinh tế kiệt quệ thế này, tôi biết dựa vào đâu để vay mượn cứu vợ bây giờ”, người chồng nghẹn ngào.

Mọi giúp đỡ cho chị Hoa xin vui lòng gửi về địa chỉ, chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Hoặc phòng hồi sức, Khoa Chấn thương cột sống, Bệnh viện Việt Đức.

STK em Lương Xuân Sang (con trai chị Hoa): 19034503884014, ngân hàng Techcombank, chi nhánh Keangnam Cầu Giấy - Hà Nội.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ chị Hoa - Mã số 69

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn

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