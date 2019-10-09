Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày con trai duy nhất gặp nạn, bà Phạm Thị Liên (43 tuổi, ngụ xóm Hồng Thái, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Bản thân đang mang căn bệnh tim nặng, sức khỏe yếu nhưng bà vẫn gắng gượng để chăm sóc cho con, chạy vạy vay mượn tiền bạc để con được bám trụ lại bệnh viện giành lại sự sống.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não, em được chuyển gấp ra bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật. Một phần não của Dũng đã được đưa ra ngoài nuôi nhân tạo, đợi khi sức khỏe hồi phục sẽ tiến hành phẫu thuật, lắp ghép.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 11/9. Trên đường đi xin việc làm về, em Trương Văn Dũng (19 tuổi, con trai bà Liên) không may gặp tai nạn giao thông. Vì tránh con chó chạy ngang qua đường, chiếc xe máy do Dũng điều khiển mất lái, ngã xuống đường. Đầu Dũng đập mạnh xuống nền xi măng, nằm gục trên vũng máu, cơ thể đầy vết trầy xước.

Gần một tháng giành giật sự sống trong đau đớn, hi vọng nhen nhóm khi Dũng dần tỉnh lại, đã có chút nhận thức. Vì xa xôi, hoàn cảnh lại khó khăn nên gia đình xin đưa em về bệnh viện tuyến tỉnh để được chăm sóc.

“Cầu xin mọi người cứu giúp con tôi”

Để có tiền tiếp tục điều trị cho con trai, bà Liên nhờ người đến bệnh viện túc trực để trở về vay mượn tiền bạc. Số tiền 200 triệu đồng vay mượn trước đó đã hết, điều bà lo sợ nhất là con phải xuất viện giữa chừng khi chưa kịp phẫu thuật ghép não vì không biết bấu víu vào đâu để vay mượn tiếp.

Căn nhà của gia đình bà Liên- Ảnh: Mai Mai

Bà kể trong nước mắt, 20 năm trước, bà đồng ý kết duyên với ông Trương Văn Diện (53 tuổi) khi ông này đã qua một đời vợ và có một đứa con trai riêng. Hạnh phúc nhân lên khi Dũng chào đời. Cũng từ đó, bà không có khả năng sinh thêm được nữa.

“Tôi mắc bệnh tim nên sức khỏe yếu, ốm vặt suốt, không làm được việc nặng. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào chồng. 7 năm trước, chồng tôi cũng bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Dù được cứu chữa nhưng từ đó, ông ấy không còn minh mẫn, nói trước quên sau, mất sức lao động”, bà Liên thở dài chia sẻ.

Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên học đến lớp 6, Dũng đã phải bỏ học giữa chừng, ở nhà phụ mẹ công việc.

Hai năm trước, Dũng có theo mấy người hàng xóm qua Lào làm thuê kiếm tiền gửi về thuốc thang cho cha mẹ. Thời gian gần đây, thương cha mẹ ốm yếu không người chăm sóc, em trở về quê với ý định xin việc làm gần nhà để tiện đường chăm sóc. Đau đớn thay, trên đường đi xin việc làm về thì tai họa ập đến.

Bà Liên cầu xin mọi người cứu giúp, cho con trai một cơ hội sống- Ảnh: Mai Mai

Năm ngoái, bà Liên mổ tim. Tài sản duy nhất là căn nhà nhỏ cũng đã thế chấp vay ngân hàng để chi phí cho ca phẫu thuật.

“Sức khỏe của con có tiến triển rồi, sắp tới sẽ tiến hành phẫu thuật ghép não mà gia đình tôi thì kiệt quệ. Tôi biết làm gì để cứu con đây? Đời vợ chồng tôi nghèo khó, chẳng có gì ngoài đứa con. Cầu xin mọi người giúp đỡ cho nó cơ hội sống. Chồng đã vậy, nếu con có mệnh hệ gì thì tôi biết sống thế nào?”, bà Liên nghẹn ngào.