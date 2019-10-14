Nhói lòng cảnh mẹ trẻ đầu trọc lóc, ngồi xe lăn cho con uống sữa: 'Xin cho em sống bên con một thời gian nữa'

Trương Thị Hoa (18 tuổi, ngụ thôn Phúc Môn, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ) dáng người gầy yếu, da xanh xao, đầu trọc lóc, ôm con ngồi trên chiếc xe lăn đặt ngay cạnh giường. Vừa cho con uống sữa, Hoa vừa khóc khi nghĩ đến chặng đường đầy khó khăn phía trước. Nước mắt của Hoa rớt xuống, ướt đẫm cả vạt áo con thơ.

Hoa kể, trong thời gian mang thai, thấy chân đau nhức, cứ nghĩ là đau bại nên em chủ quan, không đi thăm khám.

“Nghĩ đến việc một ngày nào đó phải rời xa con mà em sợ, trái tim đau thắt. Con em mới hơn 3 tháng. Em sợ chết lắm. Con còn quá nhỏ, làm sao em yên lòng”, Hoa khóc nghẹn.

Sinh con được 8 ngày, Hoa đau càng nặng, không thể đi lại và lên cơn sốt. Em được người thân đưa ra Hà Nội thăm khám thì như sét đánh ngang tai khi cầm kết luận bị “ung thư xương đùi”.

Hình ảnh Hoa xinh tươi trong ngày cưới - Ảnh: NNCC

“Chồng em đưa em đi khám khắp các bệnh viện khác nhau nhưng rồi tuyệt vọng vì cùng chung một kết luận. Cũng từ đó, em phải xa con, nhập viện điều trị.

Mới sinh được 8 ngày, con em đã phải bỏ bú, thiếu hơi ấm của mẹ. Thương con, em chỉ biết cố gắng điều trị, hi vọng sớm khỏe mạnh trở về để cùng chồng làm chỗ dựa cho con”, Hoa tâm sự thêm.

“Xin cho em được sống bên con thêm một thời gian nữa”

Ngay từ khi mới lên 2 tuổi, Hoa đã phải gánh chịu bất hạnh vì gia đình tan vỡ. Bố đi lấy vợ mới, mẹ sau đó cũng đi thêm bước nữa. Hoa sống côi cút bên ông bà ngoại già yếu. Rồi ông ngoại mất, chỉ còn hai bà cháu nương tựa vào nhau.

Ngày em khoác lên mình chiếc áo cô dâu về nhà chồng, ai cũng thầm cầu chúc cho em được hạnh phúc. Nào ngờ số phận quá trớ trêu, bắt em phải gánh chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ.

Hoa ước được sống bên con thêm một thời gian nữa - Ảnh: NNCC

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề cắt tóc của người chồng là Lê Quang Trường (20 tuổi). Kể từ ngày em phát hiện ra bệnh, con gái em phải uống hoàn toàn sữa ngoài. Chỉ tính riêng tiền sữa của con đã hết 3,5 triệu đồng/tháng. Đó là chưa kể viện phí, đi lại điều trị của người mẹ.

Hiện khối u ở đùi quá lớn khiến Hoa không còn khả năng đi lại như trước. Sau mỗi đợt điều trị, em xin về với con được khoảng 5 ngày đến 1 tuần rồi nhập viện trở lại. Những ngày ngắn ngủi bên con, Hoa quý trọng từng giây từng phút.

“Điều em thấy may mắn và an ủi nhất cuộc đời mình là lấy được người chồng và bố mẹ chồng thương yêu, lo lắng cho em hết mực. Đau đớn mấy em cũng cố gắng chịu đựng, chỉ mong ông trời đừng bắt em rời xa con lúc này. Xin cho em sống bên con thêm một thời gian nữa. Con em còn quá nhỏ dại”, Hoa đau đớn.

Hoa quý trọng từng giây phút được ở bên con - Ảnh: NNCC

Nhìn vợ ôm con khóc, anh Trường nén nỗi đau, đến bên cạnh động viên vợ cố gắng. Từ ngày vợ lâm bệnh, anh lo chạy chữa cho vợ nên cũng không làm được gì kiếm thu nhập, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn.

“Mạnh mẽ lên vợ nhé. Bố con anh không cho phép em bỏ cuộc lúc này. Hãy cố gắng để cùng anh chăm sóc cho con. Chúng ta mới kết hôn chưa được một năm, chặng đường phía trước còn rất dài. Nếu em có mệnh hệ gì thì bố con anh biết sống thế nào đây”, nắm chặt tay người vợ, anh Trường động viên.