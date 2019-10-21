Nhìn con nằm trên giường bệnh với hai tay bị cắt cụt, đôi chân bó kín bởi lớp băng trắng xóa, rên rỉ trong giấc ngủ chập chờn, lòng anh Nguyễn Văn Anh (36 tuổi, ngụ xóm 5, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) như thắt lại. Sau vụ tai nạn thương tâm, anh không còn nhận ra con trai của mình.

Vì vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển gấp ra Bệnh viện Bỏng quốc gia. Bác sĩ chẩn đoán đôi tay của Long bị bỏng rất nặng, không có khả năng phục hồi, cần phẫu thuật cắt bỏ để không ảnh hưởng đến tính mạng. Đôi chân cũng bị bỏng nặng, chưa thể nói trước được điều gì, phải theo dõi tích cực.

Anh kể, chiều ngày 17/10/2019, vợ chồng anh đang chuẩn bị bữa tối ở gian nhà bếp thì nghe tiếng động mạnh phát ra từ nhà trên. Hoảng hồn chạy lên, cả hai ngã quỵ khi nhìn thấy con trai Nguyễn Nhật Long (12 tuổi) nằm bất động trên nền nhà, cơ thể cháy đen, bốc mùi khét lẹt. Ngay sau đó, em Long được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Sang ngày hôm sau, anh Anh gạt nước mắt, chấp nhận ký vào giấy cam kết để cắt bỏ đôi tay để giữ mạng sống cho con trai mình.

“Sau ca phẫu thuật, tôi ngã quỵ khi nhìn thấy hình hài của con. Đôi tay con không còn nữa. Khi tỉnh dậy con sẽ như thế nào đây? Tôi biết ăn nói với con thế nào? Đau đớn lắm”, người cha ngậm ngùi.

Hình ảnh em Long trước khi gặp nạn - Ảnh: NNCC

Dù đôi tay đã bị cắt bỏ 1/3 nhưng qua quá trình theo dõi, bác sĩ cho biết đoạn còn lại cũng đang trong quá trình bị hoại tử nặng, nguy cơ phải cắt bỏ tiếp là rất cao.

4 ngày gánh chịu đau đớn, giành giật sự sống trong bệnh viện, em Long luôn phải sống trong cảnh lúc tỉnh lúc mê vì thuốc giảm đau cao liều. Hiện em đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 209, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng quốc gia.

“Bố đừng để bác sĩ cắt chân của con nữa nhé”

Những lúc tỉnh lại, Long lại luôn miệng hỏi bố: “Tay con đâu rồi hả bố? Sao bố lại để bác sĩ cắt tay con đi. Giờ không còn cả hai tay làm sao con đi học, làm sao phụ mẹ việc nhà, trông em. Mai mốt con khỏe lại, bố nói bác sĩ lắp lại tay cho con nhé”. Những lời nói của con trai như xé nát trái tim người cha bất hạnh.

Được biết, Long là con đầu và cũng là con trai duy nhất trong gia đình có 3 anh em. Sau Long còn một đứa em gái mới 6 tháng tuổi. Không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày anh Anh đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Chị Ngô Thị Lý (32 tuổi, mẹ của Long) đi làm thuê, ai thuê gì thì nhận làm nấy để trang trải sinh hoạt cho cả gia đình.

Long cầu xin người thân giữ lấy đôi chân của mình - Ảnh: NNCC

Trước khi gặp nạn, em Long đang là học sinh lớp 7E, trường THCS Nghi Phú. Em được đánh giá là một học sinh hiền lành, chăm ngoan.

Trận lũ lụt lịch sử vừa qua khiến nhà em Long bị ảnh hưởng nặng nề. Vì điện nhiễm nước nên em không may bị giật. Tai họa ập đến khiến em trở thành một đứa trẻ tật nguyền, học hành dang dở, mịt mù tương lai.

Cơn đau lại tiếp tục hành hạ khiến Long vô cùng đau đớn. Sau khi được dùng thuốc giảm đau, đứa trẻ dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không quên dặn đi dặn lại người cha đang ngồi bên cạnh.

“Con chỉ ngủ một lúc thôi, bố đừng để bác sĩ cắt chân con đi nữa nhé. Con đã mất 2 tay rồi, xin bố giữ lại đôi chân cho con. Dù đau lắm nhưng con sẽ cố gắng chịu đựng”, em Long cầu xin.

Hiện sức khỏe của Long rất yếu, những vết thương rất nặng, thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém. Trong khi hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, cần lắm sự sẻ chia của cộng đồng để em có cơ hội tiếp tục cứu chữa, giữ lấy đôi chân của mình.