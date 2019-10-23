Thảm cảnh nữ sinh viên mồ côi cha bị tai nạn nguy kịch trên đường đi làm thêm về

Góc nhân ái 23/10/2019 09:26

Để có tiền trang trải việc học, Ly và bạn đi làm thêm. Trên đường về, cả hai bị xe khách tông phải. Người bạn tử vong tại chỗ, Ly được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tai họa ập đến với cô sinh viên nghèo

Đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày gặp tai nạn, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng em Lê Thị Khánh Ly (21 tuổi, ngụ xóm Đại Cừ, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa tỉnh lại. Em nằm bất động trên giường bệnh, cơ thể gắn đầy thiết bị y tế, thoi thóp chống lại những cơn đau liên tiếp hành hạ.

Thảm cảnh nữ sinh viên mồ côi cha bị tai nạn nguy kịch trên đường đi làm thêm về - Ảnh 1
Ly bị đa chấn thương, nguy kịch vì gặp tai nạn trên đường đi làm về - Ảnh: NNCC

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào đêm 19/10. Ly cùng người bạn gái đi làm thêm về. Đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường về phòng trọ thì bất ngờ bị chiếc xe khách chạy cùng chiều tông phải.

Cú tông mạnh khiến người bạn tử vong tại chỗ. Ly được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vì vết thương quá nặng nên em nhanh chóng được chuyển ra bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương, chảy máu não, dập xương chậu, vỡ xương đùi, dập xương hàm, tràn dịch phổi.

Hiện Ly đang được chăm sóc và điều trị tại phòng hồi sức 3, khoa Hồi sức cấp cứu ngoại khoa, bệnh viện Việt Đức.

Dang dở ước mơ làm giáo viên

Chị Lê Thị Hải Yến (chị gái của Ly) cho biết, em là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Bố sớm qua đời, một mình mẹ là bà Đặng Thị Hà (51 tuổi) nuôi đàn con khôn lớn. Dù sớm gánh chịu bất hạnh vì mồ côi cha nhưng Ly được biết đến là một cô gái siêng năng, học giỏi và đầy nghị lực.

Thảm cảnh nữ sinh viên mồ côi cha bị tai nạn nguy kịch trên đường đi làm thêm về - Ảnh 2
Hình ảnh xinh xắn của Ly trước khi gặp nạn - Ảnh: NNCC

Trước khi gặp nạn, em đang là sinh viên năm cuối, khoa sư phạm Ngữ Văn, trường Đại học Vinh. Ước mơ trở thành một giáo viên sắp thành hiện thực thì tai họa bất ngờ ập đến khiến cuộc đời nữ sinh rơi vào thảm kịch, học hành dở dang, tương lai phía trước trở nên mịt mù.

“Thương mẹ vất vả nên em tôi đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học, đỡ đần cho mẹ, nào ngờ lại gặp nạn thương tâm thế này.

Giờ bình quân mỗi ngày chỉ tính riêng tiền viện phí là 5 triệu đồng, chưa kể thuốc thang. Gia đình tôi đang lâm vào cảnh rất khó khăn. Nhìn em giành giật sự sống trong đau đớn mà xót xa lắm. Chỉ mong em nhanh chóng bình phục để trở về, tiếp tục việc học. Không bao lâu nữa em sẽ ra trường, là niềm hi vọng của gia đình”, chị Yến nghẹn ngào.

Thảm cảnh nữ sinh viên mồ côi cha bị tai nạn nguy kịch trên đường đi làm thêm về - Ảnh 3
Sự sống của nữ sinh cần lắm sự sẻ chia của mọi người - Ảnh: NNCC

Gia đình Ly thuần nông, cuộc sống trông chờ vào vài sào ruộng. Sau Ly còn một người em cũng đang học đại học nên kinh tế càng thêm khó khăn.

Hiện sức khỏe của Ly rất yếu, vết thương nặng, thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém. Sự sống của nữ sinh này đang rất cần sự chung tay sẻ chia của mọi người.

Độc giả hảo tâm giúp đỡ em Ly xin vui lòng gửi về địa chỉ: Bà Đặng Thị Hà (mẹ em Ly) xóm Đại Cừ, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Hoặc phòng hồi sức 3, khoa Hồi sức cấp cứu ngoại khoa, bệnh viện Việt Đức.

STK của chị Lê Thị Hải Yến (chị gái của Ly): 19032549284019, ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hội Sở- Hà Nội.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ em Ly - Mã số 77

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn

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