“Gia đình người ta một đứa mắc bệnh hiểm nghèo đã đau đớn lắm rồi. Đằng này, ông trời bắt cả 2 đứa con tôi chịu chung số phận. Nhìn chúng chết dần, chết mòn vì bệnh tật thế này, lòng tôi như dao cắt”, người mẹ nghẹn ngào.
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Ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn hai đứa con cùng mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, bà Lê Thị Ngợi (58 tuổi, ngụ thôn Trung Nam, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn.
2 con cùng mắc bệnh hiểm nghèo
Ngồi trên giường, đôi tay sần sùi, chai sạm của bà Ngợi cố gắng xoa bóp đôi chân gầy gò, chỉ còn da bọc xương cho người con trai út là Lê Bá Nhất (29 tuổi) đang nằm bên cạnh. Đã 7 năm chống chọi với căn bệnh suy thận, từ một chàng trai hiền lành, khỏe mạnh, giờ đây, anh Nhất chỉ nằm một chỗ chống chọi nỗi đau. Căn bệnh hành hạ khiến sức khỏe anh ngày càng kiệt quệ.
Anh Nhất mệt mỏi kể, 7 năm trước, khi đang làm phụ hồ ở Hà Nội thì anh thấy cơ thể mệt mỏi, phù nề, thường xuyên hoa mắt, chóng mặt. Đi thăm khám, bác sĩ kết luận anh mắc bệnh suy thận. Cũng từ đó, anh nghỉ việc trở về quê để nhờ cậy bố mẹ già, chạy thận duy trì sự sống.
Hai năm trước, sóng gió lại một lần nữa ập đến với gia đình khi người con gái lớn của bà Ngợi là chị Lê Thị Thắm (33 tuổi) cũng có những biểu hiện giống em trai. Rồi điều người phụ nữ này lo sợ nhất cũng đã đến. Bà quỵ ngã khi cả hai người con cùng chịu chung số phận.
Cũng từ đó, cuộc sống của gia đình bà Ngợi như bị dồn vào ngõ cụt. Quanh năm suốt tháng, bà chỉ biết cùng chồng ôm con chạy thận để duy trì sự sống. Đau đớn thay, sức khỏe của chị Thắm và anh Nhất ngày càng yếu dần, sự sống mong manh.
“Cuộc sống của vợ chồng tôi vất vả đủ bề, chỉ có đàn con là niềm hi vọng duy nhất. Đắng cay thay, ông trời nỡ đọa đày, bắt cả hai đứa con tôi cùng mang trọng bệnh. Giờ thân già này biết làm gì để cứu con đây”, bà Ngợi nghẹn ngào.
Chỉ mong cha mẹ có một ngày được sống bình yên
Vợ chồng bà Ngợi và ông Lê Bá Thực (60 tuổi) sinh được 3 người con. Người con gái đầu may mắn bình thường, khỏe mạnh nên đã lập gia đình.
Kinh tế của cả gia đình phụ thuộc vào mấy sào đất đồi dùng để trồng ngô, trồng sắn. Từ ngày 2 người con bệnh tật, vợ chồng bà Ngợi chỉ biết túc trực, chăm sóc con nên cũng không thể làm gì kiếm thu nhập. Ngoài hai đứa con, họ còn phụng dưỡng một người mẹ già gần 90 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn.
Bình quân mỗi tuần chị Thắm và anh Nhất phải chạy thận 3 lần ở bệnh viện tuyến huyện. Dù không còn khả năng đi lại, dù những cơn đau liên tiếp hành hạ nhưng chị Thắm và anh Nhất vẫn kiên trì điều trị với hi vọng sớm khỏe mạnh để được nhìn thấy cha mẹ được sống bình yên, dù chỉ là một ngày.
“Chừng này tuổi, chị em tôi chưa làm được gì đỡ đần cho cha mẹ mà còn làm gánh nặng. Tôi buồn lắm, thương cha mẹ nhiều lắm nhưng chỉ biết bất lực mà thôi. Số phận chị em tôi như vậy đã đành, chỉ mong được nhìn cha mẹ có một ngày được sống trong thảnh thơi mà khó quá. Sao ông trời lại nghiệt ngã với gia đình tôi như vậy?”, chị Thắm đau đớn.
Cả hai người con đều mắc bệnh hiểm nghèo khiến kinh tế gia đình bà Ngợi lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, không tiền chữa trị. Nghĩ đến tương lai phía trước của hai người con, bà Ngợi chỉ biết khóc nghẹn.
“Nếu phải chết, thân già này xin được chết thay con. Đời các con tôi còn dài, xin hãy cho chúng cơ hội được sống. Thắm ơi, Nhất ơi, cố gắng lên hai con nhé. Dù cả nhà ta có phải ra đường ở mẹ cũng sẽ cố gắng để cứu 2 con”, nắm chặt tay hai người con bệnh tật, bà Ngợi cầu xin trong nước mắt.
Độc giả hảo tâm giúp đỡ gia đình bà Ngợi xin vui lòng gửi về địa chỉ: bà Lê Thị Ngợi, thôn Trung Nam, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Hoặc qua STK của bà Ngợi: 3515205107783, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Thường Xuân - Nam Thanh Hóa. ĐT: 0327470249.
Hoặc xin gửi về:
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM
Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM
Nội dung: Ủng hộ bà Ngợi - Mã số 80
Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:
Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM
Số tại khoản: 040 01 37 0038 251
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