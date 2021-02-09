Những lưu ý khi dùng hạt chia giảm cân để đạt được kết quả mỹ mãn

Cách dùng hạt chia giảm cân đang là chủ đề rất được quan tâm của chị em phụ nữ. Không chỉ giàu chất xơ giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả, mà hạt chia còn cung cấp cả protein và khoáng chất cần thiết cho các bài tập luyện ở phòng tập. Vậy hạt chia có giúp giảm mỡ bụng không và cách sử dụng hạt chia giảm cân như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất?

Lượng protein cùng omega-3 ALA dồi dào trong hạt chia có tác dụng giúp cơ thể ngăn ngừa được tình trạng lão hóa, đặc biệt hạt chia giúp lọc sạch chất độc hại có trong cơ thể nhanh chóng và hỗ trợ đào thải chúng ra ngoài, từ đó chúng ta sẽ có một làn da khỏe mạnh, hồng hào.

Các thành phần khác có mặt trong hạt chia như canxi, kẽm, magie đều có tác dụng rất tốt cho xương, giúp xương chắc khỏe. Do đó, nên bổ sung hạt chia thường xuyên vào khẩu phần ăn để giảm thiểu nguy cơ loãng xương cho bản thân và gia đình.

+ Tốt cho hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong hạt chia chiếm đến 37% (khoảng 20% là chất xơ hòa tan và 80% là chất xơ không hòa tan). Chính vì thế mà hạt chia giúp kích thích sản sinh các lợi khuẩn, từ đó hệ tiêu hóa sẽ khỏe mạnh hơn, cơ thể cũng dễ dàng hấp thụ và tiêu hóa thức ăn hơn.

+ Tốt cho phụ nữ mang thai

Hạt chia là loại thực phẩm gần như hội tụ đầy đủ các thành phần dinh dưỡng tốt cho thai nhi như magie, sắt, vitamin A, canxi, omega-3 và đặc biệt là folate, điều này giúp thai nhi phát triển toàn diện. Do đó, các bà bầu chớ nên bỏ qua loại hạt "thần dược" này.

Hạt chia là loại thực phẩm gần như hội tụ đầy đủ các thành phần dinh dưỡng tốt cho thai nhi

+ Tốt cho tim mạch

Một điều đáng buồn là cơ thể chúng ta sẽ không thể tự tổng hợp được omega-3, đây là một loại axit béo thiết yếu giúp hỗ trợ giảm cholesterol xấu trong cơ thể, đồng thời giúp hệ tim mạch được khỏe hơn. Nhưng thật bất ngờ, hạt chia lại chứa khoảng 20% lượng axit béo này, cho nên việc bổ sung hạt chia vào khẩu phần ăn mỗi ngày là vô cùng cần thiết để bảo vệ hệ tim mạch tốt hơn.

+ Hỗ trợ giảm cân an toàn

Nhờ chứa nhiều chất xơ nên hạt chia có thể giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn. Theo các nghiên cứu, chúng ta có thể giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể bằng cách kết hợp hạt chia với sữa chua để tăng cảm giác no khi ăn. Ngoài ra, hạt chia còn giúp hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo diễn ra nhanh chóng nên rất tốt cho quá trình giảm cân.

Hạt chia có giúp giảm cân không?

Hạt chia là thực phẩm giúp hỗ trợ ăn kiêng, giảm cân rất tốt. Song song đó, hạt chia còn giúp tăng cường sức khỏe và thể lực nhờ hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao, làm cho cơ thể no lâu hơn và hạn chế cảm giác đói. Hơn thế nữa, hạt chia lại ít calo, có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung vào thực đơn. Đó là lý do mà nhiều người ưa chuộng sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày.

Hạt chia là thực phẩm giúp hỗ trợ ăn kiêng, giảm cân rất tốt

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì hạt chia sẽ trương nở ra sau khi vào trong dạ dày và từ đó giúp no lâu hơn. Khi hấp thụ hạt chia, cơ thể cũng sẽ ít có cảm giác thèm ăn, đói, vì thế mà hạt chia hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả.

Đối tượng người sử dụng hạt chia cũng rất đa dạng, từ người già, phụ nữ đến người bị bệnh tiểu đường hay có vấn đề về tim mạch. Do đó mà hạt chia thường được nhiều người ưu ái sử dụng như một loại dược liệu thiên nhiên giúp bảo vệ cơ thể rất tốt.

2. Nên uống hạt chia như thế nào để giảm cân?

+ Bữa sáng

Tiêu thụ hạt chia vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể có đủ lượng chất xơ nhất định giúp no lâu hơn, vì thế chúng ta sẽ ít ăn hơn vào buổi trưa và chiều.

Tiêu thụ hạt chia vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể có đủ lượng chất xơ nhất định giúp no lâu hơn

Hạt chia khi kết hợp cùng chanh và mật ong sẽ mang đến một bữa sáng vô cùng tuyệt vời. Chỉ cần cho một lượng hạt chia vừa đủ cho vào nước ấm, sau đó cho thêm mật ong, nước cốt chanh vào khuấy đều và thưởng thức. Nên uống trước khi ăn sáng 30 phút rồi ăn sáng bình thường. Nếu không uống được chua có thể giảm lượng chanh đi.

Món nước này không chỉ giúp giảm cân nhanh chóng mà còn giúp các tế bào não dược thư giãn, giữ cho não luôn khỏe mạnh ngăn ngừa chứng suy giảm trí nhớ, lão hóa tế bào.

+ Bữa trưa

Trước khi ăn trưa có thể uống một ly hạt chia kết hợp với nước chanh, mật ong như bữa sáng. Sau đó, ăn thêm 3 – 4 quả chuối rồi ăn trưa như bình thường. Tốt nhất nên ăn ít cơm lại, tăng thêm nhiều rau, trái cây tươi ít ngọt hoặc cháo yến mạch, trứng luộc kèm một dĩa salad rau củ.

+ Bữa tối

Có thể uống một ly nước hạt chia pha chanh, mật ong như hai bữa trên, dùng thêm súp rau củ và không ăn gì thêm sau 18h. Nếu cảm thấy đói nhiều, hãy ăn thêm táo, lê hay vài múi bưởi.

Uống một ly nước hạt chia pha chanh, mật ong

Bên cạnh việc uống hạt chia để hỗ trợ giảm cân, nên kết hợp việc tập thể dục, giảm tiêu thụ đường và uống nhiều nước mỗi ngày để cơ thể ổn định, không bị suy kiệt, đồng thời tăng nhanh hiệu quả của việc giảm cân hơn.

3. Cách chế biến một số thức uống giảm cân từ hạt chia

+ Hạt chia kết hợp sữa chua và mật ong giảm mỡ bụng

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 muỗng canh hạt chia

- 1 hũ sữa chua không đường

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách thực hiện:

- Đổ sữa chua không đường ra chén rồi cho vào một muỗng cà phê mật ong và trộn đều.

- Sau đó, cho thêm hạt chia vào hỗn hợp trên rồi trộn đều trong khoảng 1 – 2 phút.

Các chất dinh dưỡng có trong hạt chia khi kết hợp với mật ong và sữa chua sẽ cung cấp giúp cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể mà không chứa nhiều calo.

Hạt chia kết hợp sữa chua và mật ong giảm mỡ bụng

+ Hạt chia giảm cân kết hợp sinh tố hoa quả

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 – 2 muỗng cà phê hạt chia

- Trái cây (dâu, quả việt quất, dưa gang hoặc phúc bồn tử,…)

Trước tiên, hãy ngâm 1 muỗng cà phê hạt chia vào một cốc nước trước để hạt nở ra. Tiếp đến, sơ chế trái cây rồi cho vào máy xay sinh tố xay như bình thường rồi mới cho vào xay cùng trái cây.

Có hai cách để chế biến với sinh tố hoa quả:

- Ngâm hạt chia nở đều rồi cho vào máy xay và xay nhuyễn cùng với hoa quả.

- Hoặc xay sinh tố xong và rải hạt chia sau khi ngâm nở vào và thưởng thức.

Hạt chia giảm cân kết hợp sinh tố hoa quả

Đây là cách uống hạt chia giảm cân mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Các loại quả vốn rất được các chị em ưa chuộng nhờ chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa lại ít đường và chất béo nên cơ thể sẽ luôn trong trạng thái đủ chất dinh dưỡng, tốt cho da và cả vóc dáng. Ngoài sinh tố, có thể cho hạt chia vào các món nước khác như nước detox, nước ép, trà,…

Những lưu ý khi dùng hạt chia giảm cân

Trong quá trình giảm cân, mọi người nên mang theo bên người một túi hạt chia để đảm bảo không quên uống hạt chia nửa tiếng trước mỗi bữa ăn. Ngoài ra, đừng quên một số lưu ý quan trọng để quá trình giảm cân được thành công:

Nên mang theo bên người một túi hạt chia để đảm bảo không quên uống hạt chia nửa tiếng trước mỗi bữa ăn

- Uống đủ nước: Trung bình cơ thể sẽ cần 500ml nước cho 10kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Ví dụ, nếu chúng ta nặng 50kg thì lượng nước cần trong một ngày lên tới 2,5 lít.

- Hạn chế đường, tinh bột: các loại thức ăn chế biến sẵn chứa nhiều dầu mỡ, các loại chè, bánh ngọt, nước ngọt có ga,…

- Kết hợp 30 phút vận động mỗi ngày: hãy lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp, hoặc đơn giản là thay đổi một số thói quen hằng ngày như đi thang bộ ở những khoảng cách gần thay vì đi xe máy.

- Kiên trì: đây là bí quyết không thể thiếu của bất kỳ chế độ giảm cân nào.

Áp dụng cách uống hạt chia giảm cân để có chế độ giảm cân lành mạnh và nhanh chóng

Trên đây là cách dùng hạt chia giảm cân vừa đơn giản lại vô cùng hiệu quả. Chắc chắn với công dụng mà hạt chia mang lại thì độc giả sẽ cảm thấy việc giảm cân không còn khó khăn chút nào. Hãy áp dụng cách uống hạt chia giảm cân trên đây để có được chế độ giảm cân lành mạnh và nhanh chóng.