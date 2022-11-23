4 loại nước ép tự nhiên, ít calo mang lại hiệu quả giảm mỡ thừa chỉ trong một tuần kiên trì sử dụng

Giảm cân 23/11/2022 08:24

Rau củ luôn mạng nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Mỗi ngày một cốc nước ép có thể thay đổi bản thân bạn chỉ trong một tuần đấy.

Nước ép khổ qua

Công dụng của khổ qua: Theo nghiên cứu, trong khổ qua có chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhiều gấp 2 lần beta - carotene có trong bông cải xanh, gấp đôi lượng canxi trong rau bina, hai lần potassium của chuối, các vitamin C, B1, B2, B3, phốt pho và chất xơ.

Cách làm: Bạn hãy lấy khổ qua bỏ ruột bên trong rồi đem bỏ vào máy xay, cho thêm ít nước lọc sau đó lọc cặn lấy nước và uống ngay sau khi tập thể dục.

Ngoài ra, bạn có thể rửa sạch khổ qua, để nguyên trái cắt thành lát mỏng, bạn có thể phơi nắng hoặc rang bằng chảo đến khi khô lại, cất vào hộp đậy nắp kín, khi sử dụng chỉ cần cho một lượng nhỏ dùng cùng nước sôi sẽ giúp bạn giảm cân nhanh.

4 loại nước ép tự nhiên, ít calo mang lại hiệu quả giảm mỡ thừa chỉ trong một tuần kiên trì sử dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép bưởi

Bưởi nổi tiếng chứa hàm lượng vitamin C cực kì lớn. Nên nếu muốn giảm cân, mỗi buổi tối bạn nên uống 1 ly nước ép giảm cân bưởi. Nước ép bưởi ngăn cản việc hình thành mỡ thừa tích tụ qua đêm, đồng thời giúp bạn sở hữu làn da mịn màng trắng sáng.

Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ đó là nếu dạ dày của bạn không được khỏe, đừng uống quá nhiều nước ép bưởi vào buổi tối. Nước ép bưởi chứa axit, chúng có thể tấn công và gây viêm loét dạ dày.

Nước ép cà rốt

Trong thành phần dinh dưỡng của cà rốt cũng là loại thực phẩm làm nước ép giảm cân hiệu quả được nhiều người sử dụng. Trong cà rốt chứa nhiều chất xơ trong cà rốt giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm mỡ bụng, mỡ đùi hiệu quả chỉ trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, việc bạn uống nước ép cà rốt còn giúp bạn tăng cường thị lực thích hợp với những bạn thường làm việc trước máy tính.

Cách làm nước ép cà rốt giảm cân: Cà rốt bạn rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành từng khúc cỡ 2-3 cm, sau đó cho vào máy ép lấy nước cốt, có thể cho ít đường để bạn dễ uống hơn.

4 loại nước ép tự nhiên, ít calo mang lại hiệu quả giảm mỡ thừa chỉ trong một tuần kiên trì sử dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép bí đao

Người ta tìm thấy trong nước ép giảm cân bí đao một hợp chất đặc biệt, đó là hyterin - caperic. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hyterin - caperic có công dụng ức chế và ngăn chặn quá trình chuyển hóa đường thành cholesterol trong cơ thể, đồng thời nó còn có khả năng đào thải mỡ thừa cực kì hiệu quả.

Ngoài công dụng giảm cân, nước ép giảm cân bí đao cũng là loại thức uống thanh nhiệt giải độc rất được ưa chuộng. Vị thơm dịu, thanh và dễ uống nên đây là thức uống ưa thích của khá nhiều người.

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