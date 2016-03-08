Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 34: Ganga "lật mặt" Sanchi tại tòa

Luật sư của Sanchi nói với Anadi rằng: “ Cô là người duy nhất ở nhà Shekars hiểu rõ về Jagdish, vì vậy cô có thể cho nói cho tôi biết về tính cách của Jagdish được không?” Anandi bình tĩnh nói Jagdish là một người rất nhạy cảm và rất nghiêm túc, anh ấy còn rất tôn trọng phụ nữ , Jagdish thậm chí không thể vô lễ với người khác chứ đừng nói đến làm người khác bị tổn thương. Mặt của cả nhà Shekars xám lại. Ông luật sư cười lớn. Quan tòa hỏi về ẩn ý sau nụ cười đó. Ông luật sự trả lời: “ Những điều Anandi nói đều là nói dối”.

Ông ta nói với Anadi rằng: “Jagdish đã lừa dối cô đi ngoại tình, anh ta cưới Gauri và bỏ nhà theo cô ta khi không ai chấp nhận mối quan hệ của họ. Còn Jagdish đã xúc phạm cô trước mặt bạn mình khi mà cô đến Mumbai để gặp anh ta” Ông ta nói bằng giọng chế nhạo: “tôi có thể thấy một điểm tích cực ở đây đấy”. Ông ta tiếp tục nói: “ Làm thế nào cô có thể quên được rằng Jagdish đã đồng ý yêu cầu đòi chia tài sản và hơn nữa anh ta còn đến đám tang của mẹ cô chỉ để làm hài lòng Gauri, anh ta thậm chí còn cố gắng phá hoạt quan hệ của cô và ngài Shivraj Shekar chỉ vì muốn cô quay lại với anh ta.” Anandi đứng chết lặng. Luật sư nói: “ Tôi đã hỏi xong, cô có thể đi”. Anandi nói: “ Không, tôi vẫn còn điều phải nói. Tôi đồng ý rằng những điều ông đưa ra đều đúng, nhưng tại sao ông chỉ chú ý đến những điểm tiêu cực mà không nhìn đến những mặt khác của anh ấy. Anh ấy giúp đỡ cho dân làng không vì lợi ích, anh ấy thậm chí còn chẳng quan tâm đến cuộc sống của mình, v.v… Và đó là lý do anh ấy chọn Ganga, anh ấy đã không thổ lộ cảm xúc của mình. Nếu như chúng tôi không nghe được những lời nói của Sanchi ở quán café thì có lẽ anh ấy đã chọn đính hôn với Sanchi”.

Đào Diệu Linh - cô dâu 8 tuôi

Luật sư nói: “ Tất cả những điều đó chỉ là cái cớ để dễ dàng thoát tội mà thôi, cô có phải là nhân chứng chứng kiến những điều đó không?” Anandi nói: “ Tôi là nhân chứng, tôi đã nghe thấy tất cả và sau đó nói vơi Jagdish.” Luật sư nói: “ Nhưng Jagdish nói rằng anh ta ở đó 1 mình”. Anandi: “ Anh ấy đã nói dối bởi vì anh ấy không muốn tôi bị dính vào chuyện này, không muốn tôi gặp rắc rối”. Anandi nói với quan tòa: “ Mặc dù sau tất cả Sanchi là một cô gái tốt và cô ấy thực sự yêu Jagdish nhưng tôi vẫn nói những điều đó”. Một luật sư khác lên tiếng: “ Bây giờ tôi muốn hỏi cô Anandi Shekar một vài câu hỏi”. Anh ta đến gần Anandi và hỏi: “ Cô phát hiện ra Sanchi bất tỉnh khi nào và làm thế nào cô vào được? Là do phá cửa hay dùng chìa khóa sơ cua”. Anandi nói rằng cửa được mở và Anandi tận mắt nhìn thấy. Luật sư nói: “ Tôi hiểu rồi, thưa quan tòa khi một người cố gắng tự tử họ sẽ không cho ai thấy hành động của mình, họ sẽ đóng của để cố gắng tự sát, nhưng cô Sanchi lại không làm vậy. Cô ta cố tình để cửa mở vì cô ta có thể được mọi người cứu và sau đó buộc tội Jagdish cho hành động tự tử của mình.” Sanchi giả vờ ngất đi, Ira đỡ lấy Sanchi. Quan tòa thấy vậy tuyên bố nghỉ 15’. Tất cả mọi người đều rời đi trừ nhà Singh và nhà Shekar.

Bên ngoài phòng xét xử:

Ira nói bằng giọng phẫn nộ: “ Tại sao con lại nhắc đến chuyện ở quán café khi chưa được hỏi? Đừng hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho con.” Anandi nói: “ Mẹ, con chỉ đang nói ra sự thật vì con không muốn Jagdish bị trừng phạt vì điều anh ấy không làm”. Sanchi bật khóc nói: “ Tại sao chị, tại sao? Tại sao chị làm thế với em? Em đã nghĩ rằng chị đã bắt đầu hiểu em và chúng ta đang hòa hợp dần”. Ira nói: “ Đúng vật, con mãi luôn là con gái của Jaitsar, chứ không bao giờ là con dâu của Udapur. Anandi nói: “ không, không đúng. Con chỉ làm những điều anh Shiv nói, điều Sanchi nói không đúng, con thậm chí còn hiểu bạn của Sanchi, họ không ngu ngốc khi trở thành bạn của Sanchi chỉ vì cô ấy yêu một người của làng họ, và hơn hết con nhận ra có một số điều khiến cho con nghĩ Sanchi là… Trước khi Anandi nói hết câu, Sanchi chen vào giả vờ nói: “ Em đã làm rất nhiều để hòa giải với chị nhưng chị không bao giờ làm điều gì hết”. Anandi định nói thì Ira chen ngang: “ Câm miệng đi Anandi”. Meena xen vào: “ Làm ơn đừng ngăn cản bất kỳ ai, những gì muốn nói cứ nói ra”. Anandi nói: “ con đã gặp Payal bạn thân của Sanchi, Payal nói rằng không ai có thể làm vừa lòng Sanchi, Sanchi chỉ trích gia đình anh Jagdish và những điều nghe được ở quán café hoàn toàn đúng.” Tất cả mọi người đều ngây ra. Sanchi đã tiết lộ rằng cô ấy làm sao có thể chấp nhận một chị dâu rẻ tiền. Sanchi nói: “Chỉ để bảo vệ Jagdish mà chị đang buộc tội em. Có vẻ như chị vẫn còn tình cảm với người chồng đầu tiên”. Tất cả mọi người ngây ra. Shiv lên tiếng: “ Im đi Sanchi, im ngay”

Bên ngoài phòng xét xử

Sanchi nói: “ Xin lỗi anh trai nhưng anh không biết lời nói dối khủng khiếp mà chị dâu đang nói đâu”. Shiv nói: “Anh biết tất cả mọi thứ, ai là người nói dối và ai là người không. Payal đến tòa án. Anandi thấy Payal và Sanchi gọi Payal. Payal kể lại cuộc hội thoại. Kết thúc cảnh cuối Payal khuyên Sanchi và Sanchi đã lườm cô ấy.

Tập 34b

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Mh9vxQ8Awqo

Sanchi đang nổi điên và hét vào mặt Anandi. Shiv đi tới và nói: “Câm miệng đi Sanchi, câm miệng ngay”. Anh biết ai là người nói thật và ai là kẻ nói dối. Shiv quay lại và Payal, cô bạn thân của Sanchi bước tới. Sanchi cực sốc khi nhìn thấy cô ấy. Payal nói với Sanchi: “Mình xin lỗi, mình biết rằng đã là bạn bè thì mình phải giữ bí mật cho cậu, nhưng ngày hôm nay, mình bắt buộc phải lên tiếng, mình buộc phải ngăn cản sự điên rồ này lại để tương lai của cậu được tốt hơn”. Payal nói với mọi người: “Những gì chị Anandi đã nói là hoàn toàn chính xác. Sanchi yêu Jagdish, nhưng lại không hề có thiện cảm với gia đình anh ấy. Những gì Sanchi đã làm chỉ là một vở kịch nhằm gây ấn tượng với gia đình của Jagdish để họ chấp nhận cậu ấy là con dâu của họ. Những lời nói của Sanchi khi ở quán café, đều xuất phát từ trái tim của cậu ấy. Ngay từ đầu Sanchi đã lên kế hoạch để chia tách Jagdish khỏi gia đình của anh ấy. Con cảm thấy rất buồn và con đã muốn giải thích cho Sanchi rằng điều này là không đúng... nhưng trước đó... tất cả những chuyện này lại xảy ra.

Và khi chị Anandi nói với con rằng, một khi mà con nói ra sự thật thì không chỉ tương lai của Jagdish được cứu, mà Sanchi cũng sẽ thoát ra khỏi sự điên loạn này và bước tiếp trong cuộc sống, con cảm thấy đây chính là lúc thích hợp để làm điều gì đó cho bạn thân của con”. Sanchi hét lên: Đồ dối trá! Cô quay sang Ira và nói rằng chính Anandi và người nhà chị ta đã xúi giục Payal chống lại cô, mọi người không biết có bao nhiêu chiêu trò mà họ có thể sử dụng để cứu Jagdish đâu. Shiv cao giọng: “Dừng lại ngay Sanchi. Giờ không phải lúc để em nói ra những điều này, hãy nói sự thật đi”. Sanchi khóc và nói với Ira: “Mẹ đã nghe những gì anh Shiv nói chưa? Con là em gái của anh ấy, thế mà anh ấy lại không tin tưởng con. Anh ấy tin chị Anandi hơn là tin con. Người bạn thân nhất của con, anh trai của con... không ai tin con cả. Có phải bây giờ mọi người đều nghĩ là con đã làm sai. Vậy sao con còn được mọi người cứu? Tại sao con lại sống đến ngày hôm nay? Sẽ tốt hơn nếu như con chết đi vào ngày hôm đó... ít ra thì con sẽ không phải chịu đựng sự sỉ nhục và nỗi đau này. Tất cả những chuyện này đều là do chị dâu Anandi gây ra. Chị ta cư xử thật tốt trước mặt mọi người, nhưng sau lưng thì chị ta cố tình chia rẽ con và anh Jagdish, rồi sau đó để cho anh ấy kết hôn với Ganga. Và từ từ, chị ta cũng chia rẽ con với anh hai. Con cảm thấy rằng chị ta cứu con bởi vì sự trả thù của chị ta chưa kết thúc”. Rồi cô quay sang nói với Anandi: “Chúc mừng nhé chị dâu. Tôi không chỉ mất đi anh trai và người bạn thân, mà bây giờ tôi còn mất đi toàn bộ gia đình của tôi nữa”. Ira không còn gì để nói. Ganga giận dữ nhìn Sanchi.

Sanchi tiếp tục: “Con là một kẻ dối trá... mọi người hãy để con một mình... mọi người ghét con mà...bởi vì con xứng đáng phải nhận điều đó. Con là một kẻ dối trá, không trung thực và xảo quyệt”. Ganga nói to: “Đây là lần đầu tiên cô nói đúng về bản chất của cô đấy”. Mọi người ngỡ ngàng nhìn Ganga, cô đi tới chỗ Sanchi. Ganga đanh giọng nói với Sanchi: “Cô đích thị là một kẻ dối trá, không trung thực và xảo quyệt. Tất cả những gì cô đã làm, chỉ là một vở kịch”.

Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Ganga nói: “Tất cả những gì mọi người đã thấy ở cô Sanchi đây, nếu như chưa đủ, thì ngay bây giờ tôi cũng sẽ nói ra những sự thật về con người cô ấy. Những gì cô Sanchi đã nói với tôi vào ngày hôm qua, mọi người cần phải nghe”. Sanchi hét lên: Câm miệng... và giơ tay định tát Ganga, nhưng Ganga lập tức nắm chặt lấy cổ tay của Sanchi và nhìn cô với cặp mắt nảy lửa. Ganga nghiến răng nói: “Đủ rồi đấy cô Sanchi. Bây giờ cô không thể làm được gì đâu Tôi sẽ không để cho bất cứ ai gây thêm rắc rối cho chồng tôi nữa”. Cô mở điện thoại, bật đoạn ghi âm lời thú nhận của Sanchi mà tối qua cô đã bí mật ghi lại. Mọi người đều sốc và choáng váng. Sanchi ngỡ ngàng bước lùi lại và nhìn xuống ngượng ngùng. Ira không thể tin được những gì bà vừa nghe. Shiv có vẻ rất tức giận.

Sanchi vẫn ngoan cố nói với Ira rằng đây chỉ là một cái bẫy, cô chưa bao giờ làm điều đó. Giờ thì đến bà nội lên tiếng, bà quát lớn: Thôi ngay đi. Bà đến trước mặt Sanchi và nói: “Những lời dối trá của cô đã chứng minh một sự thật rằng thần linh luôn luôn ở bên để bảo vệ cho chúng tôi. Tôi đã cảm thấy rất tổn thương khi Jagdish hủy hôn với cô, nhưng bây giờ tôi lại sợ hãi tự hỏi mình rằng chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình chúng tôi nếu như thằng bé kết hôn với cô?”. Rồi bà quay sang nói với Ira: “Còn cô nữa... cô đã đổ lỗi cho Anandi. Giờ thì cô đã biết con bé không ủng hộ cho em chồng của nó, mà là ủng hộ cho sự thật. Tôi hi vọng rằng bây giờ mọi người sẽ tôn trọng cháu gái của tôi. Còn về con gái của cô, cô ta đã tìm mọi cách để phá huỷ gia đình tôi... và tôi nên nguyền rủa cô ta. Nhưng tôi không thể quên rằng tôi là người lớn tuổi, và tôi lại có quan hệ thông gia với nhà cô. Tôi sẽ chỉ nói rằng cô đã quá tin tưởng cô gái này (Sanchi). Hãy dạy cho cô ta biết rằng sự thật giống như một dòng nước chảy, không gì có thể chen vào giữa nó, và nó sẽ tự tìm ra con đường của mình”.

Sumitra cũng tiến tới. Bà nói với Sanchi: “Tôi sẽ không bao giờ quên cô cho tới khi tôi chết. Tôi đã tin tưởng cô hơn chính con trai ruột của mình. Tôi muốn cô sẽ lấp đầy khoảng trống của Anandi trong nhà tôi, nhưng rồi cô đã làm gì?”. Bà khóc và bỏ đi. Gia đình Singh cũng lần lượt đi theo Sumitra.

Phiên toà lại bắt đầu...

Jagdish nhìn về phía mọi người, anh có vẻ bối rối khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của gia đình mình, và khuôn mặt buồn bã xen lẫn tức giận của gia đình Sanchi. Thẩm phán hỏi Sanchi rằng cô có khoẻ không..., nếu không thì phiên toà có thể tạm hoãn và dời sang một ngày khác. Luật sư của Sanchi nói: Do có một số tình tiết mới, nên thân chủ của tôi, cô Sanchi Shekhar muốn rút lại những tuyên bố của mình. Jagdish bị sốc. Vị luật sư tiếp tục: Trường hợp này được chỉ thị từ chính phủ Rajasthan với những tuyên bố của cô ấy. Họ không muốn thưa kiện anh Jagdish Singh nữa. Thẩm phán kêu lên: Thật kì lạ và hỏi lý do. Luật sư nói: Cô Sanchi đã thực hiện bước đi này trong lúc nóng vội, đang bị kích động và tình trạng tâm lý không ổn định. Mong quý tòa xem xét, phê duyệt cho trường hợp này được kết thúc ở đây. Thẩm phán nói: “Là một luật sư có nhiều năm kinh nghiệm, thì nhiệm vụ của anh là giúp đỡ cho thân chủ của mình đưa ra những bước đi đúng đắn bằng cách hiểu rõ những chi tiết nhỏ ngay từ đầu. Nếu anh làm được điều này, thì tòa đã không phải lãng phí thời gian như vậy... Thể theo yêu cầu của cô Sanchi, tòa cho phép chính quyền Rajasthan được rút lại đơn kiện này. Nhưng là một công dân, cô Sanchi nên biết rằng còn rất nhiều trường hợp khác đang chờ tòa giải quyết.... cả về mặt đạo đức và làm cho tòa phải lãng phí thời gian, cộng thêm việc cố gắng tự sát, cô Sanchi sẽ phải nộp phạt. Bằng cách ngưng tất cả các cáo buộc, tòa sẽ trả tự do cho anh Jagdish Singh với tất cả sự tôn trọng”. Ganga cực kì hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình Singh rất vui mừng, trong khi đó nhà Shekhar chỉ còn biết cúi mặt xấu hổ.

Tại sảnh chờ, Jagdish cảm ơn luật sư của mình. Luật sư chúc mừng anh và nói: “Chào mừng anh, anh đã được trả tự do”. Nói xong vị luật sư rời đi. Jagdish quay lại, anh thấy Ganga đang đứng đó và nhìn anh xúc động. Jagdish đi tới chỗ cô và cả hai có một màn khóa mắt. Bài hát Maanja vang lên. Jagdish nắm lấy tay Ganga, cô khóc và anh lau nước mắt cho cô. Anh lắc đầu bảo cô đừng khóc. Ganga mỉm cười và cả hai lại nắm chặt tay nhau. Bhairon, Sumitra và bà nội đứng từ xa nhìn họ. Bà nội mỉm cười hạnh phúc, ba người cùng tới chỗ Jag-Gan đang đứng. Bhairon xúc động ôm chặt Jagdish, ông nói với anh: “Ba biết sự thật sẽ không bao giờ chịu thua. Con không làm gì sai, do đó, toà án không có cách nào để trừng phạt con. Ba thực sự rất vui”. Ông khen ngợi sự kiên nhẫn của Jagdish khi ở toà. Bà nội ban phước cho Jagdish và xin lỗi anh, hai bà cháu ôm nhau đầy tình cảm. Sau đó, Jagdish đi tới chỗ Sumitra, bà nghẹn ngào ôm chầm lấy anh. Bhairon ra hiệu cho Ganga tới chỗ bà nội và Sumitra. Ganga chạm chân và nội và nhận phước lành. Cô rất hạnh phúc sau khi nhận phước lành của bà nội. Gia đình Sanchi nặng nề lê bước chân đến chỗ gia đình Singh đang đứng.

Jagdish đang đứng giữa hai gia đình. Mọi người trong nhà Shekhar cảm thấy rất xấu hổ. Họ chỉ còn biết cúi mặt xuống vì không dám đối diện với Jagdish và gia đình anh. Ông nội và Ira chắp tay xin lỗi nhà thông gia. Tập phim kết thúc. Xem tập tiếp theo tại đây