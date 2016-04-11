Xem ngay MV ngôn tình nam thần Minh Tuấn tự làm tặng fan nhân sinh nhật

Những anh chàng này luôn tự tin, tràn đầy sức sống, lúc nào cũng hướng đến những điều mới mẻ. Họ là những người rất đáng yêu và tự tin. Là một Bạch Dương điển hình, Minh Tuấn luôn là fashionista được yêu thích với niềm đam mê thời trang thể hiện qua các bộ hình lookbook.

Dương Minh Tuấn sinh ngày 11/4, là người có tính cách đặc trưng của cung Bạch Dương.

Các xu hướng, hot trend đang hot trên thế giới luôn được anh cập nhật giúp bạn trẻ nắm bắt trào lưu chung.

Là người sáng tạo, thích tìm tòi những điều mới mẻ và chia sẻ với bạn bè nên Dương Minh Tuấn muốn làm điều gì đó đặc biệt tặng bản thân trong lần sinh nhật này.

Anh chàng suy nghĩ và quyết định khoe giọng hát cũng như thử sức với lĩnh vực mới. Đó là làm clip cover ca khúc tiếng Hoa Anh nhớ em - Hao Xiang Ni do đích thân anh chàng lên ý tưởng và thực hiện một mình.

Bối cảnh đơn giản, chàng Nam thần Bạch Dương khoe giọng hát tình cảm, gương mặt không góc chết khiến fan mê mẩn. Rất nhiều người ngạc nhiên với chất giọng ngọt ngào của chàng Soái ca làng mẫu. Anh có chất giọng dễ thương rất tự nhiên, dễ gây cảm tình với người nghe mà không cần nhiều kỹ thuật.

Đặc biệt, “MV ca nhạc” còn có sự góp mặt của nhân vật phụ họa là chú mèo dễ thương. Diễn viên phụ quanh quẩn bên “trai đẹp”, dễ dàng cộng tác khiến anh chàng nhanh chóng ghi lại những thước phim đẹp long lanh.

Lời ca tình cảm, nam chính đẹp trai, góc máy đơn giản nhưng sinh động, Anh nhớ em như một MV ngôn tình khiến không ít fan đổ rầm rầm vì độ đốn tim của nó.

“Sản phẩm này là lần đầu tiên Tuấn hát cũng là lần đầu làm MV. Sau khi hoàn thiện mình chỉ share với vài người bạn để xin ý kiến, không ngờ được khen ngợi rất nhiều khiến Tuấn quyết định chia sẻ với mọi người.

Có rất nhiều phản hồi tích cực, có lẽ đây là động lực lớn cho mình tiếp tục có những sản phẩm mới ý nghĩa lần sau” – chàng hot boy vui vẻ chia sẻ.