Bảo Thanh vừa khoe với người hâm mộ không gian sống đẹp như mơ trong căn hộ mới tậu khiến fan không ngừng xuýt xoa, trầm trồ.

Trước đó, ngay sau khi bộ phim Sống chung với mẹ chồng vừa kết thúc, Bảo Thanh đã vui mừng thông báo đến người hâm mộ rằng cô đã tích góp đủ số tiền để cùng chồng mua một căn hộ riêng. Theo Bảo Thanh, trước nay đi diễn được bao nhiêu tiền đều về khoe với chồng và dồn cả vào tài khoản chung để tiết kiệm.

Kết quả là sau 9 năm bên nhau, Bảo Thanh và Đức Thắng đã chính thức tạo dựng được một mái ấm riêng, không còn phải phụ thuộc vào gia đình chồng nữa. Sau khi có bản phác họa hoàn chỉnh nhất về không gian và nội thất bên trong của căn hộ mới, nữ chính Sống chung với mẹ chồng không giấu nỗi sự vui mừng và lập tức đăng tải hình ảnh để khoe với người hâm mộ.

Qua những hình ảnh mà Bảo Thanh chia sẻ, có thể thấy căn hộ riêng của hai vợ chồng cô có thiết kế rất hiện đại. Nội thất bên trong được chọn lựa rất tinh tế, sang trọng tạo nên một không gian sống thoáng đãng, rộng rãi vô cùng. Tông màu chủ đạo trong căn hộ mới của gia đình Bảo Thanh là màu xanh ngọc, mang đến cho chủ nhân cảm giác thư thái sau một ngày làm việc mệt nhọc.

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