Vợ cũ Shark Bình xuất hiện khác lạ, bất ngờ hé lộ chi tiết liên quan đến Chủ tịch ACB khiến ai cũng hào hứng

Ngày 15/6 vừa qua, Shark Bình đã chính thức đăng ký kết hôn với nữ diễn viên Phương Oanh.

Ngày 9/5, Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương xác nhận hoàn tất thủ tục ly hôn theo quyết định của Tòa án nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội). Trước đó, vào năm 2020, hai người đã ký vào đơn thuận tình ly hôn và hoàn tất thủ tục chia tài sản. Tuy nhiên, việc chưa chính thức ly hôn khiến mối quan hệ của Shark Bình và Phương Oanh vướng phải nhiều tranh cãi từ dư luận.

Qua hình ảnh có thể thấy, bà Đào Lan Hương trong diện mạo mới trông khá trẻ trung và khác biệt nhiều so với những hình ảnh thường thấy trước đây. Nếu trước đây, bà Đào Lan Hương chuộng diện những chiếc váy tôn lên vẻ ngoài sang trọng, quý phái thì nay, trông hình ảnh của người phụ nữ này khá "bụi" với quần jeans rách, áo thun trắng, khoác áo cardigan theo phong cách bóng chày. Để hoàn thiện phong cách đường phố, bà Đào Lan Hương còn mang theo đôi giày sneakers màu trắng đế độn, kèm theo đó là chiếc túi xách bao tử.

Về phía vợ cũ mới đây, doanh nhân Đào Lan Hương đã thu hút nhiều sự chú ý chỉ với một bức hình chụp trong thang máy trong lúc bà di chuyển đến nơi làm việc. Hình ảnh cực cool ngầu, trẻ trung được bà Đào Lan Hương đăng tải kèm dòng chú thích: "Không thể nhảy giống như chủ tịch ACB, nhưng tinh thần đủ để tham gia Rap Việt".

Với hình ảnh mới này, bên dưới bài đăng, hàng trăm bình luận tỏ ra vô cùng thích thú với phong cách này của bà Đào Lan Hương. Nhiều ý kiến cho rằng, phiên bản hiện tại của Đào Lan Hương tinh nghịch và "xì tin" hơn xưa.

Không những vậy, trong dòng trạng thái đính kèm, bà Đào Lan Hương còn nhắc đến chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy - người vừa gây sốt với màn mặc sơ mi trắng nhảy trong mưa càng làm dân tình thêm sự chú ý.

Với phong cách mới, vợ cũ Shark Bình nhận được cơn mua lời khen từ cộng đồng mạng.

Thú vị hơn, bên dưới bình luận, nữ doanh nhân bất ngờ hé lộ, người đàn ông truyền cảm hứng cho cô chính là vị chủ tịch ngân hàng ACB. Bà Đào Lan Hương dí dỏm cho rằng, thỉnh thoảng cũng phải cởi áo khoác doanh nhân hay đặt câu hỏi ngỏ là tại sao phải đóng khung bản thân?

Có thể thấy, cô rất thích phong cách trẻ trung, cá tính của chủ tịch ACB.

Sau thông tin chồng cũ đăng ký kết hôn, bà Đào Lan Hương cũng có động thái gây chú ý. Trên trang cá nhân của mình, vợ cũ Shark bình đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ bên 2 con kèm dòng trạng thái đầy yêu thương.

"Chúc mừng 2 con đã vượt qua áp lực học tập và cuộc sống 1 năm qua. Mẹ nhận thấy 2 bạn trưởng thành hơn rất nhiều, thấu hiểu hơn, biết chia sẻ, biết lo lắng, "biết thân" để bớt nỗi lo cho mẹ. Đối với mẹ đây không chỉ là mẹ đồng hành với 2 bạn, mà còn là 2 bạn đồng hành với mẹ. Chúc mừng 2 con và cám ơn 2 con rất nhiều", nữ doanh nhân chia sẻ.

Trạng thái mới nhất của cô chia sẻ là hình ảnh yêu thương cùng với con cái.

Có thể thấy, dù nhiều netizens tràn vào trang cá nhân, chia sẻ những điều liên quan đến Shark Bình và người mới nhưng doanh nhân Đào Lan Hương có vẻ không quá bận tâm đến thông tin này. Cô tập trung phát triển sự nghiệp cũng như chăm sóc bản thân.

Thời điểm hiện tại, cô chăm chút nhiều hơn cho bản thân, ngày càng trở nên tươi trẻ, xinh đẹp. Nữ doanh nhân cũng được khen ngợi bởi phong cách thời trang cá tính. Nhiều người tin rằng của vợ cũ Shark Bình đã lấy lại được cân bằng hậu ly hôn.

Bà Đào Lan Hương và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình kết hôn vào năm 2008. Cả 2 là bạn đại học, cùng nhau khởi nghiệp từ những ngày đầu. Theo một số thông tin, từ vỏn vẹn 20 triệu đồng, 2 vợ chồng gây dựng lên cơ nghiệp trăm triệu USD, sở hữu tập đoàn hàng đầu về công nghệ. Cặp đôi có với nhau 2 người con, bé trai Nguyễn Ngọc Minh Quân (12 tuổi) và bé gái Nguyễn Phúc Phương Châu (9 tuổi).