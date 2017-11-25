Văn Mai Hương bất lực khi fan Chi Pu dùng tiền mua lượt dislike MV mới của mình

Bị các fan của Chi Pu công kích MV mới bằng việc tặng thẻ cào để kêu gọi dislike, Văn Mai Hương sốc nặng vì không biết phải làm gì.

Vừa ra mắt được 1 ngày, MV Lâu đài cát của Văn Mai Hương đã nhận về nhiều lượt dislike. Theo nữ ca sĩ, sản phẩm mới của mình bị công kích như vậy là do bị fan của Chi Pu trả đũa.

Văn Mai Hương cho rằng fan Chi Pu vì quá yêu thần tượng nên dùng đủ mọi cách để trù dập cô. Họ tức tối vì trước đó nữ ca sĩ trót chê bai giọng hát của hot girl này. Thậm chí, rất nhiều fan quá khích còn sẵn sàng chi tiền túi ra để tặng thẻ cào cho những ai dislike MV Lâu đài cát.

“Kêu gọi Dislike, 1 dislike là 1 card 20k nha, ngay và luôn. Bạn chỉ cần chụp màn hình để mình xác nhận các bạn đã dislike và comment bên dưới, lập tức mình sẽ inbox card 20k cho bạn (đương nhiên sẽ hỏi bạn trước là dùng mạng gì)” - một cư dân mạng kêu gọi người dùng mạng ấn dislike MV mới của Văn Mai Hương.

Quá bức xúc, nữ ca sĩ đã chụp lại một trong những bài chia sẻ tặng thẻ cào và bày tỏ sự phẫn nộ tột độ: “Từ hôm qua đến giờ chắc các bạn phải tốn nhiều tiền tặng card để dislike MV mình lắm. Hay bây giờ mình treo hẳn 50k/card/like youtube nhé. Shock thực sự vì đường dây nguy hiểm làm việc theo hệ thống có tổ chức” - Văn Mai Hương viết.

Cách đây ít ngày, khi Chi Pu hát live và bị cho là “thảm họa” trên sóng truyền hình, rất nhiều người nổi tiếng đã vào cuộc chỉ trích giọng hát của hot girl Hà Nội, trong số đó có Văn Mai Hương.

Nữ ca sĩ sinh năm 1994 không đồng tình việc Chi Pu hát dở tệ lại còn tuyên bố “đất nước này ai cầm mic lên cũng thành ca sĩ”. Chia sẻ của giọng ca Monalisa lập tức tạo ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng fan Chi Pu, thậm chí nhiều người còn nhắn tin thô tục, đe dọa sẽ lấy tính mạng của bạn gái cũ Lê Hiếu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-mai-huong-bat-luc-khi-fan-chi-pu-dung-tien-mua-luot-dislike-mv-moi-cua-minh-257507.html