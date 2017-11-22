Sau khi chia tay bạn trai, Văn Mai Hương đánh dấu sự trở lại bằng MV mới có tên 'Lâu đài cát', đóng cặp cùng chàng hot boy Thái Lan nóng bỏng.
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Cách đây không lâu, Văn Mai Hương thông báo đã chia tay bạn trai sau một năm yêu nhau lặng lẽ khiến nhiều người bất ngờ. Theo nữ ca sĩ, cuộc tình của họ đi vào ngõ cụt là vì người yêu cũ hay ghen tuông và không muốn cô theo con đường âm nhạc.
Vì quá yêu, Á quân Việt Nam Idol 2010 từng chấp nhận rút lui khỏi làng giải trí và không ra sản phẩm mới một thời gian khá dài. Sau đó, Văn Mai Hương nhận ra mình không thể sống thiếu ánh đèn sân khấu nên đã đề nghị chia tay để được theo đuổi đam mê.
Mới đây, nữ ca sĩ tung trailer MV mới có tên Lâu đài cát, đóng cặp cùng Phanuphong Wanthamat - người mẫu đình đám của Thái Lan. Nội dung MV và lời ca khúc đều dựa trên câu chuyện tình yêu có thật ngoài đời của Văn Mai Hương. Do đó, khi hòa mình vào nhân vật, người đẹp Hà thành nhiều lần xúc động rơi nước mắt.