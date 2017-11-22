Không còn sợ bạn trai ghen tuông, Văn Mai Hương thoải mái ôm ngực trần nóng bỏng của mỹ nam người Thái

Giải trí 22/11/2017 16:35

Sau khi chia tay bạn trai, Văn Mai Hương đánh dấu sự trở lại bằng MV mới có tên 'Lâu đài cát', đóng cặp cùng chàng hot boy Thái Lan nóng bỏng.

Cách đây không lâu, Văn Mai Hương thông báo đã chia tay bạn trai sau một năm yêu nhau lặng lẽ khiến nhiều người bất ngờ. Theo nữ ca sĩ, cuộc tình của họ đi vào ngõ cụt là vì người yêu cũ hay ghen tuông và không muốn cô theo con đường âm nhạc

Vì quá yêu, Á quân Việt Nam Idol 2010 từng chấp nhận rút lui khỏi làng giải trí và không ra sản phẩm mới một thời gian khá dài. Sau đó, Văn Mai Hương nhận ra mình không thể sống thiếu ánh đèn sân khấu nên đã đề nghị chia tay để được theo đuổi đam mê.

Mới đây, nữ ca sĩ tung trailer MV mới có tên Lâu đài cát, đóng cặp cùng Phanuphong Wanthamat - người mẫu đình đám của Thái Lan. Nội dung MV và lời ca khúc đều dựa trên câu chuyện tình yêu có thật ngoài đời của Văn Mai Hương. Do đó, khi hòa mình vào nhân vật, người đẹp Hà thành nhiều lần xúc động rơi nước mắt.

Không còn sợ bạn trai ghen tuông, Văn Mai Hương thoải mái ôm ngực trần nóng bỏng của mỹ nam người Thái - Ảnh 1
Văn Mai Hương đóng cặp cùng hot boy người Thái trong MV mới - Ảnh: Ngoisao.net

Không còn sợ bạn trai ghen tuông, Văn Mai Hương thoải mái ôm ngực trần nóng bỏng của mỹ nam người Thái - Ảnh 2
Bạn diễn của Văn Mai Hương tên là Phanuphong Wanthmat hay còn gọi là Rome Wanthamat. Anh sinh năm 1993, cao 1,87 m và là người mẫu nổi tiếng ở Thái Lan. Wanthamat từng đăng quang Nam vương Quý ông siêu quốc gia Thái Lan 2016 - Ảnh: Ngoisao.net

Không còn sợ bạn trai ghen tuông, Văn Mai Hương thoải mái ôm ngực trần nóng bỏng của mỹ nam người Thái - Ảnh 3
Ca khúc mới của Văn Mai Hương là một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng - Ảnh: Ngoisao.net

Không còn sợ bạn trai ghen tuông, Văn Mai Hương thoải mái ôm ngực trần nóng bỏng của mỹ nam người Thái - Ảnh 4
Dù lần đầu tiên hợp tác nhưng Văn Mai Hương và hot boy người Thái diễn xuất rất ăn ý - Ảnh: Ngoisao.net

Không còn sợ bạn trai ghen tuông, Văn Mai Hương thoải mái ôm ngực trần nóng bỏng của mỹ nam người Thái - Ảnh 5

Không còn sợ bạn trai ghen tuông, Văn Mai Hương thoải mái ôm ngực trần nóng bỏng của mỹ nam người Thái - Ảnh 6
Nội dung MV kể câu chuyện thật ngoài đời của Văn Mai Hương - Ảnh: Ngoisao.net

Không còn sợ bạn trai ghen tuông, Văn Mai Hương thoải mái ôm ngực trần nóng bỏng của mỹ nam người Thái - Ảnh 7
Nữ ca sĩ nhiều lần bật khóc trong MV - Ảnh: Ngoisao.net

Không còn sợ bạn trai ghen tuông, Văn Mai Hương thoải mái ôm ngực trần nóng bỏng của mỹ nam người Thái - Ảnh 8
Sau khi chia tay bạn trai, Văn Mai Hương quyết tâm tạm ngưng yêu đương để tập trung phát triển sự nghiệp - Ảnh: Ngoisao.net

Trước nghi vấn chia tay bạn trai vì người thứ ba, Văn Mai Hương tự tin lên tiếng thế này đây

Trước nghi vấn chia tay bạn trai vì người thứ ba, Văn Mai Hương tự tin lên tiếng thế này đây

Sau khi chia tay, bạn trai cũ của Văn Mai Hương bất ngờ xuất hiện bên cạnh Á hậu Tú Anh khiến dư luận xôn xao rằng nguyên nhân "đường ai nấy đi" của cặp đôi là do người thứ ba. Trước đồn đoán này, nữ ca sĩ đã lên tiếng đáp trả tự tin thế này đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Văn Mai Hương bạn trai Văn Mai Hương MV mới của Văn Mai Hương

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 18 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp