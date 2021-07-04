Từng còng lưng trả nợ thay mẹ, Mr.Đàm ngậm ngùi chia sẻ với Trương Mỹ Nhân: Chỉ nhắn 1 câu mà ai cũng xót

"Xưa tôi 6 - 7 tuổi, mẹ bắt tôi và chị gái tôi phải quỳ gối xin người ta giảm tiền nợ. Tới bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh tuổi thơ của mình. Một người mẹ thương con và biết nghĩ là sẽ không bao giờ vậy đâu! Tim tôi bây giờ đóng lại rồi, tôi sẽ coi như mẹ tôi đã mất nên mọi người đừng hỏi tôi về bà ấy nữa!", Trương Mỹ Nhân bày tỏ.

Hiện tại, khi sức cùng lực kiệt, người đẹp tuyên bố sẽ không trả nợ cho mẹ nữa. Cô cầu xin các chủ nợ dừng việc cho bà vay tiền, đồng thời còn tuyên bố đanh thép coi như mẹ đã không còn trên đời này.

"Tôi và gia đình tôi không liên quan! Công dân trên 18 tuổi phải tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình trước pháp luật. Không ai có quyền đổ lên đầu người khác! Nếu các bị còn đến làm phiền tôi hay gia đình, tôi sẽ làm đơn trực tiếp đến cơ quan chức năng để giải quyết", chân dài đồng thời nhắn nhủ các chủ nợ.

Ngay sau khi đọc những dòng chia sẻ của Á hậu, rất nhiều sao Việt đã bày tỏ sự đồng cảm, một trong số đó là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - người cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Nhiều sao Việt động viên Trương Mỹ Nhân - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Nhiều sao Việt để lại lời động viên Trương Mỹ Nhân - Ảnh: FBNV

Bên dười bài đăng của Trương Mỹ Nhân, nam ca sĩ họ Đàm chỉ để lại vỏn vẹn dòng bình luận "Hi Mỹ Nhân! Anh có inbox em!", thế nhưng, nhiều khán giả tinh ý nhận ra rằng đằng sau đó là nỗi lòng chất chứa nhiều điều mà anh muốn chia sẻ. Từng là người đã phải "còng lưng" trả nợ cho mẹ trong suốt nhiều năm liền. Chính vì vậy, chắc anh sẽ hiểu rõ và đồng cảm với nữ diễn viên.

Đàm Vĩnh Hưng để lại lời nhắn gửi đến nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Hẳn người hâm mộ vẫn còn chưa quên hình ảnh “ông hoàng nhạc Việt” livestream để chia sẻ về mẹ cùng món nợ khổng lồ mà anh phải gánh bao nhiêu năm. Do ham mê cờ bạc, bà đã vay số tiền lên đến 20 tỷ đồng và dĩ nhiên không có khả năng chi trả. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hàng tháng riêng số tiền lãi cũng lên đến 500 - 600 triệu đồng.

Theo Đàm Vĩnh Hưng, cứ thi thoảng lại có người xưng là chủ nợ của mẹ Đàm Vĩnh Hưng đến biệt thự của anh để đòi tiền. Không đòi được tiền họ ném chất thải, sơn và gạch đá vào nhà anh buộc nghệ sĩ này phải ra mặt gánh nợ.

“Ông hoàng nhạc Việt” từng khóc trên livestream - Ảnh: FBNV

Giữ kín câu chuyện trong bao nhiêu năm nhưng cuối cùng sức ép từ chủ nợ quá lớn, Đàm Vĩnh Hưng quyết định mời tất cả 15 người đến nhà để trả nợ và chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Anh bật khóc trong livestream khi kể về quãng thời gian khủng hoảng không thể chia sẻ cùng ai, đồng thời tuyên bố không chịu trách nhiệm về những khoản nợ cờ bạc của mẹ sau lần chi trả này nữa.

Hiện tại, sự việc Trương Mỹ Nhân công khai việc mình phải chật vật trả nợ thay cho người mẹ mê lô đồ, cờ bạc vẫn thu hút sự chú ý của dư luận. Rất nhiều người để lại lời động viên, hy vọng cô sẽ sớm vượt qua nỗi buồn này!