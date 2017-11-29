Trước thềm đám cưới, Lâm Khánh Chi và ‘ông xã yêu’ tình tứ thế này khiến ai cũng phải ghen tị

Thời gian qua, thông tin đám cưới của cặp đôi Lâm Khánh Chi và bạn trai kém 8 tuổi Trần Phi Hùng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Theo chia sẻ của "người đẹp chuyển giới", hiện tại cặp đôi đã hoàn thành những khâu quan trọng như chụp ảnh, chọn trang phục, đặt nhẫn cưới và nhà hàng...

Sau nhiều lần úp mở về thời gian lên xe hoa, mới đây Lâm Khánh Chi đã xác nhận cô và chồng trẻ sẽ về chung một nhà vào ngày 28/12 sắp tới. Vì chỉ còn đúng một tháng nữa thôi là diễn ra ngày trọng đại nên cả hai vợ chồng đều rất hồi hộp chờ đến giây phút được chính thức trở thành vợ chồng.