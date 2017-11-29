Trước thềm đám cưới, Lâm Khánh Chi và ‘ông xã yêu’ tình tứ thế này khiến ai cũng phải ghen tị

Dù bận rộn chuẩn bị cho đám cưới nhưng Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi vẫn dành thời gian đi xem phim cùng nhau để hâm nóng tình yêu.
- Dù sắp đám cưới nhưng Lâm Khánh Chi không bao giờ quên được câu nói này của bố mẹ chồng ngày về ra mắt
Thời gian qua, thông tin đám cưới của cặp đôi Lâm Khánh Chi và bạn trai kém 8 tuổi Trần Phi Hùng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Theo chia sẻ của "người đẹp chuyển giới", hiện tại cặp đôi đã hoàn thành những khâu quan trọng như chụp ảnh, chọn trang phục, đặt nhẫn cưới và nhà hàng...
Sau nhiều lần úp mở về thời gian lên xe hoa, mới đây Lâm Khánh Chi đã xác nhận cô và chồng trẻ sẽ về chung một nhà vào ngày 28/12 sắp tới. Vì chỉ còn đúng một tháng nữa thôi là diễn ra ngày trọng đại nên cả hai vợ chồng đều rất hồi hộp chờ đến giây phút được chính thức trở thành vợ chồng.
Biết Lâm Khánh Chi lo lắng nhiều, Phi Hùng thể hiện sự quan tâm bằng cách dắt bà xã đi ăn các món cô thích hay xem phim để giải tỏa stress. Dù kém vợ tới 8 tuổi nhưng chồng tương lai của Lâm Khánh Chi luôn biết cách giữ lửa tình yêu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho một nửa còn lại của mình. Sự ân cần, chu đáo của Phi Hùng và cả cái cách mà anh tôn trọng quá khứ của nữ ca sĩ chuyển giới khiến ai cũng phải ghen tị.