Trước thềm đám cưới, Lâm Khánh Chi và ‘ông xã yêu’ tình tứ thế này khiến ai cũng phải ghen tị

Giải trí 29/11/2017 17:13

Dù bận rộn chuẩn bị cho đám cưới nhưng Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi vẫn dành thời gian đi xem phim cùng nhau để hâm nóng tình yêu.

Thời gian qua, thông tin đám cưới của cặp đôi Lâm Khánh Chi và bạn trai kém 8 tuổi Trần Phi Hùng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Theo chia sẻ của "người đẹp chuyển giới", hiện tại cặp đôi đã hoàn thành những khâu quan trọng như chụp ảnh, chọn trang phục, đặt nhẫn cưới và nhà hàng...

Sau nhiều lần úp mở về thời gian lên xe hoa, mới đây Lâm Khánh Chi đã xác nhận cô và chồng trẻ sẽ về chung một nhà vào ngày 28/12 sắp tới. Vì chỉ còn đúng một tháng nữa thôi là diễn ra ngày trọng đại nên cả hai vợ chồng đều rất hồi hộp chờ đến giây phút được chính thức trở thành vợ chồng.

Biết Lâm Khánh Chi lo lắng nhiều, Phi Hùng thể hiện sự quan tâm bằng cách dắt bà xã đi ăn các món cô thích hay xem phim để giải tỏa stress. Dù kém vợ tới 8 tuổi nhưng chồng tương lai của Lâm Khánh Chi luôn biết cách giữ lửa tình yêu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho một nửa còn lại của mình. Sự ân cần, chu đáo của Phi Hùng và cả cái cách mà anh tôn trọng quá khứ của nữ ca sĩ chuyển giới khiến ai cũng phải ghen tị.

Trước thềm đám cưới, Lâm Khánh Chi và ‘ông xã yêu’ tình tứ thế này khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi hạnh phúc khoe được "ông xã yêu" dắt đi xem phim - Ảnh: FBNV

Trước thềm đám cưới, Lâm Khánh Chi và ‘ông xã yêu’ tình tứ thế này khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 2

Trước thềm đám cưới, Lâm Khánh Chi và ‘ông xã yêu’ tình tứ thế này khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 3
Hai vợ chồng dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm - Ảnh: FBNV

Trước thềm đám cưới, Lâm Khánh Chi và ‘ông xã yêu’ tình tứ thế này khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 4
Sau nhiều lận đận tình duyên, Lâm Khánh Chi hạnh phúc khi được bạn trai trẻ ngõ lời cầu hôn - Ảnh: FBNV

Trước thềm đám cưới, Lâm Khánh Chi và ‘ông xã yêu’ tình tứ thế này khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh 5
Cặp đôi sẽ về chung một nhà vào cuối tháng 12 tới - Ảnh: FBNV

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Lâm Khánh Chi và chồng trên biển

Trong không gian lãng mạn trên bãi biển Đà Nẵng, Lâm Khánh Chi và chồng trẻ âu yếm trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. "Người đẹp chuyển giới" được khen xinh như công chúa khi sánh vai bên người mình yêu.

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