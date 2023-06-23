Mới đây, Trang Nemo khiến dân tình xôn xao khi đăng hình vui vẻ cùng gia đình nhỏ 3 người nhưng lại kèm dòng trạng thái 'Gia đình 4 người'.

Sau phiên tòa xét xử ngày 16/6, mọi động thái trên mạng xã hội của Trang Nemo đều được dân tình đặc biệt chú ý. Mới đây nhất, Trang Nemo gây xôn xao dư luận khi ngầm xác nhận thông tin cô đang mang thai sau phán quyết của Tòa án. Theo đó, Trang Nemo bất ngờ đăng ảnh hạnh phúc bên chồng và con trai. Đáng chú ý, dù đăng bức ảnh gia đình nhỏ 3 người, Trang Nemo lại viết caption: "Gia đình 4 người".

Status ẩn ý có con thứ 2 của Trang Nemo. Bên dưới bài đăng của Trang Nemo ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều dân mạng vẫn mỉa mai Trang Nemo vụ cô bị xử phạt. Thậm chí, có ý kiến còn thẳng thắn cho rằng, Trang Nemo mang thai để trốn tránh việc thi hành án. Giữa lúc sự việc mang thai gây chú ý, Trang Nemo tiếp tục khiến dân tình ngã ngửa hơn với bình luận mà cô trả lời bên dưới bức ảnh. Theo đó, Trang Nemo gửi lời cảm ơn đến những lời chúc mừng; đồng thời bày tỏ mong muốn "có 5-6-7-8 em bé nữa".

Bình luận của Trang Nemo thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bình luận này của Trang Nemo một lần nữa khiến dân tình được phen bàn luận sôi nổi, trong đó, không ít người tiếp tục mỉa mai cô nàng. Ngoài hình ảnh gây chú ý nói trên, ngày 21/6 vừa qua, Trang Nemo tiếp tục gây chú ý khi quyết định "xuống tóc" để "nhẹ đầu" hơn. Theo đó, Trang Nemo đã quyết định cắt đi mái tóc dài suôn mượt của mình thành mái tóc ngắn ngang vai. Bên cạnh đó, Trang Nemo cũng chọn một màu nhuộm mới. Kèm theo những hình ảnh mới của bản thân, Trang Nemo đăng dòng trạng thái đầy tâm sự: "Nếu không nhẹ lòng được, thì mình nhẹ đầu". Trang Nemo thay đổi kiểu tóc, "Nếu không nhẹ lòng được, thì mình nhẹ đầu". Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/6 xét xử vụ án Trang Nemo cùng nhân viên hành hung chị Phạm Lệ Khanh, TAND quận 1 (TAND TP.HCM) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, còn gọi là Trang Nemo) 9 tháng tù với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”. Trang Nemo cùng đồng bọn tại phiên tòa xét xử ngày 16/6. Trước khi HĐXX tuyên án, được nói lời sau cùng, bị cáo Trang bày tỏ hối hận, xin tòa được hưởng án treo vì còn nuôi con nhỏ và đang quản lý cửa hàng, tạo công ăn việc làm cho nhiều nhân viên. Trang cũng xin tòa giảm nhẹ cho các bị cáo là nhân viên của mình.

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