Thủy Tiên nhá hàng hình ảnh hậu trường chuẩn bị lên sân khấu, nhan sắc nữ ca sĩ chiếm spotlight

Giải trí 09/01/2022 20:51

Hình ảnh Thủy Tiên được ê-kíp đang trang điểm, quay trở lại công việc đã thu hút sự chú ý của công chúng lẫn truyền thông.

Thời gian vừa qua, liên quan đến câu chuyện từ thiện cũng làm ảnh hưởng đến nhiều anh chị em nghệ sĩ trong đó điển hình như: NSƯT Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, giữa ồn ào thì mỗi người đều có những cách xử lý khác nhau, người chọn ở ẩn một thời gian, người lại không quan tâm nhiều đến dư luận vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.

Sau vài tháng im lặng khi vướng phải ồn ào chuyện từ thiện, Thủy Tiên cũng bắt đầu có động thái mới, đánh dấu sự trở lại nghệ thuật sau chuỗi ngày vắng bóng. Cụ thể, vào tối ngày 9/1, trên trang cá nhân của mình, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn đã đăng tải hình ảnh của nữ ca sĩ đang được ê-kíp trang điểm. Đáng chú ý Thủy Tiên diện bộ cánh khá xinh đẹp, chuẩn bị cho dự án mới, có thể thấy những tranh cãi không làm ảnh hưởng đến thần thái của cô.

Thủy Tiên nhá hàng hình ảnh hậu trường chuẩn bị lên sân khấu, nhan sắc nữ ca sĩ chiếm spotlight - Ảnh 1

Thủy Tiên nhá hàng hình ảnh hậu trường chuẩn bị lên sân khấu, nhan sắc nữ ca sĩ chiếm spotlight - Ảnh 2

Thủy Tiên xuất hiện với thần thái vui vẻ, tươi tắn. Nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Đặc biệt dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng ngày nữ ca sĩ tái xuất. Rất ít những lời bình luận nhắm đến hoạt động từ thiện của Thủy Tiên như thời gian qua cô liên tục gặp phải.

Trước đó, Thủy Tiên tiết lộ về hoạt động sân khấu của mình khi cùng những vũ công luyện tập cho một màn trình diễn sắp được diễn ra. "Tập chương trình", cô chia sẻ.

Thủy Tiên nhá hàng hình ảnh hậu trường chuẩn bị lên sân khấu, nhan sắc nữ ca sĩ chiếm spotlight - Ảnh 3

Thủy Tiên nhá hàng hình ảnh hậu trường chuẩn bị lên sân khấu, nhan sắc nữ ca sĩ chiếm spotlight - Ảnh 4

Trước đó, Thủy Tiên cũng rục rịch tập vũ đạo chờ ngày tái xuất

 

 

Một xã ở Quảng Bình: Không kiểm đếm số tiền, lập biên bản hay giấy xác nhận cho việc từ thiện của Thuỷ Tiên

Một xã ở Quảng Bình: Không kiểm đếm số tiền, lập biên bản hay giấy xác nhận cho việc từ thiện của Thuỷ Tiên

Chính quyền xã Liên Thủy (H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phúc đáp yêu cầu của Bộ Công an về xác minh tin báo việc ca sĩ Thủy Tiên quyên góp cứu trợ đợt bão lũ năm 2020.

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