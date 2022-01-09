Thủy Tiên nhá hàng hình ảnh hậu trường chuẩn bị lên sân khấu, nhan sắc nữ ca sĩ chiếm spotlight

Hình ảnh Thủy Tiên được ê-kíp đang trang điểm, quay trở lại công việc đã thu hút sự chú ý của công chúng lẫn truyền thông.
- Một địa phương ở Quảng Trị lên tiếng về việc từ thiện của Thuỷ Tiên
- Ngọc Trinh vào thẳng store tậu chiếc đồng hồ từng khiến Thuỷ Tiên gặp cả 'rổ' thị phi cách đây 9 năm
Thời gian vừa qua, liên quan đến câu chuyện từ thiện cũng làm ảnh hưởng đến nhiều anh chị em nghệ sĩ trong đó điển hình như: NSƯT Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, giữa ồn ào thì mỗi người đều có những cách xử lý khác nhau, người chọn ở ẩn một thời gian, người lại không quan tâm nhiều đến dư luận vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.
Sau vài tháng im lặng khi vướng phải ồn ào chuyện từ thiện, Thủy Tiên cũng bắt đầu có động thái mới, đánh dấu sự trở lại nghệ thuật sau chuỗi ngày vắng bóng. Cụ thể, vào tối ngày 9/1, trên trang cá nhân của mình, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn đã đăng tải hình ảnh của nữ ca sĩ đang được ê-kíp trang điểm. Đáng chú ý Thủy Tiên diện bộ cánh khá xinh đẹp, chuẩn bị cho dự án mới, có thể thấy những tranh cãi không làm ảnh hưởng đến thần thái của cô.
Đặc biệt dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng ngày nữ ca sĩ tái xuất. Rất ít những lời bình luận nhắm đến hoạt động từ thiện của Thủy Tiên như thời gian qua cô liên tục gặp phải.
Trước đó, Thủy Tiên tiết lộ về hoạt động sân khấu của mình khi cùng những vũ công luyện tập cho một màn trình diễn sắp được diễn ra. "Tập chương trình", cô chia sẻ.