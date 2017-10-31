Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Không phải nghi thức trao nhẫn, đây mới là giây phút đốn tim hàng triệu người hâm mộ

Giải trí 31/10/2017 19:07

Khoảnh khắc cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn Song Joong Ki - Song Hye Kyo trao nụ hôn ngọt ngào đã khiến tất cả khách mời cũng như cộng đồng người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc.

Chiều 31/10, hôn lễ thế kỷ của cặp đôi bộ phim Hậu duệ mặt trời đã chính thức diễn ra trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên cùng với bạn bè thân thiết.

Ngoài ra, đám cưới của cặp đôi Song - Song cũng nhận được sự theo dõi và quan tâm của cộng đồng người hâm mộ toàn châu Á.

Giây phút <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/song-joong-ki.topic'>Song Joong Ki</a> - <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/song-hye-kyo.topic'>Song Hye Kyo</a> hôn nhau trong đám cưới
Cô dâu, chú rể hạnh phúc nắm tay nhau bước vào lễ đường - Ảnh: Internet

Giây phút Song Joong Ki - Song Hye Kyo hôn nhau trong đám cưới
Cô dâu Song Hye Kyo chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên trong ngày cưới nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp như nữ thần của cô - Ảnh: Internet

Giây phút Song Joong Ki - Song Hye Kyo hôn nhau trong đám cưới
Song Joong Ki ngọt ngào nhìn cô dâu trong lúc trao nhẫn - Ảnh: Internet

Giây phút Song Joong Ki - Song Hye Kyo hôn nhau trong đám cưới
Chú rể luôn dành cho "nửa kia" ánh nhìn đầy yêu thương và trìu mến trong suốt buổi lễ - Ảnh: Internet

Giây phút Song Joong Ki - Song Hye Kyo hôn nhau trong đám cưới
Cô dâu xinh đẹp nhất nhì showbiz Hàn diện váy cưới trắng bồng bềnh mang phong cách cổ điển - Ảnh: Internet

Giây phút Song Joong Ki - Song Hye Kyo hôn nhau trong đám cưới
Khoảnh khắc "đốn tim" hàng triệu người hâm mộ, Song Joong Ki hôn say đắm Song Hye Kyo - Ảnh: Internet

 

Giây phút Song Joong Ki - Song Hye Kyo hôn nhau trong đám cưới
Đôi vợ chồng trẻ cuối chào bố mẹ của chú rể Song Joong Ki - Ảnh: Internet

Giây phút Song Joong Ki - Song Hye Kyo hôn nhau trong đám cưới
Hình ảnh Song Hye Kyo ôm chầm lấy mẹ chồng làm nhiều người xúc động - Ảnh: Internet

Giây phút Song Joong Ki - Song Hye Kyo hôn nhau trong đám cưới
Khoảnh khắc tung hoa cưới của cô dâu khiến khách mời vô cùng thích thú - Ảnh: Internet

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Điểm mặt dàn sao đình đám châu Á đổ bộ 'đám cưới thế kỷ'

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Điểm mặt dàn sao đình đám châu Á đổ bộ 'đám cưới thế kỷ'

Hôn lễ thế kỷ của cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo hội tụ dàn khách mời toàn những tên tuổi nổi tiếng châu Á.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki đám cưới song jong ki- song hye kyo

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