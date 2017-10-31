Cập nhật 'siêu đám cưới' Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Chú rể bật khóc khi nghe cô dâu đọc lời thề

Hôm nay 31/10, cặp đôi hot nhất màn ảnh nhỏ châu Á Song Joong Ki - Song Hye Kyo về chung một nhà. Những hình ảnh được truyền hình trực tiếp từ "đám cưới thế kỷ" đang thu hút sự chú ý cực lớn của người hâm mộ nhiều nước.

Đúng 4 giờ chiều (theo giờ Hàn Quốc), Song Joong Ki - Song Hye Kyo đã nắm tay nhau tiến vào lễ đường để đọc lời tuyên thệ trước khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân.