Cập nhật 'siêu đám cưới' Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Chú rể bật khóc khi nghe cô dâu đọc lời thề

Giải trí 31/10/2017 15:25

Trong thời khắc quan trọng nhất ở lễ đường "đám cưới thế kỷ" Song Joong Ki - Song Hye Kyo, chú rể đã không kiềm chế được sự xúc động và bật khóc khi nghe người phụ nữ xinh đẹp của đời mình đọc lời thề nguyện.

Hôm nay 31/10, cặp đôi hot nhất màn ảnh nhỏ châu Á Song Joong Ki - Song Hye Kyo về chung một nhà. Những hình ảnh được truyền hình trực tiếp từ "đám cưới thế kỷ" đang thu hút sự chú ý cực lớn của người hâm mộ nhiều nước.

Đúng 4 giờ chiều (theo giờ Hàn Quốc), Song Joong Ki - Song Hye Kyo đã nắm tay nhau tiến vào lễ đường để đọc lời tuyên thệ trước khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Khi Song Hye Kyo bắt đầu đọc lời thề, chú rể Song Joog Ki âu yếm nhìn người vợ của mình và không kìm được những giọt nước mắt xúc động vì quá hạnh phúc.

Cập nhật 'siêu đám cưới' Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Chú rể bật khóc khi nghe cô dâu đọc lời thề - Ảnh 1
Cặp đôi hot nhất màn ảnh châu Á bắt đầu nắm tay nhau tiến vào lễ đường - Ảnh chụp màn hình

Cập nhật 'siêu đám cưới' Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Chú rể bật khóc khi nghe cô dâu đọc lời thề - Ảnh 2
Chú rể xúc động đến rơi lệ khi nghe cô dâu đọc lời thề

Cập nhật 'siêu đám cưới' Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Chú rể bật khóc khi nghe cô dâu đọc lời thề - Ảnh 3
Song Hye Kyo xinh đẹp như nữ thần bên chú rể điển trai

Cập nhật 'siêu đám cưới' Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Chú rể bật khóc khi nghe cô dâu đọc lời thề - Ảnh 4

Cập nhật 'siêu đám cưới' Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Chú rể bật khóc khi nghe cô dâu đọc lời thề - Ảnh 5
Cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau "đi về tương lai"

Cập nhật 'siêu đám cưới' Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Chú rể bật khóc khi nghe cô dâu đọc lời thề - Ảnh 6
Kim Ji Won xuất hiện khá sớm

Cập nhật 'siêu đám cưới' Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Chú rể bật khóc khi nghe cô dâu đọc lời thề - Ảnh 7
Choi Ji Woo cũng đã có mặt ở sảnh ra vào

Cập nhật 'siêu đám cưới' Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Chú rể bật khóc khi nghe cô dâu đọc lời thề - Ảnh 8

Cập nhật 'siêu đám cưới' Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Chú rể bật khóc khi nghe cô dâu đọc lời thề - Ảnh 9
Cô dâu được dàn vệ sĩ nữ hộ tống ra lễ đường

Cập nhật 'siêu đám cưới' Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Chú rể bật khóc khi nghe cô dâu đọc lời thề - Ảnh 10
Sau hôm nay, nữ diễn viên "Ngôi nhà hạnh phúc" sẽ kết thúc cuộc đời độc thân - Ảnh chụp màn hình

 

 

 

Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao

Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao

Những hình ảnh mới nhất về lễ đường dành cho đám cưới của cặp đôi "Hậu duệ mặt trời" Song Joong Ki - Song Hye Kyo vừa được tiết lộ bên truyền thông Hàn Quốc.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki đám cưới song jong ki- song hye kyo

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