Cập nhật 'siêu đám cưới' Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Chú rể bật khóc khi nghe cô dâu đọc lời thề

Trong thời khắc quan trọng nhất ở lễ đường "đám cưới thế kỷ" Song Joong Ki - Song Hye Kyo, chú rể đã không kiềm chế được sự xúc động và bật khóc khi nghe người phụ nữ xinh đẹp của đời mình đọc lời thề nguyện.
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Hôm nay 31/10, cặp đôi hot nhất màn ảnh nhỏ châu Á Song Joong Ki - Song Hye Kyo về chung một nhà. Những hình ảnh được truyền hình trực tiếp từ "đám cưới thế kỷ" đang thu hút sự chú ý cực lớn của người hâm mộ nhiều nước.
Đúng 4 giờ chiều (theo giờ Hàn Quốc), Song Joong Ki - Song Hye Kyo đã nắm tay nhau tiến vào lễ đường để đọc lời tuyên thệ trước khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân.
Khi Song Hye Kyo bắt đầu đọc lời thề, chú rể Song Joog Ki âu yếm nhìn người vợ của mình và không kìm được những giọt nước mắt xúc động vì quá hạnh phúc.