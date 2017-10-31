Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Điểm mặt dàn sao đình đám châu Á đổ bộ 'đám cưới thế kỷ'

Hôn lễ thế kỷ của cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo hội tụ dàn khách mời toàn những tên tuổi nổi tiếng châu Á.

Hôm nay 31/10 là ngày chính thức diễn ra đám cưới của cặp đôi hàng đầu châu Á Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Hôn lễ được diễn ra tại lễ đường Yeong Bin Gwan, khách sạn Shilla (Hàn Quốc).

Lễ cưới có sự xuất hiện của dàn khách mời “khủng”. Bên ngoài khách sạn Shilla, những đoàn xe sang nối đuôi nhau đưa các tên tuổi đình đám trong làng giải trí châu Á đến tham dự hôn lễ.

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