Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Điểm mặt dàn sao đình đám châu Á đổ bộ 'đám cưới thế kỷ'

Giải trí 31/10/2017 16:48

Hôn lễ thế kỷ của cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo hội tụ dàn khách mời toàn những tên tuổi nổi tiếng châu Á.

Hôm nay 31/10 là ngày chính thức diễn ra đám cưới của cặp đôi hàng đầu châu Á Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Hôn lễ được diễn ra tại lễ đường Yeong Bin Gwan, khách sạn Shilla (Hàn Quốc).

Lễ cưới có sự xuất hiện của dàn khách mời “khủng”. Bên ngoài khách sạn Shilla, những đoàn xe sang nối đuôi nhau đưa các tên tuổi đình đám trong làng giải trí châu Á đến tham dự hôn lễ.

Dàn sao đình đám châu Á đến dự đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Mỹ nhân Hoa ngữ Chương Tử Di là người đến đầu tiên - Ảnh: internet

Dàn sao đình đám châu Á đến dự đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Cô chụp ảnh chung với cô dâu và chú rể trong hôn lễ - Ảnh: Internet

Dàn sao đình đám châu Á đến dự đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Lee Mi Yeon cũng đến tham dự lễ cưới từ rất sớm - Ảnh: Internet

Dàn sao đình đám châu Á đến dự đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Yoo Ah In cũng không thể vắng mặt trong lễ cưới của bạn thân Song Joong Ki - Ảnh: Internet

Dàn sao đình đám châu Á đến dự đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Kim Ji Won, diễn viên "Hậu duệ mặt trời" đang bước vào lễ cưới - Ảnh: Internet

Dàn sao đình đám châu Á đến dự đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Lee Dong Hae của Super Junior cũng có mặt từ sớm - Ảnh: Internet

Dàn sao đình đám châu Á đến dự đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo
"Người thừa kế" Park Hyung Sik vô cùng lịch lãm khi đến dự hôn lễ - Ảnh: Internet

Dàn sao đình đám châu Á đến dự đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Tài tử xứ Hàn Han Jae Suk cũng có mặt - Ảnh: Internet

Dàn sao đình đám châu Á đến dự đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Diễn viên Jo Sung Ha, gương mặt quen thuộc của điện ảnh châu Á - Ảnh: Internet

Dàn sao đình đám châu Á đến dự đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Kim Jong Kook vội vàng khi đến sát giờ làm lễ - Ảnh: Internet

Dàn sao đình đám châu Á đến dự đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Lee Kwang Soo đến dự hôn lễ khi vừa trở về từ Việt Nam - Ảnh: Kênh 14

Trang điểm nhẹ nhàng, không đánh sống mũi, Song Hye Kyo bị nghi mang bầu trước khi cưới

Trang điểm nhẹ nhàng, không đánh sống mũi, Song Hye Kyo bị nghi mang bầu trước khi cưới

Hình ảnh của Song Hye Kyo trong đám cưới khiến nhiều người không khỏi tò mò.

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Từ khóa:   Song Joong Ki Song Joong Ki và Song Hye Kyo đám cưới thế kỉ

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