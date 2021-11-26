Sơn Tùng M-TP là một trong những cái tên đình đám nhất của showbiz Việt. Tuy nhiên, không ít lần anh bị mất điểm trầm trọng trong mắt người hâm mộ vì bị cho là có thái độ kênh kiệu.

Thuở mới vào nghề, Sơn Tùng M-TP cũng không ít lần bị tố "bùng" show vô cớ, không báo cho ban tổ chức. Công ty cũ của anh phải bồi thường lên tới 600 triệu đồng vì anh tự ý huỷ show theo lịch trình đã xếp.

Khi tham dự lễ trao giải "Cánh diều vàng", Sơn Tùng và ê-kíp đoàn làm phim "Chàng Trai Năm Ấy" cũng đã bị tố là có cách hành xử không đúng mực với ban tổ chức. Cụ thể, họ đến muộn nên hết chỗ và tất cả đã đồng loạt bỏ về.

Thậm chí, Sơn tùng còn từng 2 lần tự ý bỏ show mà không có một lời thông báo trước đến chương trình.

Dù bị đồn đại nhiều về cách hành xử khi biểu diễn nhưng không thể phủ nhận sức nóng của nam ca sĩ vẫn chưa hề giảm nhiệt. Càng nổi tiếng, nam ca sĩ lại dính phải nhiều thi phi không đáng có.

Không chỉ có Sơn Tùng, nhiều ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt cũng bị "tố" mắc bệnh ngôi sao. Một trong số đó là Mỹ Tâm. Năm 2013, "họa mi tóc nâu" cũng bị loại ra khỏi danh sách ca sĩ biểu diễn trong Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng vì lí do là nữ ca sĩ hét 6.000 USD (tương đương 110 triệu đồng) và không phải chịu thuế VAT 10%. Câu chuyện cao trào khi Mỹ Tâm khẳng định cô không ký kết hợp đồng với con số thù lao trên.

Bích Phương cũng từng bị dư luận chỉ trích mắc "bệnh ngôi sao" khi hủy show nghi do vị trí trên poster chính thức của chương trình, cô xếp sau đàn em. Nữ ca sĩ đã phản đối và yêu cầu phía ban tổ chức thay đổi sự sắp xếp không thuận mắt này.

Hari Won từng bị chỉ trích vì thái độ ngôi sao, nhiều lần đi muộn, trang điểm lâu khiến cả ê-kíp phải chờ đợi.