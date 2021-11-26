Sơn Tùng MTP lọt top ca sĩ mắc "bệnh ngôi sao", "chảnh chọe", từng bồi thưởng cả 600 triệu vì tự ý hủy show

Giải trí 26/11/2021 14:46

Nam ca sĩ đã không ít lần dính vào thị phi khi bị cho là có thái độ kênh kiệu.

Sơn Tùng M-TP là một trong những cái tên đình đám nhất của showbiz Việt. Tuy nhiên, không ít lần anh bị mất điểm trầm trọng trong mắt người hâm mộ vì bị cho là có thái độ kênh kiệu.

Sơn Tùng MTP lọt top ca sĩ mắc 'bệnh ngôi sao', 'chảnh chọe', từng bồi thưởng cả 600 triệu vì tự ý hủy show - Ảnh 1

Thuở mới vào nghề, Sơn Tùng M-TP cũng không ít lần bị tố "bùng" show vô cớ, không báo cho ban tổ chức. Công ty cũ của anh phải bồi thường lên tới 600 triệu đồng vì anh tự ý huỷ show theo lịch trình đã xếp. 

Sơn Tùng MTP lọt top ca sĩ mắc 'bệnh ngôi sao', 'chảnh chọe', từng bồi thưởng cả 600 triệu vì tự ý hủy show - Ảnh 2

Khi tham dự lễ trao giải "Cánh diều vàng", Sơn Tùng và ê-kíp đoàn làm phim "Chàng Trai Năm Ấy" cũng đã bị tố là có cách hành xử không đúng mực với ban tổ chức. Cụ thể, họ đến muộn nên hết chỗ và tất cả đã đồng loạt bỏ về. 

Sơn Tùng MTP lọt top ca sĩ mắc 'bệnh ngôi sao', 'chảnh chọe', từng bồi thưởng cả 600 triệu vì tự ý hủy show - Ảnh 3

Thậm chí, Sơn tùng còn từng 2 lần tự ý bỏ show mà không có một lời thông báo trước đến chương trình. 

Sơn Tùng MTP lọt top ca sĩ mắc 'bệnh ngôi sao', 'chảnh chọe', từng bồi thưởng cả 600 triệu vì tự ý hủy show - Ảnh 4Sơn Tùng MTP lọt top ca sĩ mắc 'bệnh ngôi sao', 'chảnh chọe', từng bồi thưởng cả 600 triệu vì tự ý hủy show - Ảnh 5

Dù bị đồn đại nhiều về cách hành xử khi biểu diễn nhưng không thể phủ nhận sức nóng của nam ca sĩ vẫn chưa hề giảm nhiệt. Càng nổi tiếng, nam ca sĩ lại dính phải nhiều thi phi không đáng có. 

Sơn Tùng MTP lọt top ca sĩ mắc 'bệnh ngôi sao', 'chảnh chọe', từng bồi thưởng cả 600 triệu vì tự ý hủy show - Ảnh 6

Không chỉ có Sơn Tùng, nhiều ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt cũng bị "tố" mắc bệnh ngôi sao. Một trong số đó là Mỹ Tâm. Năm 2013, "họa mi tóc nâu" cũng bị loại ra khỏi danh sách ca sĩ biểu diễn trong Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng vì lí do là nữ ca sĩ hét 6.000 USD (tương đương 110 triệu đồng) và không phải chịu thuế VAT 10%. Câu chuyện cao trào khi Mỹ Tâm khẳng định cô không ký kết hợp đồng với con số thù lao trên. 

Sơn Tùng MTP lọt top ca sĩ mắc 'bệnh ngôi sao', 'chảnh chọe', từng bồi thưởng cả 600 triệu vì tự ý hủy show - Ảnh 7

Bích Phương cũng từng bị dư luận chỉ trích mắc "bệnh ngôi sao" khi hủy show nghi do vị trí trên poster chính thức của chương trình, cô xếp sau đàn em. Nữ ca sĩ đã phản đối và yêu cầu phía ban tổ chức thay đổi sự sắp xếp không thuận mắt này.

Sơn Tùng MTP lọt top ca sĩ mắc 'bệnh ngôi sao', 'chảnh chọe', từng bồi thưởng cả 600 triệu vì tự ý hủy show - Ảnh 8

Hari Won từng bị chỉ trích vì thái độ ngôi sao, nhiều lần đi muộn, trang điểm lâu khiến cả ê-kíp phải chờ đợi.

Sau ồn ào trà xanh, tình cũ tình mới Sơn Tùng MTP: Người rụng tóc hói đầu, người từ tay chơi hàng hiệu có tiếng sang dân chơi hệ vài trăm nghìn

Sau ồn ào trà xanh, tình cũ tình mới Sơn Tùng MTP: Người rụng tóc hói đầu, người từ tay chơi hàng hiệu có tiếng sang dân chơi hệ vài trăm nghìn

Drama "trà xanh" trong chuyện tình của Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm thời gian qua quả thực đã khiến cho cả 2 người con gái giảm sút phong độ đến không ngờ.

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Từ khóa:   Ca sĩ Sơn Tùng M-TP Mỹ Tâm Sơn Tùng MTP

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