Sau ồn ào trà xanh, tình cũ tình mới Sơn Tùng MTP: Người rụng tóc hói đầu, người từ tay chơi hàng hiệu có tiếng sang dân chơi hệ vài trăm nghìn

Giải trí 11/11/2021 06:24

Drama "trà xanh" trong chuyện tình của Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm thời gian qua quả thực đã khiến cho cả 2 người con gái giảm sút phong độ đến không ngờ.

Sau 11 tháng ở ẩn vì scandal 'trà xanh', mới đây Hải Tú đã xuất hiện trở lại, đứng chung khung hình với Sơn Tùng MTP trong ngày kỷ niệm 5 năm thành lập công ty. Bức ảnh đã nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội, dân tình lại nổ ra cuộc tranh cãi vô cùng gay gắt. Không chỉ soi xét hành động cử chỉ của vị chủ tịch với gà cưng, netizen còn lướt sang cả trang cá nhân của Thiều Bảo Trâm xem cô nàng có động thái gì không. Cả 3 nhân vật lại trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ. 

Nhìn hình ảnh ngày trở lại sau scandal, có thể dễ dàng nhận ra, cả Hải Tú và Thiều Bảo Trâm đều có những thay đổi bất ngờ. Người xuống sắc thấy rõ, lại có biểu hiện của mẹ bỉm, người từ tay chơi đồ hiệu có tiếng đã chuyển sang dân chơi hệ thường với những bộ đồ giá chỉ vài trăm nghìn. 

Hải Tú xuống sắc, tóc rụng như sắp hói, thân hình dầy đặn

Không biết có phải tại những sóng gió hậu drama trà xanh mà Hải Tú mới xuống sắc vậy không. Nhưng người hâm mộ dễ dàng nhận thấy mái tóc của cô thưa thớt hẳn, trông như hói ở phần trán, nghi là đã gặp tình trạng rụng tóc.

Sau ồn ào trà xanh, tình cũ tình mới Sơn Tùng MTP: Người rụng tóc hói đầu, người từ tay chơi hàng hiệu có tiếng sang dân chơi hệ vài trăm nghìn - Ảnh 1

Phần tóc mái lơ thơ và gương mặt bầu bĩnh, nhợt nhạt của Hải Tú gây chú ý. 

Sau ồn ào trà xanh, tình cũ tình mới Sơn Tùng MTP: Người rụng tóc hói đầu, người từ tay chơi hàng hiệu có tiếng sang dân chơi hệ vài trăm nghìn - Ảnh 2

Thậm chí, cô nàng còn lộ vòng eo kém thon thả, dấu hiệu của việc tăng cân.

Sau ồn ào trà xanh, tình cũ tình mới Sơn Tùng MTP: Người rụng tóc hói đầu, người từ tay chơi hàng hiệu có tiếng sang dân chơi hệ vài trăm nghìn - Ảnh 3

Trước đó, ở những ngày đầu ra mắt, mái tóc của cô nàng rõ ràng trông dày dặn và mượt mà hơn hẳn.

Sau ồn ào trà xanh, tình cũ tình mới Sơn Tùng MTP: Người rụng tóc hói đầu, người từ tay chơi hàng hiệu có tiếng sang dân chơi hệ vài trăm nghìn - Ảnh 4

Đồng thời, vóc dáng cũng thon thả, mảnh mai đáng ngưỡng mộ. Trước sự thay đổi chóng mặt này, nhiều fans còn đoán già đoán non hình ảnh lúc này của cô y chang mẹ bỉm vừa mới sinh xong. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những phỏng đoán chủ quan, chưa có bằng chứng chắc chắn nào về việc Hải Tú sinh con như tin đồn hay không. 

Thiều Bảo Trâm chơi hàng chợ Taobao giá chỉ vài trăm nghìn

Thưở còn mặn nồng với Sơn Tùng MTP, nữ ca sĩ thường xuyên khoe ảnh diện những bộ đồ hiệu sang chảnh, tag tên dày đặc các thương hiệu cao cấp. Thế nhưng thời gian gần đây, không biết vì lý do gì mà netiren lại thường xuyên soi ra được những bộ cánh cô mặc được bày bán đầy rẫy trên sàn thương mại điện tử Trung Quốc Taobao. Đặc biệt chúng chỉ có giá rất học sinh sinh viên.

Sau ồn ào trà xanh, tình cũ tình mới Sơn Tùng MTP: Người rụng tóc hói đầu, người từ tay chơi hàng hiệu có tiếng sang dân chơi hệ vài trăm nghìn - Ảnh 5Sau ồn ào trà xanh, tình cũ tình mới Sơn Tùng MTP: Người rụng tóc hói đầu, người từ tay chơi hàng hiệu có tiếng sang dân chơi hệ vài trăm nghìn - Ảnh 6Sau ồn ào trà xanh, tình cũ tình mới Sơn Tùng MTP: Người rụng tóc hói đầu, người từ tay chơi hàng hiệu có tiếng sang dân chơi hệ vài trăm nghìn - Ảnh 7

Thiều Bảo Trâm từng khiến nhiều người trầm trồ vì dát toàn hàng hiệu trên người trước đây. 

Sau ồn ào trà xanh, tình cũ tình mới Sơn Tùng MTP: Người rụng tóc hói đầu, người từ tay chơi hàng hiệu có tiếng sang dân chơi hệ vài trăm nghìn - Ảnh 8Sau ồn ào trà xanh, tình cũ tình mới Sơn Tùng MTP: Người rụng tóc hói đầu, người từ tay chơi hàng hiệu có tiếng sang dân chơi hệ vài trăm nghìn - Ảnh 9

Bóc giá các món hàng của Thiều Bảo Trâm được tìm thấy trên trang mua bán của Trung Quốc mới thấy những bộ đồ cô mặc có giá siêu siêu rẻ, bằng 1/10 các item cô diện trước kia.

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Từ khóa:   Sơn Tùng MTP Hải Tú Sơn Tùng M-TP - Thiều Bảo Tâm

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