Sơ khảo khu vực phía Nam 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019': Các thí sinh trình diễn bikini, hứa hẹn nhiều gương mặt nổi bật

Đây là phần thi quan trọng giúp ban giám khảo (BGK) đánh giá thí sinh thông qua vóc dáng hình thể và sự tự tin, bản lĩnh khi trình diễn. Bên cạnh những thí sinh đã có nhiều kinh nghiệm trình diễn như Lê Thu Trang (SBD 145), Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242)… một số thí sinh mới gây bất ngờ vớiBGK bởi sự tự tin như Hoàng Thị Linh (SBD 225), Lê Ngọc Tuyền (SBD 209), Lê Thị Mỹ Trinh (SBD 228), Lê Hoàng Phương (SBD 231)…

Phần thi bikini của các thí sinh

Đánh giá về ngày thi đầu tiên, BGK ấn tượng bởi chất lượng thí sinh tốt, đồng đều, trong đó có nhiều gương mặt mới rất nổi bật, hứa hẹn mùa thi ngang tài ngang sức, khẳng định sự hấp dẫn của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.