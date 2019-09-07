Sơ khảo khu vực phía Nam 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019': Các thí sinh trình diễn bikini, hứa hẹn nhiều gương mặt nổi bật

Chiều 6/9, trong khuôn khổ vòng sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, các thí sinh đã bước vào phần thi trình diễn trang phục bikini và kiểm tra nhân trắc học.
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Đây là phần thi quan trọng giúp ban giám khảo (BGK) đánh giá thí sinh thông qua vóc dáng hình thể và sự tự tin, bản lĩnh khi trình diễn. Bên cạnh những thí sinh đã có nhiều kinh nghiệm trình diễn như Lê Thu Trang (SBD 145), Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242)… một số thí sinh mới gây bất ngờ vớiBGK bởi sự tự tin như Hoàng Thị Linh (SBD 225), Lê Ngọc Tuyền (SBD 209), Lê Thị Mỹ Trinh (SBD 228), Lê Hoàng Phương (SBD 231)…
Đánh giá về ngày thi đầu tiên, BGK ấn tượng bởi chất lượng thí sinh tốt, đồng đều, trong đó có nhiều gương mặt mới rất nổi bật, hứa hẹn mùa thi ngang tài ngang sức, khẳng định sự hấp dẫn của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.
Phần lớn thí sinh đều có sự chuẩn bị chu đáo cho các vòng thi, đến với cuộc thi bằng tinh thần khát khao giành được vương miện. Ngoài kỹ năng trình diễn, nhiều thí sinh gây ấn tượng với BGK bởi câu chuyện ý nghĩa và tinh thần tích cực, lạc quan yêu đời.
Xuất hiện tại buổi sơ khảo với vai trò Host chương trình “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”, Hoa hậu H’Hen Niê khoe vẻ đẹp rạng ngời trong trang phục màu trắng cùng phụ kiện là bộ trang sức bằng đá ngọc lam. Với chủ đề “Trái tim dũng cảm” của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Hoa hậu H’Hen Niê muốn tiếp thêm sức mạnh về sự tự tin, bản lĩnh, mạnh mẽ đến các thí sinh.
Cùng với Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Hoàng Thùy cũng xuất hiện trong buổi sơ khảo với vai trò là mentor, hướng dẫn thí sinh những kinh nghiệm tại phòng chờ và khu vực tập luyện. Cô diện trang phục phong cách menswear cá tính, đưa ra những lời khuyên, chia sẻ chân thành giúp thí sinh có thêm sự tự tin cho những phần thi quan trọng sắp tới.