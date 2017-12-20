Sau nhiều năm giấu kín, Lệ Quyên đã thoải mái khoe ảnh con trai lớn phổng phao với nhiều nét giống bố

Chia sẻ hình ảnh đời thường của con trai, Lệ Quyên hạnh phúc khi nhận được “cơn mưa lời khen” của bạn bè và fan vì vẻ ngoài đáng yêu của cậu quý tử không khác gì cha, ông chủ phòng trà ca nhạc nổi tiếng nhất nhì TP.HCM.
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Vì muốn con trai có một cuộc sống bình yên, không bị dư luận soi mói, dòm ngó, ca sĩ Lệ Quyên và ông xã quyết định không công khai thông tin về bé. Kể cả trong những tấm ảnh gia đình, cô cũng dùng một số thủ thuật để không làm lộ mặt con.
Tuy nhiên, sau thời gian dài giấu kín, giờ đây Lệ Quyên và Đức Huy, ông chủ phòng trà ca nhạc Không Tên, đã có thể thoải mái công khai hình ảnh đời thường của cậu quý tử.
Chia sẻ ảnh con trai Kỳ Anh trong chuyến du lịch mới đây, Lệ Quyên khiến nhiều người bất ngờ vì cậu bé ngày càng lớn và có nhiều nét đáng yêu giống bố.