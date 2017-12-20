Sau nhiều năm giấu kín, Lệ Quyên đã thoải mái khoe ảnh con trai lớn phổng phao với nhiều nét giống bố

Chia sẻ hình ảnh đời thường của con trai, Lệ Quyên hạnh phúc khi nhận được “cơn mưa lời khen” của bạn bè và fan vì vẻ ngoài đáng yêu của cậu quý tử không khác gì cha, ông chủ phòng trà ca nhạc nổi tiếng nhất nhì TP.HCM.

Vì muốn con trai có một cuộc sống bình yên, không bị dư luận soi mói, dòm ngó, ca sĩ Lệ Quyên và ông xã quyết định không công khai thông tin về bé. Kể cả trong những tấm ảnh gia đình, cô cũng dùng một số thủ thuật để không làm lộ mặt con.

Tuy nhiên, sau thời gian dài giấu kín, giờ đây Lệ Quyên và Đức Huy, ông chủ phòng trà ca nhạc Không Tên, đã có thể thoải mái công khai hình ảnh đời thường của cậu quý tử.

Chia sẻ ảnh con trai Kỳ Anh trong chuyến du lịch mới đây, Lệ Quyên khiến nhiều người bất ngờ vì cậu bé ngày càng lớn và có nhiều nét đáng yêu giống bố.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch cùng con trai và ông xã Đức Huy kèm dòng trạng thái: "Hạnh phúc từ trong ánh mắt của mình, hạnh phúc hơn khi mình biết sự tôn trọng có được trong ánh mắt của người khác nữa, khó lắm đó nên phải giữ gìn" - Ảnh: FBNV

Sau thời gian dài giấu kín, giờ đây nữ ca sĩ đã thoải mái chia sẻ ảnh đời thường của con trai Kỳ Anh - Ảnh: FBNV

Cậu bé đã lớn và biết tạo dáng nhí nhố khi chụp ảnh cùng mẹ - Ảnh: FBNV

Cả gia đình có những khoảnh khắc thoải mái, vui vẻ khi bên nhau - Ảnh: FBNV

Không chỉ thành công trong sự nghiệp ca hát, Lệ Quyên còn sở hữu tổ ấm tràn ngập tiếng cười nhiều người ao ước - Ảnh: FBNV

Mặc lại váy cưới sau 7 năm, Lệ Quyên khiến fan xốn xang khi khoe ngực đầy quyến rũ Sau nhiều năm kết hôn và sinh con, nhan sắc của Lệ Quyên không những không hao mòn theo thời gian mà còn đẹp đến mê hoặc lòng người.

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