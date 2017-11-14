Rò rỉ ảnh váy cưới đính 8.000 viên pha lê của ca sĩ Khởi My

Thay vì chọn những bộ váy cưới sexy, Khởi My khiến người hâm mộ “tan chảy” khi lựa chọn thiết kế kín đáo, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng và cuốn hút. Đặc biệt là số pha lê đính kèm trên váy cưới khiến nhiều người sửng sốt: 8.000 viên pha lê.

Mới đây, hình ảnh Khởi My thử váy cưới ở một studio được tiết lộ. Trong ảnh, giọng ca Gửi cho anh lộng lẫy khi diện bộ soiree cưới màu trắng tạo dáng trước ống kính.

Tuy không quá cầu kỳ, sexy nhưng chiếc váy rất phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu của nữ ca sĩ sinh năm 1990. Chiếc váy cưới kín đáo theo phong cách cổ điển, tay dài được đính 8.000 viên pha lê lấp lánh.

Dự kiến lễ cưới của cặp đôi Kevin Khánh và Khởi My sẽ được cử hành vào ngày 24/11 tới. Đặc biệt, đây cũng được đánh giá là sự kiện rất được mong chờ vì là cặp đôi được đông đảo người hâm mộ yêu mến.

Với sự trẻ trung, ngọt ngào của mình, cặp đôi Gửi cho anh luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau khi hợp tác thành công trong sản phẩm âm nhạc đầu tiên, Kevin Khánh và Khởi My tiếp tục hợp tác và cho ra nhiều sản phẩm mới như: Gửi cho anh 2, Chuột yêu gạo, Buông tay…

Trước đó, cặp đôi đã bí mật tổ chức lễ đính hôn vào ngày 25/4 với sự chứng kiến của bạn bè và người thân trong gia đình.

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