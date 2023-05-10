Puka đăng tin tuyển trợ lý, cư dân mạng đồng loạt réo tên một 'ứng cử viên sáng giá'

Bài đăng tuyển trợ lý của Puka nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Đáng chú ý, cái tên Gin Tuấn Kiệt lại trở thành tâm điểm của sự chú ý dưới bình luận của bài viết.

Một trong những cặp đôi được "đẩy thuyền" nhiều nhất showbiz Việt không thể không nhắc tới Puka và Gin Tuấn Kiệt. Người hâm mộ cũng dấy lên nghi vấn hẹn hò khi liên tục chỉ ra những bằng chứng "rõ mồn một" về mối quan hệ tình cảm của cặp đôi này. Cụ thể, cả hai nhiều lần bị bắt gặp dùng đồ đôi với nhau, đi du lịch nghỉ dưỡng cùng địa điểm.

Puka và Gin Tuấn Kiệt nhiều lần bị bắt gặp điện đồ đôi, du lịch cùng địa điểm Mới đây, trên trang cá nhân, Puka đăng tải bài thông báo tìm trợ lý. Theo đó, bài đăng với nội dung cần tuyển một trợ lý là nữ, đồng hành lâu dài, yêu thương và chăm sóc cho Puka, đặc biệt phải có trách nhiệm cao trong công việc. Sau khi đăng tải, bài viết thu hút đông đảo người hâm mộ quan tâm và tham gia ứng tuyển.



Puka đăng tuyển trợ lý trên trang cá nhân của mình Tuy nhiên, điều đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, không ít netizen đồng loạt réo tên Gin Tuấn Kiệt 'apply' vị trí này. Trong đó, diễn viên Duy Khánh cũng có để lại bình luận 'cực có tâm' đính kèm tấm hình của Gin Tuấn Kiệt: "Em có nhỏ bạn thân đáp ứng được mọi tiêu chí của chị nên xin phép ứng tuyển nhỏ này làm trợ lý cho chị cả cuộc đời luôn. Nhỏ này nó mê chị lắm, kiểu idol á, hay save hình chị về làm ảnh nền điện thoại. Chị coi sao rồi nhắn em nha". Bình luận trên của Duy Khánh khiến cộng đồng mạng ào ạt hưởng ứng nhiệt tình.

Bình luận trêu chọc Puka của Duy Khánh khiến dân tình khoái chí



Phản ứng dễ thương của Puka dưới bình luận của Duy Khánh

Cư dân mạng đồng loạt 'đổ bộ' vào bình luận của Duy Khánh ủng hộ nhiệt tình Không chỉ được người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền" mà đồng nghiệp cũng tích cực gán ghép cặp đôi. Trong một sự kiện, Trường Giang từng bất ngờ nói: "Sao 2 đứa này còn diễn hoài vậy" hay "Người yêu của em là nam ca sĩ nhỏ hơn 5 tuổi hả?".

Đồng nghiệp tích cực gán ghép cặp đôi dễ thương này Không chỉ vậy, tại một chương trình khác, Lê Dương Bảo Lâm cũng từng chia sẻ: "Có một cô gái ở Đồng Tháp đang vò võ mong chờ, anh Kiệt ơi cố lên Đồng Tháp chờ anh rước dâu". Được biết, Đồng Tháp chính là quê nhà của nữ diễn viên Puka. Thậm chí, Ninh Dương Lan Ngọc từng công khai tiết lộ trong một đoạn clip hậu trường rằng: "Puka có một phi công siêu trẻ đẹp". Người hâm mộ cũng đang chờ đợi thông báo "tin vui" từ cặp đôi.

Chi tiết nhỏ trên tay khiến dân tình đặt nghi vấn: Puka sắp có 'tin vui'? Bên cạnh nhan sắc lão hóa ngược gây chú ý, chi tiết nhỏ trên tay Puka cũng khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/puka-dang-tin-tuyen-tro-ly-cu-dan-mang-dong-loat-reo-ten-mot-ung-cu-vien-sang-gia-580439.html