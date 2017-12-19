Phan Đăng là ai mà được chọn thay thế nhà báo Lại Văn Sâm dẫn chương trình 'Ai là triệu phú'?

Giải trí 19/12/2017 16:55

Sau một thời gian tìm kiếm, Đài truyền hình Việt Nam đã chọn Phan Đăng làm người thay thế nhà báo Lại Văn Sâm dẫn chương trình "Ai là triệu phú".

Sau quá trình tuyển chọn, ê kíp chương trình Ai là triệu phú đã chính thức tìm được MC thay thế nhà báo Lại Văn Sâm. Vòng tuyển chọn cuối cùng là phần tranh tài giữa hai ứng viên: MC Đức Bảo và nhà báo Phan Đăng. Người cuối cùng được Hội đồng xét tuyển chọn đồng hành cùng chương trình là nhà báo Phan Đăng.

Phan Đăng là ai mà được chọn thay thế nhà báo Lại Văn Sâm dẫn chương trình 'Ai là triệu phú'? - Ảnh 1
Nhà báo Phan Đăng sẽ thay thế nhà báo Lại Văn Sâm dẫn chương trình Ai là triệu phú - Ảnh: VTV.vn

Phan Đăng là nhà báo kì cựu trong lĩnh vực thể thao, một cây bút cá tính, sắc sảo được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, anh cũng là nhà bình luận, phân tích nổi tiếng ở các trận bóng lớn.

Anh cũng xuất hiện nhiều lần trên sóng truyền hình khi tham gia chương trình Cà phê sáng với VTV3. Với cách nói chuyện thông minh, trí tuệ, hài hước và vô cùng sắc sảo, anh nhận được nhiều tình cảm của công chúng.

Phan Đăng từng tiết lộ rất bất ngờ khi được đơn vị sản xuất chương trình mời ghi hình thử. Vì trước đó, anh chưa có ý định nộp hồ sơ tham gia ứng tuyển vào vị trí MC của Ai là triệu phú.

Phan Đăng là ai mà được chọn thay thế nhà báo Lại Văn Sâm dẫn chương trình 'Ai là triệu phú'? - Ảnh 2
Lúc đầu khi dẫn thử, Phan Đăng phải làm đi làm lại nhiều lần. Nhưng sau đó, anh đã làm rất tốt vai trò của mình và nhận được đánh giá cao từ ê kíp chương trình - Ảnh: Internet

Phan Đăng là ai mà được chọn thay thế nhà báo Lại Văn Sâm dẫn chương trình 'Ai là triệu phú'? - Ảnh 3
Sinh năm 1984, Phan Đăng là một cây bút thể thao nổi tiếng - Ảnh: Internet

Phan Đăng là ai mà được chọn thay thế nhà báo Lại Văn Sâm dẫn chương trình 'Ai là triệu phú'? - Ảnh 4
Trước đó, Phan Đăng cũng từng xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò khách mời trong chương trình Cà phê sáng với VTV3, hoặc làm bình luận, phân tích trước và sau các trận bóng đá lớn - Ảnh: Internet 

MC Phan Anh thông báo rút lui, bỏ lỡ cơ hội trở thành MC ‘Ai là triệu phú’

MC Phan Anh thông báo rút lui, bỏ lỡ cơ hội trở thành MC ‘Ai là triệu phú’

MC Phan Anh bất ngờ tiết lộ sẽ không tham gia casting cho vị trí MC chương trình "Ai là triệu phú". Việc này khiến khán giả và các người hâm mộ tiếc nuối.

Xem thêm
Từ khóa:   lại văn sâm MC Lại Văn Sâm chương trình Ai là triệu phú lại văn sâm chia tay ai là triệu phú nhà báo phan đăng dẫn ai là triệu phú

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 47 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 47 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 47 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp