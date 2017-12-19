Phan Đăng là ai mà được chọn thay thế nhà báo Lại Văn Sâm dẫn chương trình 'Ai là triệu phú'?

Sau quá trình tuyển chọn, ê kíp chương trình Ai là triệu phú đã chính thức tìm được MC thay thế nhà báo Lại Văn Sâm. Vòng tuyển chọn cuối cùng là phần tranh tài giữa hai ứng viên: MC Đức Bảo và nhà báo Phan Đăng. Người cuối cùng được Hội đồng xét tuyển chọn đồng hành cùng chương trình là nhà báo Phan Đăng.

Phan Đăng là nhà báo kì cựu trong lĩnh vực thể thao, một cây bút cá tính, sắc sảo được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, anh cũng là nhà bình luận, phân tích nổi tiếng ở các trận bóng lớn.

Anh cũng xuất hiện nhiều lần trên sóng truyền hình khi tham gia chương trình Cà phê sáng với VTV3. Với cách nói chuyện thông minh, trí tuệ, hài hước và vô cùng sắc sảo, anh nhận được nhiều tình cảm của công chúng.