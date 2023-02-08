NSND Công Lý trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn lấy đi nước mắt

Giải trí 08/02/2023 10:23

Dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục nhưng NSND Công Lý vẫn nỗ lực hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn.

NSND Công Lý từng gặp tai biến năm 2021 khiến anh phải điều trị kéo dài và không tham gia Táo Quân 2022. Nhưng đến Táo Quân 2023, anh đã xuất hiện với một vai diễn nhỏ. Trước đó, anh cũng từng góp mặt trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ qua một vai ngắn - làm bố của Lã Thanh Huyền.

Mới đây, ê-kip đoàn phim Dưới bóng cây hạnh phúc hé lộ phân cảnh có sự xuất hiện của NSND Công Lý. Trong phim, anh đảm nhiệm vai diễn người bố của Lương Thanh (Tơ).

NSND Công Lý trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn lấy đi nước mắt - Ảnh 1
NSND Công Lý trở lại màn ảnh nhỏ.

Ở đoạn cuối tập 11 của Dưới bóng cây hạnh phúc lên sóng tối 6/2, khán giả xem truyền hình không khỏi bất ngờ trước hình ảnh của nam nghệ sĩ dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục. Khi biết hoàn cảnh gia đình Tơ (Lương Thanh), Tố (NSƯT Bùi Như Lai) không những không bỏ mặc Tơ mà anh còn quyết tâm sẽ cùng cô chăm sóc bố.

"May quá, cậu đến đây rồi. Tôi có việc gì thì nhờ cậu lo cho con bé. Cậu đừng chia tay nó. Con bé khổ lắm rồi. Tôi sẽ về quê, không làm phiền hai đứa nữa", bố Tơ (NSND Công Lý) khóc nói với con gái. Thấy bố bi quan, Tơ khóc lóc xin bố đừng nói vậy.

NSND Công Lý trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn lấy đi nước mắt - Ảnh 2
NSND Công Lý trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn lấy đi nước mắt - Ảnh 3

Ông chỉ trả lời: "Con không phải khóc nữa. Con lo cho bố 10 năm qua là đủ lắm rồi. Con phải sống cuộc sống của mình nữa". Tố chứng kiến mọi việc cũng không kìm được xúc động. Anh hứa sẽ cùng Tơ chăm sóc bố cô khi ông bị bệnh.

Chị Ngọc Hà - bà xã của NSND Công Lý cho biết nam nghệ sĩ rất vui khi được trở lại đóng phim truyền hình. NSND Công Lý hoàn thành vai diễn từ cuối tháng 12/2022.

"Thấy ông Tơ xuất hiện có chút xíu thui mà vui ơi là vui. Chỉ được làm việc thì Công Lý mới được vui vẻ. Ở nhà bí bách lắm rồi ạ!", bà xã Công Lý chia sẻ.

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng cùng bạn bè thân thiết khen ngợi khả năng diễn xuất và sự nỗ lực của Công Lý trong công việc: "Vừa nhìn thấy em nó trên phim! Mừng quá! Cố gắng lên các em!", "Mong anh sẽ xuất hiện ở nhiều phim nữa", "Nhớ cô Đẩu quá. Thấy cô Đẩu diễn mừng ghê", "Nhìn nước mắt rơi thôi đã thấy bác Lý diễn quá đạt, diễn như đời và đời như diễn"...

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, bà xã cũng cho biết sức khỏe của NSND Công Lý chưa thực sự đảm bảo để nhận lời tham gia vai diễn quan trọng trong các bộ phim truyền hình dài hơi. Vài năm trở lại đây, nghệ sĩ Công Lý thường chỉ nhận những vai khách mời để tập trung cho vai trò phó đạo diễn.

 

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Từ khóa:   NSND Công Lý Lương Thanh Táo quân

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