Những Mỹ Nhân Vbiz từng hẹn hò với Khương Ngọc giờ ra sao?

Vừa qua, đám cưới của diễn viên Khương Ngọc cùng vợ diễn ra tại Nha Trang trong không khí ấm cúng và lãng mạng. Được biết, anh cùng vợ đã gắn bó hơn 5 năm, buổi tiệc lần này như một cột mốc quan trọng, đánh dấu một hành trình yêu nhau của hai vợ chồng.

Thanh Trúc được khán giả biết đến với vai trò là ca sĩ, diễn viên truyền hình. Mối tình Thanh Trúc và Khương Ngọc đã từng khến người hâm mộ yêu thích, ngưỡng mộ. Cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm từ năm 2009 nhưng đến năm 2012 mới bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Sau đó, đôi uyên ương chia tay trong âm thầm.

Được biết, trước khi kết hôn cùng vợ, diễn viên Khương Ngọc cũng đã trải qua những mối tình hẹn hò khá dài cùng với các nữ Vbiz Việt.

Khi nhắc đến mối quan hệ với người yêu cũ, Thanh Trúc từ chối chia sẻ

Hiện tại, Thanh Trúc vẫn tiếp tục với công việc diễn xuất của mình. Mỗi khi xuất hiện trước khán giả, Thanh Trúc luôn được khen ngợi bởi sự xinh đẹp và trẻ trung. Khi được hỏi về mẫu hình người đàn ông của đời mình, Thanh Trúc hào hứng cho biết - Một người đàn ông trầm tính, biết lo lắng cho tương lai của gia đình, mạnh mẽ, quyết đoán sẽ thu hút được cô nàng.

Diễn viên Khả Như (FBNV)

Ngoài Thanh Trúc, Khả Như cũng được nhắc đến là một trong những mỹ nhân Vbiz hẹn hò với Khương Ngọc. Nữ diễn viên này từng công khai hẹn hò Khương Ngọc vào cuối năm 2015. Bên nhau khoảng 1 năm, cả hai âm thầm “đường ai nấy đi” vì cảm thấy không còn hợp nhau.

Ảnh minh họa: FBNV

Hiện tại, Khả Như là một trong những nữ diễn viên hài được khán giả yêu thích và mến mộ. Khả Như cho biết, hiện tại cô rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân và luôn có cho mình những kế hoạch riêng để tận hưởng cuộc sống. Khi nhắc đến dự định kết hôn, Khả Như nhiều lần chia sẻ: “Như không có ý định kết hôn và cũng không có ý định có người yêu vì nó không nằm trong kế hoạch của Như. Như không trông mong điều đó và bản thân Như cũng chưa muốn. Kế hoạch của Như là được sống, lao động và hưởng thụ cuộc sống một cách thực sự chứ không phải chỉ đi làm để kiếm tiền”.