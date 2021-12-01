Ngỡ ngàng xem hậu trường Sơn Tùng MTP chụp ảnh cưới: Chủ tịch trông rất hào hứng, còn chăm sóc "cô dâu" từng tí một

Tin đồn Sơn Tùng MTP có con đầu lòng, đã xây xong biệt thự ở quê và chuẩn bị cho một đám cưới rình rang với tân binh vào năm sau đang rầm ran khắp mạng xã hội những ngày qua. Người thì khẳng định tin chính xác đến 99%, người lại cho rằng đây toàn là tin vịt, ho hoàn toàn tin ở chủ tịch và mối tình 8 năm thanh xuân kia.

Chỉ còn 1 tháng nữa là sang năm mới, fans ai cũng chông chờ Sếp đích thân thông báo tin vui dù cô dâu có lại ai đi chăng nữa. Khi dân tình đang đứng ngồi không yên trước loạt đồn đoán thì mạng xã hội lại truyền tay nhau clip hậu trường Sơn Tùng lên đồ chú rể, vui vẻ chụp ảnh cưới vô cùng lãng mạn. Nam ca sĩ không chỉ hào hứng, hạnh phúc ra mặt và còn có cử chỉ chăm sóc "cô dâu" của mình, ngọt ngào đến lịm tim.