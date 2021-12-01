Ngỡ ngàng xem hậu trường Sơn Tùng MTP chụp ảnh cưới: Chủ tịch trông rất hào hứng, còn chăm sóc "cô dâu" từng tí một

Giải trí 01/12/2021 14:41

Đoạn clip hậu trường cảnh Sơn Tùng đi chụp ảnh cưới đã được lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

Tin đồn Sơn Tùng MTP có con đầu lòng, đã xây xong biệt thự ở quê và chuẩn bị cho một đám cưới rình rang với tân binh vào năm sau đang rầm ran khắp mạng xã hội những ngày qua. Người thì khẳng định tin chính xác đến 99%, người lại cho rằng đây toàn là tin vịt, ho hoàn toàn tin ở chủ tịch và mối tình 8 năm thanh xuân kia. 

Chỉ còn 1 tháng nữa là sang năm mới, fans ai cũng chông chờ Sếp đích thân thông báo tin vui dù cô dâu có lại ai đi chăng nữa. Khi dân tình đang đứng ngồi không yên trước loạt đồn đoán thì mạng xã hội lại truyền tay nhau clip hậu trường Sơn Tùng lên đồ chú rể, vui vẻ chụp ảnh cưới vô cùng lãng mạn. Nam ca sĩ không chỉ hào hứng, hạnh phúc ra mặt và còn có cử chỉ chăm sóc "cô dâu" của mình, ngọt ngào đến lịm tim. 

Clip hậu trường Sơn Tùng đi chụp ảnh cưới.

Ai nấy đều zoom thật kỹ và theo dõi tới hết video để xem cô dâu của Sơn Tùng là ai. Và trên cả bất ngờ, chẳng phải Thiều Bảo Trâm, mà cũng chẳng phải Hải Tú, cô dâu kết hôn cùng chú rể Sơn Tùng lại là ca sĩ Chi Pu. Ngỡ ngàng xem hậu trường Sơn Tùng MTP chụp ảnh cưới: Chủ tịch trông rất hào hứng, còn chăm sóc 'cô dâu' từng tí một - Ảnh 1Ngỡ ngàng xem hậu trường Sơn Tùng MTP chụp ảnh cưới: Chủ tịch trông rất hào hứng, còn chăm sóc 'cô dâu' từng tí một - Ảnh 2Ngỡ ngàng xem hậu trường Sơn Tùng MTP chụp ảnh cưới: Chủ tịch trông rất hào hứng, còn chăm sóc 'cô dâu' từng tí một - Ảnh 3

Cả 2 có vô số hành động thân thiết, ngọt ngào. Được biết, đây là clip hậu trường trong một lần hợp tác làm việc giữa Sơn Tùng vào Chi Pu vào năm 2014.  

Ngỡ ngàng xem hậu trường Sơn Tùng MTP chụp ảnh cưới: Chủ tịch trông rất hào hứng, còn chăm sóc 'cô dâu' từng tí một - Ảnh 4

Chia sẻ về lần hợp tác này, nữ ca sĩ đã hết lời khen ngợi cho tính cách, phong cách làm việc nghiêm túc của Sơn Tùng MTP.

Sơn Tùng nói 28 tuổi sẽ cưới, Thiều Bảo Trâm âm thầm làm điều này để ủng hộ, vậy mà giờ chàng đã có con và sắp cưới người khác?

Sơn Tùng nói 28 tuổi sẽ cưới, Thiều Bảo Trâm âm thầm làm điều này để ủng hộ, vậy mà giờ chàng đã có con và sắp cưới người khác?

Trước thông tin chưa được kiểm chứng này, fans hâm mộ luôn mong mỏi người trong cuộc lên tiếng để làm rõ ngọn nguồn.

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Từ khóa:   Sơn Tùng MTP Hải Tú Sơn Tùng chụp ảnh cưới

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