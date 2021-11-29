Sơn Tùng nói 28 tuổi sẽ cưới, Thiều Bảo Trâm âm thầm làm điều này để ủng hộ, vậy mà giờ chàng đã có con và sắp cưới người khác?

Giải trí 29/11/2021 17:27

Trước thông tin chưa được kiểm chứng này, fans hâm mộ luôn mong mỏi người trong cuộc lên tiếng để làm rõ ngọn nguồn.

Thời điểm năm 2014, khi vướng tin đồn hẹn hò Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng MTP đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ mình sẽ kết hôn vào năm 28 tuổi. Lúc này nữ ca sĩ đã nhấn like dòng trạng thái này như một sự tương tác đầy ẩn ý rằng cô ủng hộ anh. 

Sơn Tùng nói 28 tuổi sẽ cưới, Thiều Bảo Trâm âm thầm làm điều này để ủng hộ, vậy mà giờ chàng đã có con và sắp cưới người khác? - Ảnh 1

Dòng chia sẻ của Sơn Tùng MTP về quan điểm kết hôn của anh.

Sơn Tùng nói 28 tuổi sẽ cưới, Thiều Bảo Trâm âm thầm làm điều này để ủng hộ, vậy mà giờ chàng đã có con và sắp cưới người khác? - Ảnh 2

Thời điểm đó chàng và nàng đang dính nhiều tin đồn hẹn hò có cả bằng chứng hẳn hoi. 

Không rõ sự tình trong cuộc thế nào nhưng gần một năm nay, cặp đôi liên tục dính tin đồn chia rẽ lại còn có sự xuất hiện của người thứ 3 là gà cưng mới nổi Hải Tú. Loạt "hint" tình cảm của Sơn Tùng và Hải Tú bắt đầu được tung ra. Thậm chí, ngày 22/11 vừa qua, netizen còn phát hiện ra Sơn Tùng và Hải Tú đeo nhẫn đôi. Trong bức ảnh chụp cùng công ty, cả 2 đều đeo chiếc nhẫn y hệt ở ngón áp út.

Sơn Tùng nói 28 tuổi sẽ cưới, Thiều Bảo Trâm âm thầm làm điều này để ủng hộ, vậy mà giờ chàng đã có con và sắp cưới người khác? - Ảnh 3

Lộ ảnh đeo nhẫn đôi, Sơn Tùng và Hải Tú dính nghi án sắp kết hôn.

Đặc biệt, mới đây còn có tin đồn, nữ tân binh đã hạ sinh con đầu lòng cho vị chủ tịch và chuẩn bị cho một siêu đám cưới vào năm sau. Đặc biệt, nếu để sẽ thấy mấy dịp gần đây, cặp đôi thường xuyên lộ diện cùng nhau, chủ tịch còn làm nhiều điều đặc biệt cho "vợ sắp cưới" như chỉ follow mình em, like ảnh không sót 1 tấm, đăng ảnh mừng sinh nhật...

Trước thông tin chưa được kiểm chứng này, fans hâm mộ luôn mong mỏi người trong cuộc lên tiếng để làm rõ ngọn nguồn.

Sốc: Thiều Bảo Trâm bật dậy bỏ về khi nhạc Sơn Tùng vừa vang lên, thái độ hiện rõ trên gương mặt mới gây chú ý?

Sốc: Thiều Bảo Trâm bật dậy bỏ về khi nhạc Sơn Tùng vừa vang lên, thái độ hiện rõ trên gương mặt mới gây chú ý?

Thiều Bảo Trâm có phản ứng gây chú ý ngay khi tiếng nhạc của Sơn Tùng vang lên những nốt đầu tiên.

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Từ khóa:   Ca sĩ Sơn Tùng M-TP Sơn Tùng M-TP - Thiều Bảo Tâm Hải Tú

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