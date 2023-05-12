Netizen 'tia' được Khánh Thi - Phan Hiển đang tình tứ, nhan sắc mẹ 2 con nổi bần bật bất chấp cam thường

Giải trí 12/05/2023 07:07

Team qua dường đã bắt được trọn khoảnh khắc ngọt ngào của mẹ bầu Khánh Thi bên chồng Phan Hiển.

Trong một sự kiện của trường đại học vào tối 10/5, 'nữ hoàng dancesport' đã chính thức trở thành Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật một trường đại học ở TP HCM.

Netizen 'tia' được Khánh Thi - Phan Hiển đang tình tứ, nhan sắc mẹ 2 con nổi bần bật bất chấp cam thường - Ảnh 1
 Hai vợ chồng tạo dáng trái tim cực ngọt ngào

Tại sự kiện quan trọng này, bà xã Phan Hiển diện váy màu trắng xòe như 'công chúa', khoe trọn vai trần gợi cảm. Bên cạnh đó, 'team qua đường' cũng bắt gặp loạt khoảnh khắc đầy tình tứ và ngọt ngào của cặp đôi.

Netizen 'tia' được Khánh Thi - Phan Hiển đang tình tứ, nhan sắc mẹ 2 con nổi bần bật bất chấp cam thường - Ảnh 2
 Bộ cánh tham gia sự kiện của Khánh Thi

Khánh Thi đã mang thai tháng thứ 4, vì vậy nhan sắc có phần thay đổi nhưng qua camera thường, bà xã Phan Hiển vẫn vô cùng tươi tắn, rạng rỡ và ngày càng nhuận sắc. Đặc biệt hai vợ chồng luôn kè kè bên nhau, chăm sóc nhau khiến mọi người không khỏi ghen ty. Phan Hiển luôn đồng hành cùng vợ trong thời kì thai nghén, dây là điều mà các cô vợ dều mong muốn ở chồng mình.

Netizen 'tia' được Khánh Thi - Phan Hiển đang tình tứ, nhan sắc mẹ 2 con nổi bần bật bất chấp cam thường - Ảnh 3
 Khánh Thi chia sẻ luôn có chồng ở bên giúp đỡ trong thời kì thai nghén

Chia sẻ về vai trò mới, Khánh Thi cho biết sẽ cùng đồng hành với học viện để đào tạo những thế hệ dancesport mới, khai phá những tài năng ở lứa trẻ. Khánh Thi cũng mong muốn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, đồng hành của quý thầy cô và các bạn sinh viên.Cô sẽ cố gắng tạo điều kiện để các bạn trong học viện được tiếp xúc với giới giải trí nhiều hơn và được hoạt động nghệ thuật năng nổ nhất có thể.

Netizen 'tia' được Khánh Thi - Phan Hiển đang tình tứ, nhan sắc mẹ 2 con nổi bần bật bất chấp cam thường - Ảnh 4 

Visual xinh đẹp, rạng rỡ của mẹ bầu khiến dân tình không khỏi xuýt xoa khen ngợi

Được biết, Khánh Thi hơn Phan Hiển 12 tuổi. Khoảng cách tuổi tác cũng là lý do khiến cho chuyện tình của cả 2 bị gia đình lẫn khán giả phản đối. Trong khoảng thời gian tìm hiểu, Phan Hiển và Khánh Thi cũng nhiều lần tan rồi lại hợp nhưng vượt qua bao sóng gió, trắc trở nay họ tổ ấm của họ cũng đã êm đềm.

Khánh Thi được bổ nhiệm chức Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật của đại học Kinh tế - Tài chính (UEF)

Khánh Thi được bổ nhiệm chức Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật của đại học Kinh tế - Tài chính (UEF)

Nhiều sao Việt chúc mừng Khánh Thi trong ngày lên chức Viện trưởng một viện Văn hóa - Nghệ thuật khi đang mang bầu bốn tháng.

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