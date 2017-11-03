Mặc Midu trách móc, Phan Thành vẫn nhẫn tâm làm tổn thương người cũ thế này đây

Giải trí 03/11/2017 17:34

Không bận tâm Midu đang buồn hay vui, điều Phan Thành quan tâm nhất bây giờ là cô bạn gái mới xinh xắn và đánh đàn piano rất giỏi.

Sau khi bị cư dân mạng phát hiện ra danh tính bạn gái mới, Phan Thành không còn ngần ngại mỗi lúc đăng tải những khoảnh khắc "tình như cái bình" với hot girl Xuân Thảo trên trang cá nhân. Cứ mỗi ngày trôi qua, chàng thiếu gia Sài thành lại hé lộ một bức ảnh lãng mạn của anh và người yêu cùng những lời nhắn nhủ hết sức ngọt ngào.

Nhìn Phan Thành đắm say trong hạnh phúc mới, nhiều người khá buồn và thương cho Midu. Bởi trước đó, nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng từng đăng một status khá dài, bày tỏ sự hụt hẫng khi vị "hôn phu hụt" công khai yêu người khác.

"Ngày xưa khi chia tay có người đã nói với mình rằng: 'Nếu không phải là em, cả đời này anh không thể yêu ai khác. Điều anh sợ nhất sau chia tay là gì em biết không? Là một ngày vô tình đọc báo thấy tin em công khai có bạn trai mới... Chắc anh sẽ không thể chịu nổi'.

Phụ nữ thường dằn vặt lâu, bởi có mạnh mẽ đến đâu cũng mang trong mình một trái tim yếu đuối. Dẫu lặng lẽ khóc thầm cũng sợ người vì mình mà đánh rơi một giọt nước mắt. Còn đàn ông thường nhanh quên, bởi dễ dàng bị những điều mới mẻ thu hút" - Midu viết.

Tuy nhiên, thiếu gia Phan Thành có vẻ như không mấy bận tâm đến cảm nhận của người cũ. Điều anh phải làm bây giờ là chuẩn bị hành trang cho tương lai, sánh bước cùng người con gái có cái tên khá dài Trương Minh Xuân Thảo.

Mặc Midu trách móc, Phan Thành vẫn nhẫn tâm làm tổn thương người cũ thế này đây - Ảnh 1
Người cũ Midu thừa nhận đã có người yêu mới sau 2 năm chia tay nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng - Ảnh: FBNV

Mặc Midu trách móc, Phan Thành vẫn nhẫn tâm làm tổn thương người cũ thế này đây - Ảnh 2
Phan Thành viết tắt tên mình và bạn gái đầy tình cảm - Ảnh: FBNV

Mặc Midu trách móc, Phan Thành vẫn nhẫn tâm làm tổn thương người cũ thế này đây - Ảnh 3
Khoảnh khắc Phan Thành và bạn gái tay trong tay hạnh phúc khiến fan của Midu chạnh lòng - Ảnh: FBNV

Mặc Midu trách móc, Phan Thành vẫn nhẫn tâm làm tổn thương người cũ thế này đây - Ảnh 4
Bạn gái mới của Phan Thành không chỉ xinh xắn, giỏi giang mà còn đánh đàn piano nghe êm như rót mật vào tai - Ảnh: FBNV

Mặc Midu trách móc, Phan Thành vẫn nhẫn tâm làm tổn thương người cũ thế này đây - Ảnh 5
Midu hụt hẫng khi Phan Thành có người mới quá nhanh - Ảnh: FBNV

Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ giữa tin đồn thiếu gia Phan Thành có tình mới

Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ giữa tin đồn thiếu gia Phan Thành có tình mới

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